2026. március 25. szerda Irén, Írisz
Vonatok a zalaegerszegi vasútállomáson 2020. január 9-én. Ezen a napon sajtótájékoztatót tartottak a Zalaegerszeget érintő vasúti fejlesztésekről. A tájékoztatón Homolya Róbert, MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója közölte, hogy a menetrendfejlesztés eredményeként 17-34 perccel csökkent Zalaegerszeg és Budapest között a vasúti közlekedés menetideje, a Göcsej Intercity (IC) vonatokkal 3 óra alatt lehet eljutni a zalai megyeszékhelyről a fővárosba.
Nyitókép: MTI/Varga György

Változik a MÁV-csoport menetrendje

Infostart / MTI

A MÁV-csoport egyes járatait is érinti a vasárnapi óraátállítás.

Március 29-én vasárnap kezdődik a nyári időszámítás: az órákat hivatalosan hajnali kettőkor három órára állítják át, amihez az érintett belföldi és nemzetközi vonatok, valamint helyi és helyközi buszjáratok menetrendjei is igazodnak – közölte a MÁV-csoport.

Az érintett éjszakai időszakban utazóknak javasolják, hogy utazásuk előtt tájékozódjanak a MÁV, a MÁVPlusz mobilalkalmazás vagy a mavplusz.hu, jegy.mav.hu weboldal utazási tervezőinek segítségével, azok naprakész és

pontos útitervet állítanak össze, figyelembe véve az óraátállítás éjszakájára tervezett menetrendet.

Az óraátállítás a Budapest-Győr, Budapest-Esztergom, Budapest-Székesfehérvár, Siófok-Kaposvár, Budapest-Pusztaszabolcs-Dunaújváros, Budapest-Vác-Szob, Budapest-Veresegyház-Vác, Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen, Zajta–Fehérgyarmat, Budapest–Újszász–Szolnok és Budapest–Lajosmizse vonalon közlekedő vonatok menetrendjét, valamint a Szeged-Hódmezővásárhely vasútvillamos menetrendjét, és több nemzetközi járatot is érinti.

Az óraátállítás miatt változás lesz a gödöllői, az érdi, a kiskunhalasi, a hódmezővásárhelyi, debreceni térség egyes Volán-járatainak menetrendjében, továbbá érintettek a szegedi és nyíregyházi helyi közlekedés egyes járatai is.

A részletekről a Máv-csoport honlapján tájékozódhatnak az utazók.

Egyiptom futballkirálya távozik – de ki jön helyette?

Mohamed Szalah keddi bejelentése, mely szerint az idény végén távozik a Liverpooltól – ahogyan ő is fogalmazott – egy korszak lezárásának a kezdetét jelenti. Nem „csak” az ő pályafutásában, de túlzás nélkül állítható: a Liverpool FC történetében.
Zelenszkij elárulta, mihez köti az USA a biztonsági garanciákat

Az Egyesült Államok a Donyec-medence feladásához köti az ukrajnai rendezéshez szükséges biztonsági garanciák nyújtására vonatkozó ajánlatát - jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Reuters hírügynökségnek szerdán Kijevben adott interjújában.

Most érkezett: mégis van remény a HÉV-szerelvények felújítására?

Új közbeszerzési eljárást indított a MÁV-csoport az elöregedett HÉV-szerelvények cseréjére.

Meta and YouTube found liable in landmark social media addiction trial

A woman has been awarded $3m in a verdict that could have implications for hundreds of other cases in the US.

