INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Arató Gergely, a DK képviselõje felszólal a koronavírus-világjárvány elleni védekezésrõl szóló törvény vitájában az Országgyûlés plenáris ülésén 2021. február 22-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

A DK szerint „Toroczkai László elszólta magát”, „a Fidesz a Mi Hazánkkal a koalícióról tárgyalhat”

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Azzal érvel maga mellett a Demokratikus Koalíció, hogy a Fidesz és a Mi Hazánk képviselői akkor is hatalomban tarthatják Orbánt, ha a Tisza kapja a legtöbb szavazatot a választáson. Ebben az esetben hiába győz a Tisza, ha egyedül marad, akkor nem lesz kormányváltás – ezt kommunikálja a DK.

A Demokratikus Koalíció legfőbb kampányüzenete továbbra is az, hogy ha nem jutnak be a parlamentbe, akkor a Fidesz a Mi Hazánkkal együtt alakít kormányt.

„A DK a választásokhoz közeledve mindenkit emlékeztet, hogy a miniszterelnököt nem a legnagyobb párt adja, hanem a parlamenti többség. Magyarán a Fidesz és a Mi Hazánk képviselői akkor is hatalomban tarthatják Orbánt, ha a Tisza kapja a legtöbb szavazatot a választáson. Ebben az esetben hiába győz a Tisza, ha egyedül marad, akkor nem lesz kormányváltás, hanem Fidesz, Mi Hazánk koalíció. Ezzel a forgatókönyvvel egyre komolyabban számolnak a Fideszben és a Mi Hazánknál is. Erről kérdeztem a miniszterelnököt a parlamentben, nem tagadta ez irányú terveit,

Toroczkai László pedig a dunakeszi fórumán már el is szólta magát,

amikor arról beszélt, hogy ők nem érnék be a belügyminiszteri tárcával. Ez azt jelenti, hogy a Fidesz–Mi Hazánk-tárgyalások valószínűleg már javában zajlanak, csak ez a nyilvánosságtól elzártan, füstös szobák mélyén történik” – fogalmazott Arató Gergely, a DK parlamenti képviselője.

A DK elnöke és listavezetője, Dobrev Klára egy választási fórumon ugyanerről beszélt egy őt megszólító, szerinte tiszás aktivistával.

„Az a bajom ezzel a hangulattal, ami itt kialakul, meg ezzel a stílussal, hogy azt mondja, hogy két lehetőség van: vagy imádod a Tiszát és Magyar Pétert és lelkesen szavazol rá, vagy befogod az orrod, beállsz a sorba és szavazol Orbán Viktorra. Ha meg egyikre sem vagy képes, akkor takarodjál innen” – fogalmazott a pártvezető.

Dobrev Klára másik hangsúlyos üzenete, hogy

minden sokkal drágább lett.

Ezt úgy érzékeltette, hogy Sátoraljaújhelyen kampányolva bevásárolt egy magyar és egy szlovák boltban is.

„Ugyanazt a bevásárlást – húsleves cérnametélttel, palacsinta, alapanyagok – elvégeztük Szlovákiában és itthon is. Lekvár, zöldségek, tészta, csirke, tej, olaj. Nézzük! 19 euró 45 centet fizettünk mindezért, bő 7500 forintot. 8500 forintot költöttünk itthon. Ekkora a különbség az árakban” – mutatta be.

A DK azzal is kampányol, hogy megválasztásuk esetén kevesebb épület és több szabadstrand lesz a Balaton parton.

Az ország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, valamint bevezetik az adómentes minimálbért és a nyugdíjak svájci indexálását.

Kezdőlap    Belföld    A DK szerint „Toroczkai László elszólta magát”, „a Fidesz a Mi Hazánkkal a koalícióról tárgyalhat”

Orbán Viktor: Európa lelkéért harcolunk, el akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani az Európai Uniót

Orbán Viktor: Európa lelkéért harcolunk, el akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani az Európai Uniót
Budapesten, a Millenárison rendezték meg itthon az első Patrióta nagygyűlést, amelyen számos neves külföldi politikus személyesen felszólalva vagy videóüzenetben biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt a támogatásáról. Beszédet mondott többek között a francia Marine Le Pen, az olasz Matteo Salvini, a spanyol Santiago Abascal, valamint a holland Geert Wilders. Az osztrák Herbert Kickl, valamint a cseh Andrej Babis videóüzenetet küldött az eseményre.
 

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

Itt van a fordulat az iráni háborúban, rendkívüli bejelentést tett Donald Trump – Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

Itt van a fordulat az iráni háborúban, rendkívüli bejelentést tett Donald Trump – Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

Szakadatlanok a harcok a Közel-Keleten, sőt, Donald Trump szombat este súlyos ultimátumot adott Iránnak: ha 48 órán belül nem nyitják meg teljesen a Hormuzi-szorost, az Egyesült Államok az iszlám köztársaság erőműveit fogja "támadni és megsemmisíteni". Az iráni hadsereg válaszul közölte: az esetleges támadások legitim célponttá tennék az amerikai bázisoknak otthont adó közel-keleti államok energetikai infrastruktúráját is. Hétfőn, a határidő lejárta előtt jó pár órával azonban Trump bejelentette: az elmúlt két napban "nagyon jó, termékeny" párbeszéd zajlott Washington és Teherán között, ezért öt napra felfüggesztette a tervezett katonai csapásokat. Az iráni külügyminisztérium ugyanakkor cáfolta, hogy tárgyalások zajlanának a felek között. Az izraeli haderő mindeközben felrobbantotta a Kászmije hidat Dél-Libanonban, a támadást a libanoni elnök az izraeli „szárazföldi invázió felvezetésének” nevezte. Hétfőn az elmúlt évtizedek legsúlyosabb energiaválságára figyelmeztetett Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője. Birol szerint a kialakult helyzet már most meghaladja az 1970-es évek két nagy olajválságának együttes hatását. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus legutóbbi eseményeivel.

Hatalmas leépítésbe kezdett az IKEA: rengeteg dolgozó veszíti el az állását - az indok meglepő

Hatalmas leépítésbe kezdett az IKEA: rengeteg dolgozó veszíti el az állását - az indok meglepő

Csak az elmúlt pénzügyi évben 54 új egységet nyitottak, köztük kisebb, belvárosi üzleteket és külvárosi áruházakat.

Trump says Iran and US both 'want to make a deal' and says they'll talk today

Trump says Iran and US both 'want to make a deal' and says they'll talk today

The US president said he was postponing strikes on Iran's power plants after "very good and productive" conversations - sources in Iran have denied US-Iran talks have happened.

