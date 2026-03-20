ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.27
usd:
338.85
bux:
123490.03
2026. március 20. péntek
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Detail of a gas meter, showing how much gas a property has used.
Nyitókép: Thomas Faull/Getty Images

A rezsivédelem 2026-os fenntartása biztos lábakon áll a minisztérium szerint

Infostart / MTI

Kiemelték, hogy az energiapiaci árváltozások nem hatnak a központi költségvetés korábban betervezett kiadásaira. A rezsivédelem 2026-os fenntartása biztos lábakon áll – közölte az Energiaügyi Minisztérium.

A költségvetés kockázatainak csökkentése érdekében az Energiaügyi Minisztérium folyamatosan követi a piac alakulását és időről időre az MVM Csoport közreműködésével pénzügyi fedezeti ügyleteken keresztül vagy egyéb módon rögzíti a lakossági ellátáshoz szükséges földgáz beszerzési költségeket.

Ennek megfelelően egyrészt a jelenleginél alacsonyabb árkörnyezetben, 2025-ben rögzítették a földgáz beszerzésének kétharmadát. A lakosság ellátásához szükséges fennmaradó földgázmennyiségre pedig természetes pénzügyi fedezetet jelent az MVM Csoport részesedése a Shah Deniz gázmezőből.

A 2024-ben megszerzett részesedés alapján a Shah Deniz mezőből földgázt és kőolaj kondenzátumot is kitermelnek, az ebből származó bevétel fedezi a fennmaradó mennyiség nem rögzített beszerzési költségeit.

A lakossági rezsivédelem tehát előre megtervezett makrogazdasági keretek között biztosított továbbra is – olvasható a minisztérium közleményében.

Kezdőlap    Belföld    A rezsivédelem 2026-os fenntartása biztos lábakon áll a minisztérium szerint

földgáz

mvm csoport

energiaügyi minisztérium

rezsivédelem

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Nagyon sok olyan ember van, aki úgy gondolja, hogy megtámadták a hazáját, ezért bosszút állnak. Ez benne van a vallásban is, és számolni kell azzal, hogy Európában terrortámadásokat fognak végrehajtani, elsősorban amerikai és izraeli érdekeltségek ellen" – egyebek között erről beszélt az iráni háborúval kapcsolatban Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő az InfoRádióban.
 

Orbán Viktor szerint „azt remélik az EU-csúcs résztvevői, hogy Magyarországon politikai változás lesz", olyanok jutnak hatalomra, akik mindent megtesznek, amit Brüsszel kér. A miniszterelnök szerint április 12-én lesz majd a második csata.
 

VIDEÓ
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.20. péntek, 18:00
Selmeczi Gabriella
a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője, a népjóléti bizottság alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Keszte Róbert: "A versenyképesség és a hatékonyság javítása növekedési kilátások hiányában elbocsátásokkal jár"

A magyar gazdaság gyengélkedéséért a közvélekedéssel ellentétben nem elsősorban a német recesszió, hanem a magyar gazdaság szerkezete, az innovatív hazai vállaltok hiánya, a drága ipari energia és a folyamatosan dráguló munkaerő, valamint a sokszor kiszámíthatatlan és restriktív szabályozói környezet is felelős - mondta el a Portfolionak adott interjújában Keszte Róbert, a 900 tagvállalatot képviselő Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) elnöke. A Kamara elnöke szerint a tagvállalatok elsődleges szempontja most a hatékonyságnövelés és a költségmegtakarítás, ami a legtöbb szektorban belső reformokkal, átszervezésekkel és akár leépítésekkel is jár. Keszte Róbert szerint ugyanakkor a hazai gazdaságban van még tartalék, ennek kihasználásához azonban jó minőségű képzési rendszerre és vállalkozóbarátabb szabályozásokra van szükség. A DUIHK elnöke az interjúban a német-magyar gazdasági kapcsolatok jelentőségéről, Európa és Magyarország gazdasági átalakulásáról, valamint az autóipar aktuális kihívásairól is beszélt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hivatalos, új érmét vezetnek be: ilyen értékes még nem volt, ő fog rajta szerepelni

Egy szövetségi művészeti bizottság jóváhagyta azt a 24 karátos arany emlékérmét, amelyen Donald Trump amerikai elnök képmása szerepel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel hits Tehran with air strikes as Iranians mark Persian new year

Overnight, Iran also launched rounds of missiles at Jerusalem, and there have been further attacks on Gulf states.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 20. 12:46
Robbantással fenyegette meg iskoláját egy fővárosi fiatal: elfogták, kihallgatták
2026. március 20. 11:46
Fenyegető üzenetet küldtek a horvátok a Hernádi Zsolttal kapcsolatos döntés miatt
×
×