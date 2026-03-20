2026. március 20. péntek Klaudia
A csepeli H7-es HÉV nyomvonala a Duna-parton, háttérben a Rákóczi híddal.Forrás: GettyImages
Nyitókép: GettyImages/Drazen_

Vitézy Dávid: lőttek a csepeli és a ráckevei hév fejlesztésének

Az Építési és Közlekedési Minisztérium szerint a tervpályázat értelmét vesztette, mivel meghiúsult az új HÉV-szerelvények közbeszerzése, és a fejlesztés ezekre lett volna szabva. Vitézy Dávid, a Fővárosi Közgyűlés képviselője azonban vitatja ezt, szerinte a régi vonatokkal is megvalósítható lett volna a beruházás.

A Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium leállítja a H6-os és H7-es HÉV-ek felújítására és meghosszabbítására még 2020-ban kiírt tervpályázatot – írja Vitézy Dávid közlése alapján a Portfolio.

A pályázat lényege

  • a H6-os Ráckevei, valamint H7-es Csepeli HÉV teljeskörű infrastruktúra felújításának megtervezése,
  • valamint a két vonal Közvágóhídnál való összekapcsolásának és Kálvin térig való meghosszabbításának megtervezése lett volna,
  • tehát ez még nem a kivitelezési szakasz lett volna, csak a fejlesztés tervezetének elkészítése.

A projekt célja többek között az átszállásmentes, vagy kevesebb átszállással járó közösségi közlekedési kapcsolatok biztosítása, új HÉV járművek közlekedéséhez szükséges infrastruktúra biztosítása, magasabb szolgáltatási színvonalú közösségi közlekedés megteremtése, a HÉV-vonalakon az utazási sebesség növelése lett volna.

Az ÉKM azzal indokolja a döntést, hogy a fejlesztéseket a Covid-19 járvány után létrehozott nagy uniós alapból, az RRF-ből szerették volna finanszírozni. Az uniós forrásokra való pályázás miatt azonban már a tervpályázat kiírása után, 2022-ben változtatni kellett a tervezett fejlesztéseken (a „műszaki tartalmon”), ami miatt a szóban forgó tervpályázat nem megfelelő terveket eredményezett. Emellett arra hivatkoznak, hogy a tervek új HÉV-járművekre készültek – amelyekről kiderült, hogy szintén nem érkeznek, mert az erre vonatkozó közbeszerzés sikertelen lett–, ennek hiányában nem használható a terv.

Vitézy Dávid ezzel nem ért egyet, és úgy véli, a fejlesztés az új járművek nélkül is hasznos lenne, a tervpályázat leállítása pedig azt fogja eredményezni, hogy az április után felálló kormánynak folytatás helyett az egész közbeszerzési folyamatot muszáj lesz újraindítania, ha szeretné elkezdeni a csepeli és ráckevei vonalak felújítását.

„Nagyon sok olyan ember van, aki úgy gondolkodik, hogy megtámadták a hazáját, ezért bosszút állnak. Ez benne van a vallásban is, és számolni kell azzal, hogy Európában terrortámadásokat fognak végrehajtani, elsősorban amerikai és izraeli érdekeltségek ellen" – egyebek között erről beszélt az iráni háborúval kapcsolatban Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő az InfoRádióban.
 

Orbán Viktor szerint „azt remélik az EU-csúcs résztvevői, hogy Magyarországon politikai változás lesz", olyanok jutnak hatalomra, akik mindent megtesznek, amit Brüsszel kér. A miniszterelnök szerint április 12-én lesz majd a második csata.
 

Gyorsan elfogyott a lendület a tőzsdéken, csapkodás az olajpiacon

A tőzsdei hangulatot alapvetően továbbra is a közel-keleti háború és ezen keresztül az energiasokk mozgatja, a befektetők azt árazzák, hogy az iráni konfliktus nyomán megugró olajárak ismét felhajthatják az inflációt, ronthatják a növekedési kilátásokat és szűkíthetik a jegybankok mozgásterét. A hangulatot kezdetben javította, hogy az olajár visszább húzódott, miután az Egyesült Államok és szövetségesei a hormuzi szállítások biztosításán és a kínálati nyomás enyhítésére tett lépésekről számoltak be, de később újra emelkedni kezdett az olajár, ami a részvénypiacokra is nyomást helyzett. Az európai tőzsdék a tegnapi esésből kezdetben felpattantak, de a nyitás távolodva szép lassan elolvadt az emelkedés.

Ez már az utolsó utáni pillanat: tényleg visszatáncol a brexitből Nagy-Britannia?

A brit Munkáspárt egyre nyíltabban beszél a Brexit okozta gazdasági károkról, és szorosabb kapcsolatot keres az Európai Unióval.

Iran says it has warned UK that allowing US to use British bases is 'participation in aggression'

The UK says it is "not getting drawn into the wider war" after Iran's foreign minister said he had called his British counterpart.

