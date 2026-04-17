2026. április 17. péntek
A Balaton-part a balatonfüredi Brázay parknál 2026. február 25-én.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Vészjósló, ami a Balatonnal történik

ELŐZMÉNYEK

Megkezdődött a Balaton vízszintjének apadása, a tó átlagos vízállása április 16-án 89 centiméterre mérséklődött a siófoki vízmércén. A szakemberek szerint a jelenség a szokatlanul korai párolgás és a csapadékhiányos tavaszi időjárás következménye.

Dr. Horváth Ákos meteorológus tájékoztatása szerint a március végi esőzések nem tudták érdemben növelni a vízkészletet, a tó szintje közel egy hónapig stagnált, majd süllyedni kezdett. A vízveszteséget az elmúlt hetek szeles időjárása és az intenzív párolgás fokozta, miközben a vízgyűjtő terület alacsony talajnedvessége miatt a csapadék jelentős része el sem jutott a mederbe.

A jelenlegi 89 centiméteres érték elmarad az optimális szabályozási tervtől, amely márciusra 110–115 centiméteres vízszintet irányoz elő a nyári párolgási veszteségek fedezésére. A vízügyi adatok alapján a következő hetekben sem várható jelentős javulás:

Április 20-a körül várható ugyan némi csapadék, de ez várhatóan csak a csökkenés ütemét lassítja.

A nyári hónapokban a természetes apadás mértéke a 30–40 centimétert is elérheti - emlékeztet a sonline.hu.

Amennyiben a tendencia folytatódik, az őszi vízállás 50–60 centiméter környékére süllyedhet, ami már korlátozhatja a hajózást, különösen a déli parti vitorláskikötőkben.

Bár a tó vízjárása természeténél fogva ingadozó – 2003-ban 23 centiméteres negatív rekordot is mértek –, a szakértők rámutattak: a mostani apadás a szokásosnál korábban, már május előtt megindult.

Magyar Péter: a parlament alakuló ülésén tervezem letenni a miniszterelnöki esküt – több miniszter és tárcája is végleges

Nem tart igényt a Tisza Párt a korábbi ciklusokhoz hasonló arányú parlamenti alelnöki pozíciókra, és megígérte: véget ér a pénzszórás a parlamentben, erről számokat is nyilvánosságra hozott. Sulyok Tamás korrektségére számít abban, hogy először vele közli az alakuló ülés és a miniszterelnöki eskütétel napját, az eskütétel egyébként a Szent Korona előtt lesz, elhangzik a székely és a magyar Himnusz is. Kiderült: Kármán András pénzügyminiszter lesz, Kapitány István pedig gazdasági. Megerősítette Magyar Péter azt is, hogy már folyamatban van a megválása EP-képviselői mandátumától, így tudja csak letenni a hivatali esküt miniszterelnökként.
 

Magyar Péter Moszkvába küldte a Mol vezérét

Magyar Péter még egy ideig nem szólalhat fel az Európai Parlamentben

Csányi Sándor: a Tisza Párt nehéz gazdasági helyzetet örökölt

Két keresztény egyház is gratulált Magyar Péternek

Magyar Péter miniszteri pozíciókról is beszélt egy fontos kézfogás után

Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
Itt az új lehetőség: használj AI-t az újságcikkek „megtámadására”!

Elindult az Objection nevű platform, amely mesterséges intelligencia segítségével kívánja megítélni a sajtócikkek tényszerűségét. A rendszer mögött Peter Thiel és Balaji Srinivasan tőkéje áll. Kritikusai szerint azonban az eszköz valójában a hatalmasok kezébe ad újabb fegyvert a független újságírás ellen - írja a Techcrunch.

A leköszönő kormány meghosszabbította az üzemanyagok hatósági árát. Ennek fenntartásában Magyar Péter leendő miniszterelnök és a Mol elnök-vezérigazgatója is megegyezett.

Strait of Hormuz 'completely open' to commercial ships for remainder of ceasefire, Iran says

Reacting on social media, President Trump says the US blockade of Iranian ports will remain in place until a permanent peace deal is agreed.

2026. április 17. 15:12
Gulyás Gergely elmondta: mi kell a Fidesz megújításához
2026. április 17. 15:00
Magyar Péter Moszkvába küldte a Mol vezérét
