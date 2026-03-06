ARÉNA - PODCASTOK
Dubaj, háttérben a Burdzs al-Arab szálloda.
Nyitókép: Pixabay

Szijjártó Péter: pénteken már két menetrend szerinti járat közlekedik Dubaj és Budapest között

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az iráni légicsapások miatt a közel-keleti légtér jelentős része továbbra is zárva van, azonban a nap folyamán már két menetrend szerinti járat is közlekedik Dubaj és Budapest között – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.

Továbbra is folyamatosak az arab országok elleni iráni légicsapások, ezért a légtér jelentős része továbbra is zárva van a Közel-Keleten.

„Ezzel együtt ma már két menetrend szerinti járat közlekedik Dubaj és Budapest között, az Emirates gépe rövid idővel ezelőtt fel is szállt” – tudatta.

„A FlyDubaitól bérelt mentesítő járatunk várhatóan este fél tíz körül indul, melynek fedélzetén 166-an térhetnek haza, alapvetően kisgyerekkel utazó családok, gyermeket váró anyák és egészségügyi ellátásra szoruló személyek” – folytatta.

„Mai másik mentesítő járatunk helyi idő szerint 19 órakor indul Sharm-el-Sheikh-ből, fedélzetén 70 fővel”

– tette hozzá.

Szijjártó Péter végül megerősítette, hogy Magyarország térségbeli nagykövetségei továbbra is teljes kapacitással dolgoznak, a konzuli részlegek folyamatosan állnak a régióban rekedtek rendelkezésére.

Szijjártó Péter: pénteken már két menetrend szerinti járat közlekedik Dubaj és Budapest között

Szijjártó Péter: pénteken már két menetrend szerinti járat közlekedik Dubaj és Budapest között

Az iráni légicsapások miatt a közel-keleti légtér jelentős része továbbra is zárva van, de a nap folyamán már két menetrend szerinti járat is közlekedik Dubaj és Budapest között – írta Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebookon.
 

Éjjel átírták a szabályokat: így vehetsz most lakást állami hitelből, még az építkezés közben

Éjjel átírták a szabályokat: így vehetsz most lakást állami hitelből, még az építkezés közben

A támogatott hitel elkülönített óvadéki számlára kerülhet, így a kivitelező csak a lakás elkészülte után juthat hozzá.

Tehran residents describe 'worst night' of Israeli strikes so far as Iran targets Tel Aviv

Tehran residents describe 'worst night' of Israeli strikes so far as Iran targets Tel Aviv

The Israel Defense Forces (IDF) says it carried out a "broad-scale wave" of strikes on Lebanon's capital Beirut, while Saudi Arabia says it intercepted drones.

