2026. március 25. szerda Irén, Írisz
MÁV 815 002 pszú. Stadler KISS motorvonat.
Nyitókép: Wikipédia

MÁV-vezér: ez a jövő

Infostart / MTI

A MÁV Személyszállítási Zrt. vezérigazgatója szerint ezek a járművek az elővárosi forgalom mellett egyre meghatározóbb szerephez jutnak a távolsági közlekedésben is, miközben jelentősen hozzájárulnak a magyar vasút megújításához és a szolgáltatás megbízhatóságának javításához. Hegyi Zsolt Budapesten a társaság projektzáró konferenciáján beszélt, amelyet abból az alkalomból tartottak, hogy sikeresen lezárult a 2017-2025 közötti járműfejlesztési program egyik kiemelt eleme.

A beruházás keretében mintegy 135 milliárd forint vissza nem térítendő EU-s támogatásból 21 nagy kapacitású Stadler KISS motorvonat állt forgalomba, ezzel a MÁV flottájában számuk 40-re nőtt.

Hegyi Zsolt felidézte: a rendszerváltástól 2007-ig a mozdonyvontatású szerelvények domináltak a vasúttársaság személyszállítási flottájában, majd a Stadler FLIRT motorvonatok hoztak minőségi fordulatot az elővárosi közlekedésben. A MÁV járműstratégiájában a motorvonat alapú flottaépítés került fókuszba, és 2020-tól érkeztek a Stadler KISS motorvonatok, ami új korszakot nyitott a budapesti agglomeráció és a kiemelt távolsági vasútvonalak közlekedésében. Mint mondta:

a 160 kilométeróra sebességű, nagy kapacitású, csúcsidőben akár 800-900 utast szállító emeletes vonatok az elővárosi és a szezonális, nyári időszakban is jól teljesítenek.

Szarka Zsolt, a MÁV Személyszállítási Zrt. gazdasági és működéstámogatási vezérigazgató-helyettese kiemelte: az új motorvonat-beszerzések paradigmaváltást, szintlépést hoztak, és segítettek abban, hogy a MÁV-csoport egyre inkább modern szolgáltatóként működjön.

Felidézte: a rendszerváltás előtt elöregedett, heterogén járműállomány jellemezte a vasutat, majd a 2000-es évektől - a Desiro és később a FLIRT motorvonatok megjelenésével - indult el a flotta korszerűsítése. A vasúti közlekedés a modern flottával versenyképes alternatívát kínál az egyéni közlekedéssel szemben - jegyezte meg. A járművek üzembe állításával javult a menetrendszerűség és az utazási élmény is:

a KISS motorvonatok magasabb komfortszintet kínálnak, ami hozzájárul a szolgáltatás színvonalának emeléséhez és a vasúti közlekedés megítélésének javításához.

Hozzátette: jelenleg is zajlik egy újabb, 93 használt motorvonat beszerzésének előkészítése a svájci gyártótól.

Homolya Róbert, a Stadler Trains Magyarország Kft. ügyvezetője felidézte: a MÁV Start Zrt. és Stadler 2017-ben kötött szerződést 40 motorvonat leszállítására. Az első jármű 2020-ban, a koronavírus-járvány idején érkezett, a teljesítés pedig a pandémia és a szankciók ellenére is a vállalt feltételek szerint, 2016-os árszinten történt. Kiemelte: Magyarország a 40 darabos flottával a hatodik legnagyobb üzemeltetője a KISS motorvonatoknak világszerte.

A svájci gyártó ebből a típusból közel 700-at értékesített globálisan.

A járművek a MÁV ülőhely-kapacitásának mintegy 19 százalékát adják, és 2022 óta 33 millió kilométert futottak, 96 százalékos rendelkezésre állás mellett. Homolya Róbert hangsúlyozta: a Stadler több száz millió eurót fektetett be magyarországi üzemébe. A korszerű motorvonatok pedig energiahatékony és fenntartható megoldást jelentenek a növekvő elővárosi forgalom kiszolgálására, és az utazóközönség számára is minőségi lépést jelentenek.

