Megfilmesítették az adóhivatal „szponzorait”

Már elérhetők a tavalyi szerzett jövedelmeket tartalmazó szja-bevallási tervezetek. A dokumentumot az eSZJA-oldalon nézhetik meg azok, akik regisztráltak az Ügyfélkapu+-ra vagy a DÁP-ra. Lényeges, hogy a tervezet csak a NAV rendelkezésére álló adatokat tartalmazza, így azoknak, akik tavaly elfelejtettek nyilatkozni munkáltatójuknak a nekik járó kedvezményről, vagy más okból nem érvényesítettek kedvezményt év közben, ahhoz, hogy megkapják a visszajáró adót, ki kell egészíteni a szükséges sorokkal a bevallásukat – emelte ki a hivatal.

A gyermekes szülők például a bevallásban igénybe vehetik a családi kedvezményt, és a négy- vagy többgyermekes anyáknak, októbertől pedig a háromgyermekes anyáknak teljes szja-mentesség jár. Kedvezményt kaphatnak a 30 év alatti anyák, a tartós betegséggel élők, illetve az első házasok is – idézték fel.

A NAV most közzétett videója a családi adókedvezmény utólagos, adóbevallásban igényelt érvényesítését mutatja be, így még egyszerűbb lehet az igénybevétel. A kiegészítéssel pedig nem érdemes megvárni május 20-át, a bevallási határidőt, mert a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja a visszajáró összeget.

Az szja-bevallás kiegészítése alapesetben nem érinti a 25 év alattiakat, illetve a csecsemőgondozási, a gyermekgondozási vagy az örökbefogadói díjban részesülőket. Az ő kedvezményeiket ugyanis a munkáltató automatikusan figyelembe veszi, és rögtön érvényesíti is a fizetésükben, ezért azt a tervezet is tartalmazza – tette hozzá a NAV.