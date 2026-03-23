A DK szerint „Toroczkai László elszólta magát”, „a Fidesz a Mi Hazánkkal a koalícióról tárgyalhat”

A Demokratikus Koalíció legfőbb kampányüzenete továbbra is az, hogy ha nem jutnak be a parlamentbe, akkor a Fidesz a Mi Hazánkkal együtt alakít kormányt.

„A DK a választásokhoz közeledve mindenkit emlékeztet, hogy a miniszterelnököt nem a legnagyobb párt adja, hanem a parlamenti többség. Magyarán a Fidesz és a Mi Hazánk képviselői akkor is hatalomban tarthatják Orbánt, ha a Tisza kapja a legtöbb szavazatot a választáson. Ebben az esetben hiába győz a Tisza, ha egyedül marad, akkor nem lesz kormányváltás, hanem Fidesz, Mi Hazánk koalíció. Ezzel a forgatókönyvvel egyre komolyabban számolnak a Fideszben és a Mi Hazánknál is. Erről kérdeztem a miniszterelnököt a parlamentben, nem tagadta ez irányú terveit,

Toroczkai László pedig a dunakeszi fórumán már el is szólta magát,

amikor arról beszélt, hogy ők nem érnék be a belügyminiszteri tárcával. Ez azt jelenti, hogy a Fidesz–Mi Hazánk-tárgyalások valószínűleg már javában zajlanak, csak ez a nyilvánosságtól elzártan, füstös szobák mélyén történik” – fogalmazott Arató Gergely, a DK parlamenti képviselője.

A DK elnöke és listavezetője, Dobrev Klára egy választási fórumon ugyanerről beszélt egy őt megszólító, szerinte tiszás aktivistával.

„Az a bajom ezzel a hangulattal, ami itt kialakul, meg ezzel a stílussal, hogy azt mondja, hogy két lehetőség van: vagy imádod a Tiszát és Magyar Pétert és lelkesen szavazol rá, vagy befogod az orrod, beállsz a sorba és szavazol Orbán Viktorra. Ha meg egyikre sem vagy képes, akkor takarodjál innen” – fogalmazott a pártvezető.

Dobrev Klára másik hangsúlyos üzenete, hogy

minden sokkal drágább lett.

Ezt úgy érzékeltette, hogy Sátoraljaújhelyen kampányolva bevásárolt egy magyar és egy szlovák boltban is.

„Ugyanazt a bevásárlást – húsleves cérnametélttel, palacsinta, alapanyagok – elvégeztük Szlovákiában és itthon is. Lekvár, zöldségek, tészta, csirke, tej, olaj. Nézzük! 19 euró 45 centet fizettünk mindezért, bő 7500 forintot. 8500 forintot költöttünk itthon. Ekkora a különbség az árakban” – mutatta be.

A DK azzal is kampányol, hogy megválasztásuk esetén kevesebb épület és több szabadstrand lesz a Balaton parton.

Az ország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, valamint bevezetik az adómentes minimálbért és a nyugdíjak svájci indexálását.