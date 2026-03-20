Íme a Mi Hazánk konkrét ígéretei

A Mi Hazánk elnöke és frakcióvezetője szerint sok olyan szavazó van, aki ingadozik a Fidesz és a Mi Hazánk között. Toroczkai László erről a Válasz Online műsorában beszélt.

„A Fidesz erre rá is röpült most azzal, hogy a magyarok osszák meg a szavazataikat a Fidesz és a Mi Hazánk Mozgalom között, hogy listán szavazzanak a Mi Hazánkra, egyéniben pedig a Fideszre. De ez a Fidesz érdeke. Tehát én most innen szeretnék üzenni mindenkinek, aki esetleg hagyományos, nemzeti érzelmű, jobboldali szavazóként ingadozik a Fidesz és a Mi Hazánk között, hogy mind a két voksát adja a Mi Hazánk Mozgalomra. Hazugság, amit a Fidesz terjeszt kamuprofilokkal! Mind a két voksot adják a Mi Hazánk Mozgalomra, ugyanis nincs ilyen, hogy elveszett szavazat, a töredékszavazat végső soron hozzá fog adódni a Mi Hazánk Mozgalom listájához. Tehát ne osszák meg a szavazatukat!”

Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese szerint a párt a digitális diktatúra ellen harcol.

„Kilőtte a bűnvadászok Facebook-oldalát a Meta. A globális óriásvállalat ezzel egyértelműen nagyon durván beavatkozik a választásokba. A Mi Hazánk és bajtársai elhallgatása tehát folytatódik, de nem adjuk fel a küzdelmet. Minden lehetséges eszközzel harcolunk a cenzúra ellen.”

A Mi Hazánk országjárásán elhangzottak szerint a párt könyörtelen rendpárti fellépést ígér arra az esetre, ha megkerülhetetlen tényezővé válik. A fegyveres támadást elkövetőket, a nőket bántalmazókat, a szexuális ragadozókat és a drogos ámokfutókat például hosszú idejű, ténylegesen letöltendő szabadságvesztésre ítélnék minden enyhítés kizárásával.

A Mi Hazánk ígéretet tett arra is, hogy kiléptetné Magyarországot az Egészségügyi Világszervezetből (WHO) és csökkentené a banki költségeket.