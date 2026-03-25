Változik a MÁV-csoport menetrendje

Március 29-én vasárnap kezdődik a nyári időszámítás: az órákat hivatalosan hajnali kettőkor három órára állítják át, amihez az érintett belföldi és nemzetközi vonatok, valamint helyi és helyközi buszjáratok menetrendjei is igazodnak – közölte a MÁV-csoport.

Az érintett éjszakai időszakban utazóknak javasolják, hogy utazásuk előtt tájékozódjanak a MÁV, a MÁVPlusz mobilalkalmazás vagy a mavplusz.hu, jegy.mav.hu weboldal utazási tervezőinek segítségével, azok naprakész és

pontos útitervet állítanak össze, figyelembe véve az óraátállítás éjszakájára tervezett menetrendet.

Az óraátállítás a Budapest-Győr, Budapest-Esztergom, Budapest-Székesfehérvár, Siófok-Kaposvár, Budapest-Pusztaszabolcs-Dunaújváros, Budapest-Vác-Szob, Budapest-Veresegyház-Vác, Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen, Zajta–Fehérgyarmat, Budapest–Újszász–Szolnok és Budapest–Lajosmizse vonalon közlekedő vonatok menetrendjét, valamint a Szeged-Hódmezővásárhely vasútvillamos menetrendjét, és több nemzetközi járatot is érinti.

Az óraátállítás miatt változás lesz a gödöllői, az érdi, a kiskunhalasi, a hódmezővásárhelyi, debreceni térség egyes Volán-járatainak menetrendjében, továbbá érintettek a szegedi és nyíregyházi helyi közlekedés egyes járatai is.

A részletekről a Máv-csoport honlapján tájékozódhatnak az utazók.