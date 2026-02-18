ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.09
usd:
320.31
bux:
127820.56
2026. február 18. szerda Bernadett
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Electrical equipment.energy meter is a device that measures the amount of electric energy consumed by a residence, a business, or an electrically powered device
Nyitókép: SPmemory/Getty Images

MVM Next: már több tízezren nyilatkoztak a januári rezsitámogatásról

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Hét eleje óta elérhetőek az online rezsistop nyilatkozatok az MVM Next rendszerében azoknak, akik árammal fűtenek, és élni szeretnének a 30 százalékos rezsikedvezménnyel.

A hideg időjárás miatt januárban itthon a háztartásokban a megszokottnál lényegesen többet kellett fűteni, a kormány ezért rezsistopot vezetett be, ami egyszeri 30 százalékos mennyiségi vagy árkedvezményt jelent a fűtési célú földgáz és villamosenergia-fogyasztásra, minden lakossági ügyfél számára. Azoknak, akik a kedvezményt gázra érvényesítik, nincs tennivalójuk, a kedvezmény ugyanis a számlában automatikusan megjelenik. A villamosenergia-felhasználóknak azonban nyilatkozniuk kell, hogyha fűtési célra használnak áramot, és erre már lehetőségük is van az MVM online rendszerében – mondta az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. vezérigazgatója.

„A hétfőn megjelent nyilatkoztatási lehetőség elérhető az MVM Next különböző online csatornáin, így a webes felületen, a mobil applikációs felületen és az MVM Next Rezsistop aloldalán is” – mondta az InfoRádióban Romhányi Róbert vezérigazgató. Kiemelte:

fontos, hogy az online nyilatkozatokat a rendelkezésre álló ügyféladatokkal az MVM előre kitölti, így a művelet online a leggyorsabb, akár 1 perc alatt is benyújtható.

Hozzátette: az első napot követően 35 ezer nyilatkozat érkezett be a rendszerbe, ezek feldolgozását már megkezdték.

Romhányi Róbert hangsúlyozta: azoknak az ügyfeleknek, akik nem elektronikus kapcsolattartást kértek, március közepéig levélben postázzák a nyilatkozatot, amit a levélben megjelölt elérhetőségekre lehet beküldeni. Egyúttal ismét leszögezte: a nyilatkozatot csak azoknak kell kitölteni, akik a kedvezményt villamos energiában kívánják érvényesíteni, tehát földgáz esetén a jóváírás automatikus lesz.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta: a nyilatkozattétellel senki sincsen elkésve, a határidő ugyanis 2026. április 30.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    MVM Next: már több tízezren nyilatkoztak a januári rezsitámogatásról

nyilatkozat

online

applikáció

vezérigazgató

január

mvm next

rezsitámogatás

fogyasztók

rezsistop

romhányi róbert

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Robert Fico: sokkoló, hogy Ukrajna a kőolajjal próbál zsarolni

Robert Fico: sokkoló, hogy Ukrajna a kőolajjal próbál zsarolni

Szlovákia is leállítja Ukrajna felé a dízelszállításokat, Magyarországhoz hasonlóan. Robert Fico szerint Zelenszkij ukrán elnök megpróbál beavatkozni a magyar választási kampányba. Szlovákiában veszélyhelyzetet hirdetett a kormány a kőolajszállítások leállása miatt, és az állami tartalékok egy részét is felszabadította.
 

Szijjártó Péter: az ukránok zsarolnak minket a Barátság kőolajvezetékkel, ezért Magyarország sem szállít dízelt Ukrajnába

Szlovákia is leállítja Magyarországgal együtt Ukrajna dízelellátását

Kiélezett helyzetben jön a Kormányinfó

Brüsszelhez fordult Budapest és Pozsony a horvátországi kőolajtranzit ügyében

Hortay Olivér: a Barátság vezeték tartós kiesése drasztikus áremelkedést hozna

VIDEÓ
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.19. csütörtök, 18:00
Szalai Ádám
a Sportintézet igazgatóhelyettese, a magyar labdarúgó-válogatott pályaedzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Videó: lecsapott az ukrán elitegység – Ritka orosz szuperdrón tűnt fel az égen, de villámgyorsan leszedték

Videó: lecsapott az ukrán elitegység – Ritka orosz szuperdrón tűnt fel az égen, de villámgyorsan leszedték

Az ukrán Nemzeti Rendőrség Ljut egyesített rohamdandárjának Dnyipro-1 ezredéhez tartozó drónkezelők megsemmisítettek egy ritkaságszámba menő orosz felderítő drónt, méghozzá egy Vescsij Oleg herceg elnevezésű típust - írja az RBC-Ukraine.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A 100 az új 60: megvan a hosszú élet titka, de csak a magyar elitnek jár a &quot;kezelés&quot;

A 100 az új 60: megvan a hosszú élet titka, de csak a magyar elitnek jár a &quot;kezelés&quot;

Akár 10-20 évvel tovább élhetünk egészségben. De mennyibe kerül a hosszú élet? Hogyan lett egyre nagyobb üzlet a longevity? Mutatjuk!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Difficult' Russia-Ukraine peace talks end without breakthrough

'Difficult' Russia-Ukraine peace talks end without breakthrough

The second day of negotiations between Ukraine and Russia ended after just two hours.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 18. 18:14
Figyelmeztet a One: csalók küldenek kamu számlát a társaság nevében
2026. február 18. 18:02
60 tévé és 30 hűtő az udvaron: ítélet a bábolnai veszélyes hulladék ügyében
×
×