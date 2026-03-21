Mocsár lehet a Balaton széle az idén nyáron, katasztrofális a helyzet

A jelenlegi mérési eredmények szerint a tó vízállása több mint 20 centiméterrel alacsonyabb a márciusban ideálisnak tartott 110–115 centiméteres sávnál. Szombat reggel ahogy az elmúlt 10 napban, 90 centin áll a mérce.

A vízügyi szakemberek az elmúlt években a maximális szabályozási szintet 110-ről 120 centiméterre emelték, hogy a tavaszi időszakban több vizet tudjanak visszatartani a nyári párolgási veszteségek kompenzálására. A mostani, 90 centiméteres kiinduló állapot azonban aggodalomra ad okot a vízkészlet-gazdálkodás szempontjából - írja a 24.hu.

Klímaváltozás

Az adatok elemzése alapján a Balaton vízszintje az elmúlt évtizedben egyre szélsőségesebb ingadozást mutat. Míg két évvel ezelőtt a magas vízállás miatt a parti sétányokat öntötte el a víz, idén több strandon már most homokpadok váltak láthatóvá. Ez a drasztikus visszaesés jól szemlélteti a klímaváltozás okozta hidrológiai kihívásokat, ahol a rekordmagas szinteket rövid időn belül követhetik kritikus aszályos időszakok.

A szakértők figyelmeztetnek: a nyári hónapok alatt a természetes párolgás következtében a tó vízszintje átlagosan 30–40 centimétert is csökkenhet. Amennyiben a tavaszi csapadékmennyiség nem pótolja a hiányzó réteget, a vízállás őszre az 50–60 centiméteres tartományba süllyedhet. Ez a szint már nemcsak az ökológiai egyensúlyt veszélyezteti, hanem komoly korlátozásokat tehet szükségessé a balatoni hajózásban és a vitorlázásban is.