A panelbeszélgetésen elhangzott, hogy szoros és hatékony együttműködés alakult ki a gyártó, az üzemeltető és a karbantartó között. Bár a KISS motorvonatok villamosenergia-igénye jelentős, fajlagosan - egy utasra vetítve - a MÁV flottáján belül ez a legalacsonyabb érték. A visszatápláló fékrendszer alkalmazása ugyanakkor szükségessé tette a felsővezetéki hálózat fejlesztését is.

A felmérések azt mutatják, hogy kifejezetten népszerűek a járművek.

Az utazók kiemelten értékelték a klimatizált utasteret, az akadálymentes és gyorsabb ki- és beszállást, a csendes futást, valamint a korszerű utastájékoztató rendszereket és az emeletes vonaton történő utazást. Azokon a vonalakon, ahol KISS motorvonatok közlekednek, a menetrendszerűségi mutatók is jelentősen javultak - hangzott el a panelbeszélgetésen.

Egyiptom futballkirálya távozik – de ki jön helyette?

Egyiptom futballkirálya távozik – de ki jön helyette?
Mohamed Szalah keddi bejelentése, mely szerint az idény végén távozik a Liverpooltól – ahogyan ő is fogalmazott – egy korszak lezárásának a kezdetét jelenti. Nem „csak” az ő pályafutásában, de túlzás nélkül állítható: a Liverpool FC történetében.
Dúró Dóra az Arénában: kitörési pont lehet az Öböl-országokkal való gazdasági kapcsolat

Dúró Dóra az Arénában: kitörési pont lehet az Öböl-országokkal való gazdasági kapcsolat

A választásig hátralévő időszakra beszélgetéssorozatot indított az InfoRádió, hogy a kutatások szerint a parlamenti bejutásra esélyes pártok politikusait, szakpolitikusait az általános belpolitikai kérdések mellett gazdasági elképzeléseikről és külpolitikai megfontolásaikról is kérdezze. A Fidesz-KDNP, a Mi Hazánk és a DK elfogadta a meghívást, a Tisza nem kívánt élni a lehetőséggel. Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője, képviselőjelöltje a Mi Hazánk álláspontját ismertette.
 

Hogy áll a Fidesz most a Mi Hazánkhoz? – Lázár János megmondta

Toroczkai László: nem álmodozom miniszteri tárcákról, szakértői kormányzásban, alkotmányozó nemzetgyűlésnek is partner lennék

VIDEÓ
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
 
Kemény válasz érkezett Ukrajnából Orbán Viktor bejelentésére: Magyarország fizetné meg a gázblokád kegyetlen árát

Kemény válasz érkezett Ukrajnából Orbán Viktor bejelentésére: Magyarország fizetné meg a gázblokád kegyetlen árát

Ukrajna felkészült arra az esetre, ha Budapest leállítaná az országba irányuló gáztranzitot - közölte Heorhij Tihij, az ukrán külügyminisztérium szóvivője. Kijev szerint egy ilyen lépés elsősorban Magyarországnak okozna gazdasági kárt. Ukrajna ugyanis alternatív útvonalakon keresztül továbbra is képes lenne európai földgázt importálni - írta a RBC Ukraine.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Visszatért a rettegett drágulás az Egyesült Államokban: az elemzőket is meglepte a legújabb gazdasági hidegzuhany

Visszatért a rettegett drágulás az Egyesült Államokban: az elemzőket is meglepte a legújabb gazdasági hidegzuhany

Februárban jelentősen emelkedtek az amerikai importárak, elsősorban az energia drágulása miatt, írta a Reuters az amerikai munkaügyi minisztérium adatai alapján.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Meta and Google found liable in landmark social media addiction trial

Meta and Google found liable in landmark social media addiction trial

The verdict marks the end of a five-week trial on the addictive nature of social media platforms.

2026. március 25. 18:50
Oktatási intézmények százaiba rögvest bevezetik a mesterséges intelligenciát
2026. március 25. 17:55
A földön hevert egymillió forint, ám az azt megtaláló fiatalok váratlan lépést tettek
