Kémügy – kiderítették, ki az egyik gyanúba keveredett tiszás informatikus

Mint ismert kedden reggel a Direkt36 tett közzé egy hosszú cikket, amely szerint a magyar szolgálatok házkutatást tartottak két informatikusnál, akik a Tisza Pártnak dolgoztak. Kedden délután rendkívüli ülést tartott a titkosszolgálatok munkáját felügyelő Nemzetbiztonsági Bizottság, amelynek tájékoztatásából kiderült, hogy a két férfi külföldi szolgálatokkal állt kapcsolatban, egyikük számos alkalommal bent járt Ukrajna budapesti nagykövetségén, engedélyköteles titkosszolgálati eszközöket is beszereztek.

Ezek után írta meg az Index, hogy beazonosította annak a két, Tisza Pártnak dolgozó informatikusnak az egyikét, akik ukrán hátterére a Nemzetbiztonsági Bizottság keddi ülése után közzétett, titkosítás alól feloldott dokumentumból derült fény. A Direkt36 cikkében „Buddhaként” emlegetett, a Nemzetbiztonsági Bizottság dokumentumában pedig M.T. monogrammal szereplő férfi a lap tiszás forrásai szerint valóban Magyar Péteréknek dolgozik informatikusként, és a Buddha név is hozzá köthető, és a portálol leírtak szerint szerepel egy, a Tisza hivatalos Facebook-oldalán is közzétett fotón is. Az Index azt írta, megtalálta egy állítólagos brit céges érdekeltségét is.

A férfiról a titkosítás alól feloldott dokumentumból egyebek között az derült ki, hogy brit–magyar kettős állampolgár, aki ellen a korábbiakban már több alkalommal folyt büntetőeljárás informatikai rendszerekkel való visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás miatt. Korábban magánnyomozati tevékenysége okán a hatóságok látókörébe került, azt állítva, hogy képes állami rendszerekből hatósági adatokat is megszerezni.

Rendőrségi információink alapján a két érintett informatikusnál a hatóságok adathordozókat és engedély nélkül birtokolt haditechnikai eszközöket foglaltak le.

Az Index szerint a rendőrség jelenleg engedélyköteles haditechnikai eszközök illegális birtoklásával gyanúsítja a két informatikust. Ez vélhetően a gyakorlatban illegális lehallgatókészülékeket jelent (a Direkt36 cikkében szerepelt egy övbe rejtett kamera), amelyek felhasználási szándéka a két férfi ügyében jelenleg tisztázatlan.