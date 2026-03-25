2026. március 25. szerda Irén, Írisz
Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) pártigazgatója beszédet mond a Legyen mindenki egyforma! mottóval megtartott Szürke Békemenet demonstráción a Hõsök terén 2025. április 12-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Kutyapárt: ne vegyétek fel a fegyvert, kedvesen reagáljatok!

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Saját bevallása szerint sincs könnyű dolga a kampány finisében a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak, hogy önazonos maradjon.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt rengeteg támadást kap, de nem szabad felvennie a kesztyűt, ezt üzente a párt jelöltjeinek és szimpatizánsainak a kampányfinis kezdetén Nagy Dávid listavezető jelölt.

„A kampány már nem lesz békésebb, durvább lesz. Mindenki háborúzni fog, szó szerint mindenki, rajtunk kívül. Mindenki valaki ellen fog kampányolni. Ez nekünk is rossz lesz, ahogy látjátok, online is, offline is egyre több támadást kapunk, mindkét oldalról, ez már nem lesz jobb.

Amit ti az ügyben tehettek, az az, hogy nem veszitek fel a fegyvert, hanem kedvesen reagáltok.

Nekem is tanulnom kell még ezt a műfajt, mert néha-néha belehibázok, de nagyon fontos, hogy maradjunk meg annak a társaságnak, ami vagyunk, alapvetően kedves, békés, együtt gondolkozó társaságnak. Maradjon még egy szeglete az országnak, ami nem valami ellen, hanem valamiért dolgozik.”

A Kutyapárt azért szeretne bekerülni az Országgyűlésbe, hogy emberségesebbé tegye a politikát – mondta Mészáros Szabolcs, a párt kaposvári képviselőjelöltje.

„Baromira elegem van az üres ígéretekből és abból, hogy nem a humanizmus, nem az emberi hang mentén rendeződik a politika, hanem folyamatosan üres ígéreteket, törtetést hallunk és látunk. Az a célom, hogy a politika váljon újra emberivé, újra a közösséget és minket szolgáljon.”

A Kutyapárt valóban igyekszik vicces maradni, országjáró kampányjárművüket, a hiánypótló buszt például így mutatta be az egyik úgynevezett passzivistájuk.

„A busz útfekvése kiváló, keményebb, mint Kistarcsa, és Chicagóbb, mint Chicago. Áramvonalas felépítése miatt ellenáll mindenfajta visszaléptetési kényszernek. Az elejére kommentlepattanó pajzsot szereltünk, illetve fideszes aláírásoknak is rezisztens. Az üvegére kívülről nem fognak a fideszes aláírások. Van benne Lázár-blokkoló, a különböző útszéli bokrokban meg felüljáró korlátok mögé eldugott Lázár Jánosokat tudja blokkolni.”

A Kutyapárt az elmúlt néhány napban komoly témákat is elővett. Létrehoztak egy virtuális környezetvédelmi minisztériumot, egyebek mellett tiltakoznak a Budakeszi Vadaspark újabb parkolóépítése ellen, és követelik az inváziós fafajok szakszerű irtását.

A választásig hátralévő időszakra beszélgetéssorozatot indított az InfoRádió, hogy a kutatások szerint a parlamenti bejutásra esélyes pártok politikusait, szakpolitikusait az általános belpolitikai kérdések mellett gazdasági elképzeléseikről és külpolitikai megfontolásaikról is kérdezze. A Fidesz-KDNP, a Mi Hazánk és a DK elfogadta a meghívást, a Tisza nem kívánt élni a lehetőséggel. Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője, képviselőjelöltje a Mi Hazánk álláspontját ismertette.
 

A kormány nem csökkenti a kis benzinkutak kiskereskedelmi adóját, kidolgoznak ugyanakkor egy támogatási rendszert a kiskutak megsegítésére – erről állapodtak meg a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Független Benzinkutak Szövetségének képviselői. Támogatásra azért van szükség, mert az árszabályozás miatt a kis kutaknak vagy egyáltalán nem, vagy csak minimális hasznuk keletkezik.
 

Az Európai Bizottság új, integrált stratégiát mutatott be az egyre gyakoribb és pusztítóbb erdőtüzek kockázatának kezelésére - közölte a brüsszeli testület szerdán.

Az iráni vezetés szerint Washington valójában nem tárgyal senkivel, és a diplomáciai kommunikáció inkább politikai eszköz.

The list of conditions laid out by an unnamed official include a conclusion to the war "across all fronts", as well as payment of war damages and reparations.

