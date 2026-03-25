Kutyapárt: ne vegyétek fel a fegyvert, kedvesen reagáljatok!

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt rengeteg támadást kap, de nem szabad felvennie a kesztyűt, ezt üzente a párt jelöltjeinek és szimpatizánsainak a kampányfinis kezdetén Nagy Dávid listavezető jelölt.

„A kampány már nem lesz békésebb, durvább lesz. Mindenki háborúzni fog, szó szerint mindenki, rajtunk kívül. Mindenki valaki ellen fog kampányolni. Ez nekünk is rossz lesz, ahogy látjátok, online is, offline is egyre több támadást kapunk, mindkét oldalról, ez már nem lesz jobb.

Amit ti az ügyben tehettek, az az, hogy nem veszitek fel a fegyvert, hanem kedvesen reagáltok.

Nekem is tanulnom kell még ezt a műfajt, mert néha-néha belehibázok, de nagyon fontos, hogy maradjunk meg annak a társaságnak, ami vagyunk, alapvetően kedves, békés, együtt gondolkozó társaságnak. Maradjon még egy szeglete az országnak, ami nem valami ellen, hanem valamiért dolgozik.”

A Kutyapárt azért szeretne bekerülni az Országgyűlésbe, hogy emberségesebbé tegye a politikát – mondta Mészáros Szabolcs, a párt kaposvári képviselőjelöltje.

„Baromira elegem van az üres ígéretekből és abból, hogy nem a humanizmus, nem az emberi hang mentén rendeződik a politika, hanem folyamatosan üres ígéreteket, törtetést hallunk és látunk. Az a célom, hogy a politika váljon újra emberivé, újra a közösséget és minket szolgáljon.”

A Kutyapárt valóban igyekszik vicces maradni, országjáró kampányjárművüket, a hiánypótló buszt például így mutatta be az egyik úgynevezett passzivistájuk.

„A busz útfekvése kiváló, keményebb, mint Kistarcsa, és Chicagóbb, mint Chicago. Áramvonalas felépítése miatt ellenáll mindenfajta visszaléptetési kényszernek. Az elejére kommentlepattanó pajzsot szereltünk, illetve fideszes aláírásoknak is rezisztens. Az üvegére kívülről nem fognak a fideszes aláírások. Van benne Lázár-blokkoló, a különböző útszéli bokrokban meg felüljáró korlátok mögé eldugott Lázár Jánosokat tudja blokkolni.”

A Kutyapárt az elmúlt néhány napban komoly témákat is elővett. Létrehoztak egy virtuális környezetvédelmi minisztériumot, egyebek mellett tiltakoznak a Budakeszi Vadaspark újabb parkolóépítése ellen, és követelik az inváziós fafajok szakszerű irtását.