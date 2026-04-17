Vészjósló, ami a Balatonnal történik

Dr. Horváth Ákos meteorológus tájékoztatása szerint a március végi esőzések nem tudták érdemben növelni a vízkészletet, a tó szintje közel egy hónapig stagnált, majd süllyedni kezdett. A vízveszteséget az elmúlt hetek szeles időjárása és az intenzív párolgás fokozta, miközben a vízgyűjtő terület alacsony talajnedvessége miatt a csapadék jelentős része el sem jutott a mederbe.

A jelenlegi 89 centiméteres érték elmarad az optimális szabályozási tervtől, amely márciusra 110–115 centiméteres vízszintet irányoz elő a nyári párolgási veszteségek fedezésére. A vízügyi adatok alapján a következő hetekben sem várható jelentős javulás:

Április 20-a körül várható ugyan némi csapadék, de ez várhatóan csak a csökkenés ütemét lassítja.

A nyári hónapokban a természetes apadás mértéke a 30–40 centimétert is elérheti - emlékeztet a sonline.hu.

Amennyiben a tendencia folytatódik, az őszi vízállás 50–60 centiméter környékére süllyedhet, ami már korlátozhatja a hajózást, különösen a déli parti vitorláskikötőkben.

Bár a tó vízjárása természeténél fogva ingadozó – 2003-ban 23 centiméteres negatív rekordot is mértek –, a szakértők rámutattak: a mostani apadás a szokásosnál korábban, már május előtt megindult.