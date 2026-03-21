Infostart.hu
2026. március 21. szombat Benedek
Nyitókép: fotó: Infostart

Mocsár lehet a Balaton széle az idén nyáron, katasztrofális a helyzet

Az üzemi vízszintmaximumtól jelentősen elmaradó, alacsony vízállással vághat neki a nyári szezonnak a Balaton. A siófoki vízmérce adatai szerint a tó vízszintje tíz napja stagnál a 90 centiméteres értéken, ami elmarad az ilyenkor optimálisnak tekintett szinttől.

A jelenlegi mérési eredmények szerint a tó vízállása több mint 20 centiméterrel alacsonyabb a márciusban ideálisnak tartott 110–115 centiméteres sávnál. Szombat reggel ahogy az elmúlt 10 napban, 90 centin áll a mérce.

A vízügyi szakemberek az elmúlt években a maximális szabályozási szintet 110-ről 120 centiméterre emelték, hogy a tavaszi időszakban több vizet tudjanak visszatartani a nyári párolgási veszteségek kompenzálására. A mostani, 90 centiméteres kiinduló állapot azonban aggodalomra ad okot a vízkészlet-gazdálkodás szempontjából - írja a 24.hu.

Az adatok elemzése alapján a Balaton vízszintje az elmúlt évtizedben egyre szélsőségesebb ingadozást mutat. Míg két évvel ezelőtt a magas vízállás miatt a parti sétányokat öntötte el a víz, idén több strandon már most homokpadok váltak láthatóvá. Ez a drasztikus visszaesés jól szemlélteti a klímaváltozás okozta hidrológiai kihívásokat, ahol a rekordmagas szinteket rövid időn belül követhetik kritikus aszályos időszakok.

A szakértők figyelmeztetnek: a nyári hónapok alatt a természetes párolgás következtében a tó vízszintje átlagosan 30–40 centimétert is csökkenhet. Amennyiben a tavaszi csapadékmennyiség nem pótolja a hiányzó réteget, a vízállás őszre az 50–60 centiméteres tartományba süllyedhet. Ez a szint már nemcsak az ökológiai egyensúlyt veszélyezteti, hanem komoly korlátozásokat tehet szükségessé a balatoni hajózásban és a vitorlázásban is.

A háromezer éves ünnep, a perzsa újév előestéje Iránban hagyományosan a készülődéssel telik: ez a megújulás ünnepe. Most viszont a rettegés uralja az embereket. Rengetegen félnek az izraeli–amerikai bombázások miatt – de azok is rengetegen vannak, akik félnek ugyan, de boldogok, mert csaknem fél évszázados iszlamista diktatúra után reménykednek, hogy elsöprik végre az ősi országot uraló terrorrezsimet – jelentette a BBC helyszíni munkatársa.
 

Újítsuk meg a háborúellenes szövetségesünket – fogalmazott Orbán Viktor az országjárása szentendrei állomásán péntek este. A miniszterelnök kiemelte, minden magyarnak tudnia kell: vagy kiállunk a magunk érdeke mellett és nemzeti kormányt választunk, vagy egy ukránbarát kormány odaadja a magyarok pénzét Kijevnek és megszünteti a rezsicsökkentést.
 

Szokatlanul erős biztosítékokkal bástyázták körbe a hónapok óta limbóban rekedt EU-USA egyezséget az Európai Parlament kereskedelemért felelős szakbizottságában. A képviselők olyan záradékokat építettek be, amelyek lehetővé teszik a vámkedvezmények azonnali felfüggesztését, ha Washington újabb váratlan vámokat akarna kivetni, azon túl, hogy a kedvezmények alapból csak akkor fognak aktiválódni, ha megkérdőjelezhetetlenül teljesül a 15 százalékos vámplafon, amely alá újabb termékek bevonását is követelik. Ugyan az Európai Parlament gyakran háttérbe szorul a magas szintű döntéshozásnál, az USA-val kötött megállapodás kimenetelében döntő szerepet játszhat a soron következő szavazása.

A brit kiskereskedelemben újabb jelentős béremelési hullám indult, amely a szigetországban dolgozó tízezres nagyságrendű magyar közösséget is közvetlenül érinti.

The US temporarily lifts sanctions on Iranian oil at sea and says it will help other countries police the vital Strait of Hormuz “if asked”.

