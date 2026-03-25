2026. március 25. szerda
A kormány felújítja a Gubacsi híd vasúti részét és valamennyi HÉV-vonalat, amelyekre 54 új szerelvényt is beszerez. Ezt a keddi, csepeli Lázárinfón jelentette be az építési és közlekedési miniszter.
Hogy áll a Fidesz most a Mi Hazánkhoz? – Lázár János megmondta

A Fidesz és a Mi Hazánk együttműködésének feltételeiről beszélt egy kampányrendezvényen Lázár János.

„A szuverenitáspárti politikusoknak össze kell fogniuk”, ezt mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter, a Fidesz-KDNP választási kampányának egyik főszereplője a Fejér vármegyei Úrhidán tartott fórumon.

„Szuverenitáspárti politikusoknak tekintem a mi hazánkosokat és a fideszeseket is. Meg kell fontolni azt, hogy a szuverenitáspárti politikusok a jövőben együtt tudnak-e gondolkodni, dolgozni. De mások is csatlakozhatnak; mert nem az a lényeg, hogy melyik pártban vagy, hanem hogy Magyarország szuverenitását tartod-e fontosnak, vagy pedig éppenséggel Magyarország szuverenitásáról másképpen gondolkodsz. Ez szerintem egy nagyon lényeges mondás és egy nagyon fontos pont. A jövőben lényeges kikristályosodási pont lehet, hogy a magyar szuverenitáshoz mi a viszony.

Együttműködést kell kialakítani mindenkivel, aki szuverenitáspárti,

nem tudunk azokkal együttműködni, akik feladják Magyarország szuverenitását” – fogalmazott.

Lázár János ugyanakkor talált egy olyan érvet is, amely szerinte kizárja az együttműködést a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk között.

„Magyarország az Európai Unió tagja, és az is kell, hogy maradjon. Mi nem akarjuk az Európai Unióból Magyarországot kiléptetni, ez a különbség a két párt között, és ezért nagyon nehéz együttműködni a Mi Hazánkkal,

mert ők meg ki akarják Magyarországot léptetni az EU-ból meg a NATO-ból.”

Hangsúlyozta, a kormánypártok azt képviselik, hogy Magyarország ne lépjen ki az Európai Unióból, de az Európai Unión belül meg kell őrizni Magyarország döntési szabadságát.

„Tehát miért küzdünk mi a napi csatákon és lökdösődésen túl? Hogy minél több döntés itt maradjon Budapesten. Az, hogy ma Magyarországon nincs migráns, az napi egymillió eurós büntetésbe kerül” – fejtegette.

A Mi Hazánk elnöke és listavezetője többször elmondta, hogy pártja nem készül kormánykoalícióra, de arra igen, hogy a Mi Hazánk lehet a mérleg nyelve. Toroczkai László szerint rajtuk múlhat például, hogy az Országgyűlés kit választ meg miniszterelnöknek, illetve a következő négy év szavazásai során szükség lehet a voksaikra, tehát lehetőségük lesz megvalósítani a programjukat.

