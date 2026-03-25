MÁV-vezér: ez a jövő

A beruházás keretében mintegy 135 milliárd forint vissza nem térítendő EU-s támogatásból 21 nagy kapacitású Stadler KISS motorvonat állt forgalomba, ezzel a MÁV flottájában számuk 40-re nőtt.

Hegyi Zsolt felidézte: a rendszerváltástól 2007-ig a mozdonyvontatású szerelvények domináltak a vasúttársaság személyszállítási flottájában, majd a Stadler FLIRT motorvonatok hoztak minőségi fordulatot az elővárosi közlekedésben. A MÁV járműstratégiájában a motorvonat alapú flottaépítés került fókuszba, és 2020-tól érkeztek a Stadler KISS motorvonatok, ami új korszakot nyitott a budapesti agglomeráció és a kiemelt távolsági vasútvonalak közlekedésében. Mint mondta:

a 160 kilométeróra sebességű, nagy kapacitású, csúcsidőben akár 800-900 utast szállító emeletes vonatok az elővárosi és a szezonális, nyári időszakban is jól teljesítenek.

Szarka Zsolt, a MÁV Személyszállítási Zrt. gazdasági és működéstámogatási vezérigazgató-helyettese kiemelte: az új motorvonat-beszerzések paradigmaváltást, szintlépést hoztak, és segítettek abban, hogy a MÁV-csoport egyre inkább modern szolgáltatóként működjön.

Felidézte: a rendszerváltás előtt elöregedett, heterogén járműállomány jellemezte a vasutat, majd a 2000-es évektől - a Desiro és később a FLIRT motorvonatok megjelenésével - indult el a flotta korszerűsítése. A vasúti közlekedés a modern flottával versenyképes alternatívát kínál az egyéni közlekedéssel szemben - jegyezte meg. A járművek üzembe állításával javult a menetrendszerűség és az utazási élmény is:

a KISS motorvonatok magasabb komfortszintet kínálnak, ami hozzájárul a szolgáltatás színvonalának emeléséhez és a vasúti közlekedés megítélésének javításához.

Hozzátette: jelenleg is zajlik egy újabb, 93 használt motorvonat beszerzésének előkészítése a svájci gyártótól.

Homolya Róbert, a Stadler Trains Magyarország Kft. ügyvezetője felidézte: a MÁV Start Zrt. és Stadler 2017-ben kötött szerződést 40 motorvonat leszállítására. Az első jármű 2020-ban, a koronavírus-járvány idején érkezett, a teljesítés pedig a pandémia és a szankciók ellenére is a vállalt feltételek szerint, 2016-os árszinten történt. Kiemelte: Magyarország a 40 darabos flottával a hatodik legnagyobb üzemeltetője a KISS motorvonatoknak világszerte.

A svájci gyártó ebből a típusból közel 700-at értékesített globálisan.

A járművek a MÁV ülőhely-kapacitásának mintegy 19 százalékát adják, és 2022 óta 33 millió kilométert futottak, 96 százalékos rendelkezésre állás mellett. Homolya Róbert hangsúlyozta: a Stadler több száz millió eurót fektetett be magyarországi üzemébe. A korszerű motorvonatok pedig energiahatékony és fenntartható megoldást jelentenek a növekvő elővárosi forgalom kiszolgálására, és az utazóközönség számára is minőségi lépést jelentenek.

A panelbeszélgetésen elhangzott, hogy szoros és hatékony együttműködés alakult ki a gyártó, az üzemeltető és a karbantartó között. Bár a KISS motorvonatok villamosenergia-igénye jelentős, fajlagosan - egy utasra vetítve - a MÁV flottáján belül ez a legalacsonyabb érték. A visszatápláló fékrendszer alkalmazása ugyanakkor szükségessé tette a felsővezetéki hálózat fejlesztését is.

A felmérések azt mutatják, hogy kifejezetten népszerűek a járművek.

Az utazók kiemelten értékelték a klimatizált utasteret, az akadálymentes és gyorsabb ki- és beszállást, a csendes futást, valamint a korszerű utastájékoztató rendszereket és az emeletes vonaton történő utazást. Azokon a vonalakon, ahol KISS motorvonatok közlekednek, a menetrendszerűségi mutatók is jelentősen javultak - hangzott el a panelbeszélgetésen.