2026. március 26. csütörtök Emánuel
Nyitókép: Pixabay

Kémügy – kiderítették, ki az egyik gyanúba keveredett tiszás informatikus

Infostart

Az Index szerint még egy hivatalos pártfotón is szerepel a férfi.

Mint ismert kedden reggel a Direkt36 tett közzé egy hosszú cikket, amely szerint a magyar szolgálatok házkutatást tartottak két informatikusnál, akik a Tisza Pártnak dolgoztak. Kedden délután rendkívüli ülést tartott a titkosszolgálatok munkáját felügyelő Nemzetbiztonsági Bizottság, amelynek tájékoztatásából kiderült, hogy a két férfi külföldi szolgálatokkal állt kapcsolatban, egyikük számos alkalommal bent járt Ukrajna budapesti nagykövetségén, engedélyköteles titkosszolgálati eszközöket is beszereztek.

Ezek után írta meg az Index, hogy beazonosította annak a két, Tisza Pártnak dolgozó informatikusnak az egyikét, akik ukrán hátterére a Nemzetbiztonsági Bizottság keddi ülése után közzétett, titkosítás alól feloldott dokumentumból derült fény. A Direkt36 cikkében „Buddhaként” emlegetett, a Nemzetbiztonsági Bizottság dokumentumában pedig M.T. monogrammal szereplő férfi a lap tiszás forrásai szerint valóban Magyar Péteréknek dolgozik informatikusként, és a Buddha név is hozzá köthető, és a portálol leírtak szerint szerepel egy, a Tisza hivatalos Facebook-oldalán is közzétett fotón is. Az Index azt írta, megtalálta egy állítólagos brit céges érdekeltségét is.

A férfiról a titkosítás alól feloldott dokumentumból egyebek között az derült ki, hogy brit–magyar kettős állampolgár, aki ellen a korábbiakban már több alkalommal folyt büntetőeljárás informatikai rendszerekkel való visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás miatt. Korábban magánnyomozati tevékenysége okán a hatóságok látókörébe került, azt állítva, hogy képes állami rendszerekből hatósági adatokat is megszerezni.

Rendőrségi információink alapján a két érintett informatikusnál a hatóságok adathordozókat és engedély nélkül birtokolt haditechnikai eszközöket foglaltak le.

Az Index szerint a rendőrség jelenleg engedélyköteles haditechnikai eszközök illegális birtoklásával gyanúsítja a két informatikust. Ez vélhetően a gyakorlatban illegális lehallgatókészülékeket jelent (a Direkt36 cikkében szerepelt egy övbe rejtett kamera), amelyek felhasználási szándéka a két férfi ügyében jelenleg tisztázatlan.

Itt a menetrend – megvan, mikor áll le a gázszállítás Magyarországról Ukrajnába

Orbán Viktor szerdán jelentette be, hogy Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló földgázszállításokat. A kormányülésen bemutatott előterjesztés este megjelent a Magyar Közlönyben.
 

Újabb fordulatok a háborúban - Mi történik a piacokon?

Az elmúlt napokban visszapattantak a tőzsdék, miután több indikáció is érkezett az iráni háború deeszkalációjával kapcsolatban, beleértve Donald Trump hét eleji megszólalását az egyeztetésekről, és az amerikai béketervről. Az piacok azonban ma újra lefordultak, miután Irán jelezte, hogy nem szándékozik közvetlen tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal, még akkor sem, ha Teherán jelenleg vizsgálja az amerikai javaslatot a háború befejezésére. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter kijelentette, hogy a két ország közötti, közvetítőkön keresztül történő üzenetváltás nem jelenti azt, hogy tárgyalásokat folytatnánk az USA-val. Szerdán az iráni állami média arról számolt be, hogy az ország elutasítja az Egyesült Államok tűzszüneti ajánlatát, és ismertette a háború befejezésére vonatkozó saját feltételeit. Az eseményeket követően ismét lefordulás látszik a tőzsdéken, az ázsiai piacok estek ma reggel, és Európában is eséssel indult a nap.

Bíróság elé állt a megbuktatott venezuleai elnök: sok ásza lehet Madurónak is?

Az Egyesült Államokban bíróság elé álló Nicolás Maduro ügyében kulcsszerepet kap a narkoterrorizmus elleni törvény.

'A game-changing moment for social media' - what next for big tech after landmark addiction verdict?

The ruling could be the beginning of the end of social media as we know it, writes the BBC's technology editor Zoe Kleinman.

