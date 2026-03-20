A rezsivédelem 2026-os fenntartása biztos lábakon áll a minisztérium szerint

A költségvetés kockázatainak csökkentése érdekében az Energiaügyi Minisztérium folyamatosan követi a piac alakulását és időről időre az MVM Csoport közreműködésével pénzügyi fedezeti ügyleteken keresztül vagy egyéb módon rögzíti a lakossági ellátáshoz szükséges földgáz beszerzési költségeket.

Ennek megfelelően egyrészt a jelenleginél alacsonyabb árkörnyezetben, 2025-ben rögzítették a földgáz beszerzésének kétharmadát. A lakosság ellátásához szükséges fennmaradó földgázmennyiségre pedig természetes pénzügyi fedezetet jelent az MVM Csoport részesedése a Shah Deniz gázmezőből.

A 2024-ben megszerzett részesedés alapján a Shah Deniz mezőből földgázt és kőolaj kondenzátumot is kitermelnek, az ebből származó bevétel fedezi a fennmaradó mennyiség nem rögzített beszerzési költségeit.

A lakossági rezsivédelem tehát előre megtervezett makrogazdasági keretek között biztosított továbbra is – olvasható a minisztérium közleményében.