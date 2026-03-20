Vitézy Dávid: lőttek a csepeli és a ráckevei hév fejlesztésének

A Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium leállítja a H6-os és H7-es HÉV-ek felújítására és meghosszabbítására még 2020-ban kiírt tervpályázatot – írja Vitézy Dávid közlése alapján a Portfolio.

A pályázat lényege

a H6-os Ráckevei, valamint H7-es Csepeli HÉV teljeskörű infrastruktúra felújításának megtervezése,

valamint a két vonal Közvágóhídnál való összekapcsolásának és Kálvin térig való meghosszabbításának megtervezése lett volna,

tehát ez még nem a kivitelezési szakasz lett volna, csak a fejlesztés tervezetének elkészítése.

A projekt célja többek között az átszállásmentes, vagy kevesebb átszállással járó közösségi közlekedési kapcsolatok biztosítása, új HÉV járművek közlekedéséhez szükséges infrastruktúra biztosítása, magasabb szolgáltatási színvonalú közösségi közlekedés megteremtése, a HÉV-vonalakon az utazási sebesség növelése lett volna.

Az ÉKM azzal indokolja a döntést, hogy a fejlesztéseket a Covid-19 járvány után létrehozott nagy uniós alapból, az RRF-ből szerették volna finanszírozni. Az uniós forrásokra való pályázás miatt azonban már a tervpályázat kiírása után, 2022-ben változtatni kellett a tervezett fejlesztéseken (a „műszaki tartalmon”), ami miatt a szóban forgó tervpályázat nem megfelelő terveket eredményezett. Emellett arra hivatkoznak, hogy a tervek új HÉV-járművekre készültek – amelyekről kiderült, hogy szintén nem érkeznek, mert az erre vonatkozó közbeszerzés sikertelen lett–, ennek hiányában nem használható a terv.

Vitézy Dávid ezzel nem ért egyet, és úgy véli, a fejlesztés az új járművek nélkül is hasznos lenne, a tervpályázat leállítása pedig azt fogja eredményezni, hogy az április után felálló kormánynak folytatás helyett az egész közbeszerzési folyamatot muszáj lesz újraindítania, ha szeretné elkezdeni a csepeli és ráckevei vonalak felújítását.