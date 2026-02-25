Orbán Viktor: az európai vezetők a háború folytatásáról állapodtak meg Volodimir Zelenszkijjel

Orbán Viktor azt írta: a háborús terv része, hogy minden európai országot bele kell vinni ebbe a háborúba. „Most vagyunk még azért ketten-hárman, akik ki akarunk maradni ebből, szlovákok, csehek, magyarok egyértelműen, de bennünket is be akarnak vinni, ehhez kell egy kormány, amely igent mond Brüsszel követelésére” – fogalmazott.

Hangsúlyozta, hogy a nemzeti kormány erre nemet mond, ezért szeretnének egy olyan kormányt, egy Tisza-kormányt, amely igent mond, erre nézve meg is kötötték Magyar Péterrel és a Tiszával a megállapodást, ebben a bizonyos müncheni titkos paktumban.

„Ez a választás tétje. Ha ki akarunk maradni a háborúból, ha a biztonság a fontos, akkor nemzeti kormány, ha változtatunk, és bemegyünk a háborúba, akkor Tisza Párt, én javaslom, hogy szavazzunk a biztonságra” – emelte ki Orbán Viktor.