2026. március 23. hétfő
Többen állnak egy bozóttűz előtt éjszaka.
Nyitókép: Unsplash

Durva a helyzet a Normafán: kis híján erdőtüzeket okoztak a kirándulók, illegális sütögetők

Infostart

Egy helyen egy eldobott fáklya okozott tüzet, máshol a kirándulók tettek úgy, mintha nem tudnák, milyen szabályok vonatkoznak a tűzgyújtásra egy erdőben.

Kis híján erdőtűz pusztított a Normafa területén – írja Facebook-bejegyzésében a Normafa Park.

A március 20-i beszámoló szerint a Széchenyi-hegy régi katonai területén, Hegyhát út közelében meggyulladt az avar és a száraz aljnövényzet, vélhetően egy eldobott fáklya miatt. A tüzet a Rózsadomb Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltói fékezték meg, és szerencsére nem lett a dologból pusztító erdőtűz.

A Normafa Park kiemeli: a fővárosban jelenleg ugyan nincs tűzgyújtási tilalom, de egyetlen eldobott cigarettacsikk – vagy jelen esetben fáklya – is hatalmas pusztítást okozhat.

Egy másnapi keltezésű bejegyzésben a park drámai helyzetre hívta fel a figyelmet, ugyanis alig kezdődött el az előtavaszi piknik időszak, máris tetőfokára hágott a környezetrongálás a Normafán. Mint írják, egy-két hétvége alatt legalább 20 illegális tűzrakóval égették ki a kirándulók a növényzetet, sőt olyan is akadt, aki konkrétan a fák között rakott tüzet.

A Normafa Park felhívja rá a figyelmet, hogy a parkok elsősorban feltöltődésre és kikapcsolódásra vannak, a kevés kiépített tűzrakóhely csak plusz szolgáltatás, amit érkezési sorrendben lehet használni. Egyúttal megkérték a látogatókat, hogy a természeti értékek megóvását helyezzék a sütögetés élménye elé.

Kezdőlap    Belföld    Durva a helyzet a Normafán: kis híján erdőtüzeket okoztak a kirándulók, illegális sütögetők

Hármas küzdelem várható a budapesti 13-as egyéni választókörzetben
A budapesti 13. egyéni választókerületben a fideszes Németh Balázs parlamenti frakciószóvivő és a tiszás Müller Anna ellen a DK-s Barkóczi Balázs próbálja megvédeni mandátumát az áprilisi országgyűlési választásokon. Herczeg Sándor politológus szerint ebben a kampányban a helyi problémák sokkal kisebb súllyal esnek latba, mint az országos problémák, és különösen Budapesten sokat számít, hogy milyen pártszínekben indulnak az egyéni jelöltek.
 

Nem is izraeli, hanem ukrán szál tűnik fel a csehországi terrortámadás mögött?

Komoly biztonsági kérdéseket vet fel az a pénteki tűzeset, amely a csehországi Pardubice egyik ipari területén történt. A támadást egy addig ismeretlen csoport, az Earthquake Faction vállalta magára. A közösségi médiában közzétett videójukban azt állították, hogy az „izraeli hadiipar európai központját" vették célba, és palesztinbarát indítékokra hivatkoztak. A valóság azonban más képet mutat.
 

Leleplezte Brüsszel erős embere: Vlagyimir Putyin okozta az európai migrációs válságot

Súlyos hibát követ el rengeteg magyar: alattomos daganat bújhat meg a testben, ezekre a jelekre figyelmeztet a professzor

Starmer and Trump discuss need to open Hormuz strait as Israel warns 'weeks' of fighting to come

