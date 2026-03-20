2026. március 20. péntek Klaudia
Dúró Dóra és Toroczkai László, a Mi Hazánk delegációjának tagjai nyilatkoznak a sajtónak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő második tárgyalás után az Országházban 2022. április 27-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Íme a Mi Hazánk konkrét ígéretei

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

A Mi Hazánk a Fidesz-KDNP és az ellenzéki pártok mellett olyan nagy ellenfelekkel is küzd a választási kampányban, mint a Facebook és a WHO.

A Mi Hazánk elnöke és frakcióvezetője szerint sok olyan szavazó van, aki ingadozik a Fidesz és a Mi Hazánk között. Toroczkai László erről a Válasz Online műsorában beszélt.

„A Fidesz erre rá is röpült most azzal, hogy a magyarok osszák meg a szavazataikat a Fidesz és a Mi Hazánk Mozgalom között, hogy listán szavazzanak a Mi Hazánkra, egyéniben pedig a Fideszre. De ez a Fidesz érdeke. Tehát én most innen szeretnék üzenni mindenkinek, aki esetleg hagyományos, nemzeti érzelmű, jobboldali szavazóként ingadozik a Fidesz és a Mi Hazánk között, hogy mind a két voksát adja a Mi Hazánk Mozgalomra. Hazugság, amit a Fidesz terjeszt kamuprofilokkal! Mind a két voksot adják a Mi Hazánk Mozgalomra, ugyanis nincs ilyen, hogy elveszett szavazat, a töredékszavazat végső soron hozzá fog adódni a Mi Hazánk Mozgalom listájához. Tehát ne osszák meg a szavazatukat!”

Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese szerint a párt a digitális diktatúra ellen harcol.

„Kilőtte a bűnvadászok Facebook-oldalát a Meta. A globális óriásvállalat ezzel egyértelműen nagyon durván beavatkozik a választásokba. A Mi Hazánk és bajtársai elhallgatása tehát folytatódik, de nem adjuk fel a küzdelmet. Minden lehetséges eszközzel harcolunk a cenzúra ellen.”

A Mi Hazánk országjárásán elhangzottak szerint a párt könyörtelen rendpárti fellépést ígér arra az esetre, ha megkerülhetetlen tényezővé válik. A fegyveres támadást elkövetőket, a nőket bántalmazókat, a szexuális ragadozókat és a drogos ámokfutókat például hosszú idejű, ténylegesen letöltendő szabadságvesztésre ítélnék minden enyhítés kizárásával.

A Mi Hazánk ígéretet tett arra is, hogy kiléptetné Magyarországot az Egészségügyi Világszervezetből (WHO) és csökkentené a banki költségeket.

Orbán Viktor Brüsszelben: dögönyözések, szurkálások és trancsírozások ellenére kitartottunk az álláspontunk mellett
Az EU-csúcs csütörtöki napját követően Orbán Viktor éjszaka már rövid értékelést tartott, pénteken azonban bővebben is elemezte a helyzetet Brüsszelben. Mint mondta, „nem tekerték szőnyegbe és haza is engedik", mert „azt remélik a csúcs résztvevői, hogy Magyarországon politikai változás lesz”, olyanok jutnak hatalomra, akik mindent megtesznek, amit Brüsszel kér. A miniszterelnök úgy fogalmazott: április 12-én, a magyar választásokon lesz majd a második csata, amit meg kell vívnia.
 

Újabb globális energiaválság körvonalazódik az iráni háború miatt, ami alapjaiban átírhatja a világ energiaellátásáról alkotott elképzeléseket. A közel-keleti konfliktus közvetett hatásai több országot is arra sarkallhatnak, hogy aktívabban keressenek alternatív lehetőségeket.
 

Külföldi hajókat ért dróntámadás, hullanak az orosz katonai vezetők - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Barbadosi és palaui teherhajókat ért orosz dróntámadás Odessza kikötőjében, az FSZB az egyre jobban eldurvuló merényletsorozatok miatt megerősíti az orosz katonai vezetők védelmét. Mindeközben Kijev folytatja az orosz hadiipari komplexumok elleni támadásokat, melyekre Moszkva drónzáporokkal válaszol. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Komoly mérföldkövet ért el a Porto veteránja: nem sokan csinálták meg eddig

Győzelemmel ünnepelte pályafutása ezredik mérkőzését Thiago Silva; a 41 éves védő már az El-negyeddöntőre készülhet.

Israel hits Tehran with air strikes as Iranians mark Persian new year

Overnight, Iran also launched rounds of missiles at Jerusalem, and there have been further attacks on Gulf states.

