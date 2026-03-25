2026. március 25. szerda Irén, Írisz
Egy fekete számítógépes billentyűzet fehér háttérvilágítással.
Nyitókép: Unsplash

Nemzetbiztonsági jelentés: az ukránoknak dolgoztak a Tisza Párt informatikusai

Infostart

A Mandiner azt írta, hogy kedden délután az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága részlegesen feloldotta azon jelentését, amely a Direkt36 által emlegetett, a Tisza Párthoz köthető informatikusokat érinti.

A Direkt36 kedden közölt egy cikket, amely szerint titkosszolgálati nyomásra történt házkutatás a Tiszát segítő informatikusoknál. A cikkben az szerepel, hogy a gyermekpornográfia felderítésére szakosodott nyomozók egy névtelen bejelentés nyomán kiszálltak házkutatást tartani egy főváros környéki családi házba, ahol egy 19 éves fiatalt kerestek, illetve egy budapesti rakparton horgonyzó hajóra, ahol egy irodát üzemeltető 38 éves férfi dolgait vizsgálták át.

Bár a cikk szerint a bejelentés úgy szólt, hogy a két férfi „rejtett kamerával” akart pornófelvételeket készíteni gyerekekről, és ezeket aberrált felnőtteknek akarta továbbadni, a nyomozók számára világossá vált, hogy valami egészen más történetbe csöppentek. A házkutatások során mindkét érintett elmondta ugyanis, hogy a Tisza Pártnak dolgozik vagy dolgozott. A 19 éves férfi korábban informatikusként segített az ellenzéki pártnak, a hajón dolgozó idősebb férfi pedig a Tisza belső rendszereinek védelméért felelt, és hozzáférése volt a párt alapvető rendszereihez.

Az ügyben a Direkt36 szerint már kezdettől fogva jelen volt több titkosszolgálat is. Különösen fontos szerepet játszott az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH), amely az egész eljárás kezdeményezőjeként lépett fel, és a cikk alapján ez a szerv ragaszkodott ahhoz is, hogy a titkosszolgálati műveletek technikai hátterét biztosító Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szakembere részt vegyen a hajón zajló házkutatáson.

Az NNI nyomozói a két házkutatás során gyermekpornográfiára utaló információkat nem találtak a két férfi lefoglalt eszközein, viszont rábukkantak egy politikai összeesküvésnek tűnő művelet részleteire. Egy olyan műveletre, amelynek célja a cikk szerint a Tisza Párt informatikai rendszerének feltörése és esetleges bedöntése volt. A fiatal férfinek valaki jutalmat ajánlott, ha jelent neki a párt belső viszonyairól, és hozzáférést szerez a párt informatikai rendszereihez. A fiatal gyanút fogott, megmutatta az üzeneteket a Tisza informatikai rendszereinek védelméért felelős, hajón dolgozó férfinak, aki erről tájékoztatta a Tisza vezetését is. Az összeállítás szerint egy övbe rejtett kamerával lebuktatást terveztek, a házkutatás akadályozta ezt meg. Az ügyről további részleteket is közlő Direkt36 azt állítja, hogy az ismeretlen, a fiatalt megkereső férfi kilétét nem vizsgálják, a két férfit pedig az öv miatt haditechnikai eszközzel való visszaéléssel gyanúsították meg. Az ügy egy 2025-ös civil bejelentéssel kezdődött, illetve egy állítólagos AH-telefonnal arról, hogy a bejelentést komolyan kell venni és mielőbb nyomozni kell.

Ezek után a Mandiner szerdán összefoglalta, mi van abban a nemzetbiztonsági bizottság által részlegesen feloldott jelentésben, amely a Tiszához kötődő informatikusokat érinti.

A dokumentumok szerint egy 2025-ös, NMHH-hoz érkezett bejelentés nyomán tartott házkutatást a rendőrség. A házkutatás során adathordozókat és illegális haditechnikai eszközöket foglaltak le. A rendőrség ezért jelenleg haditechnikai eszközök gyártásának gyanújával nyomoz ellenük.

A felderítés során az összeállítás szerint kiderült, hogy a Tisza Pártnak dolgozó két informatikus ukrán kapcsolatokkal rendelkezett, az ukránoknak dolgoztak, és rendszeres kapcsolatban álltak a budapesti ukrán nagykövetséggel, ez pedig komoly nemzetbiztonsági kockázatot vet fel. Azt is írták, hogy mindkét, egykor a Tisza Párt megbízásában álló érintett már régóta a hatóságok látókörében van.

„Az egyik érintett, M.T. ellen korábban többször indult büntetőeljárás informatikai rendszerekkel való visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás miatt. A másik érintettet, H.D.-t egy külföldi titkosszolgálati személy irányította. 2023-ban Kijevben kapcsolatba került az IT Army of Ukraine képviselőivel, később titkosított csatornákon kommunikált velük. Hackercsoportokkal is együttműködött és műveleteket hajtott végre Ukrajna érdekében” – írta a Mandiner, hozzátéve, hogy a két férfi közösen kémszoftverek és speciális eszközök beszerzésén dolgozott, miközben több külföldi, titkosszolgálati kapcsolatuk is volt.

A további részleteket is közlő cikk szerint a felderítő munka során az érintettet a magyar elhárítás két alkalommal személyesen is meghallgatta, a felmerült gyanú egy jelentős részét megerősítette, valamint az is kiderült, hogy H.D. több alkalommal járt Ukrajna Budapesti nagykövetségén is.

Az országgyűlési választásokon nagy verseny várható az Újpestet és részben Angyalföldet is magában foglaló budapesti 12. választókerületben. Fidesz–Tisza–DK versenyre lehet számítani az egyéni helyért, de a Mi Hazánk és a Kutyapárt is fajsúlyos jelöltet indít.
 

A szerdai kormányülésen előterjesztést tesz a miniszterelnök. Orbán Viktor közölte: Ukrajna 30 napja blokkolja az olajszállítást hazánk felé a Barátság kőolajvezetéken, a magyar kormány szerint Ukrajna politikai okokból nem indítja újra a korábban megtámadott létesítmény működését.
 

2025-ben Magyarország az Európai Unió fejlettségi szintjének 76%-án állt - derül ki az Eurostat ma megjelent előzetes adataiból. A mutatónk az elmúlt 5 évben gyakorlatilag nem változott, és bár tavaly további pozíciót nem vesztettünk, a hozzánk hasonló fejlettségű országokhoz képest továbbra is relatív alulteljesítők vagyunk. Az uniós rangsorban mögöttünk a gyorsan felzárkózó Bulgária, a mélyrepülését befejező Görögország, Lettország és az újra közelítő Szlovákia található. Eközben Lengyelország befogta Portugáliát, Szlovénia és Csehország pedig továbbra is hozza spanyol fejlettségi mutatót.

A vállalatcsoport hetek óta a fejlesztések átütemezésén dolgozik, és csak az oktatási intézményeket érintő, valamint a sürgős és halaszthatatlan munkákat végzi el.

Iran has received the plan according to reports from Pakistan, which is acting as an intermediary. An Israeli minister tells the BBC that Iran is "probably" unlikely to agree to it.

