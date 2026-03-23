Durva a helyzet a Normafán: kis híján erdőtüzeket okoztak a kirándulók, illegális sütögetők

Kis híján erdőtűz pusztított a Normafa területén – írja Facebook-bejegyzésében a Normafa Park.

A március 20-i beszámoló szerint a Széchenyi-hegy régi katonai területén, Hegyhát út közelében meggyulladt az avar és a száraz aljnövényzet, vélhetően egy eldobott fáklya miatt. A tüzet a Rózsadomb Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltói fékezték meg, és szerencsére nem lett a dologból pusztító erdőtűz.

A Normafa Park kiemeli: a fővárosban jelenleg ugyan nincs tűzgyújtási tilalom, de egyetlen eldobott cigarettacsikk – vagy jelen esetben fáklya – is hatalmas pusztítást okozhat.

Egy másnapi keltezésű bejegyzésben a park drámai helyzetre hívta fel a figyelmet, ugyanis alig kezdődött el az előtavaszi piknik időszak, máris tetőfokára hágott a környezetrongálás a Normafán. Mint írják, egy-két hétvége alatt legalább 20 illegális tűzrakóval égették ki a kirándulók a növényzetet, sőt olyan is akadt, aki konkrétan a fák között rakott tüzet.

A Normafa Park felhívja rá a figyelmet, hogy a parkok elsősorban feltöltődésre és kikapcsolódásra vannak, a kevés kiépített tűzrakóhely csak plusz szolgáltatás, amit érkezési sorrendben lehet használni. Egyúttal megkérték a látogatókat, hogy a természeti értékek megóvását helyezzék a sütögetés élménye elé.