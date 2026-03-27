Totális a tél Nyugat-Magyarországon – képek és videók

A nyugati országrész magasabb pontjain visszatért a tél, a viharos szélben igazi hóvihar alakult ki többek között a Magas-Bakonyban, a Soproni-, és a Kőszegi-hegység egy részén. Ahogy azt megírtuk a Soproni-hegység egyik legmagasabb pontján péntek reggelre 18 centiméteres hóréteg alakult ki.

Tóth Tamás meteorológus megosztotta Sütő Máté fotográfus videóját, amely arra utal, hogy még ennél is több hó esett a Kőris-hegyen.

A metfigyelo.hu Sopron mellől tett közzé képeket.

A hó 500 méter felett maradt meg.

A hatalmas szélben fenyőfák dőltek ki, erről az Astronet élő bejelentkezésében beszéltek.

Amúgy érdekesség, hogy a korábban várt 30-40 centis hó helyett csak 10 centi hullott.