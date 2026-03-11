ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök évértékelõ beszédét tartja a törvényhozás, a kongresszus két háza elõtt a washingtoni Capitoliumban 2026. február 24-én.
Nyitókép: MTI/EPA/The New York Times pool/Kenny Holston

Hatalmas vagyonra tett szert Donald Trump

Infostart

A milliárdosok száma 390 fővel emelkedett tavalyhoz képest, a Forbes 2026-os listája szerint több meglepetésnév is felkerült. Az első helyet stabilan Elon Musk birtokolja, de Donald Trump vagyona is jelentősen nőtt.

A Forbes magazin adatai szerint rekordot döntött a milliárdosok száma, a tavalyi listán 3028 név szerepelt, idén ez 3428-ra emelkedett. Elon Musk pedig megtartotta a világ leggazdagabb emberének címét.

A Tesla és a SpaceX vezetője 839 milliárd dolláros nettó vagyonával a lista első helyére került, őt követi Larry Page és Sergey Brin, a Google társalapítói 257 és 237 milliárd dollárral.

A listán szereplő hat leggazdagabb ember mind amerikai: felkerült Jeff Bezos (224 milliárd dollár), az Amazon alapítója, Mark Zuckerberg (222 milliárd dollár), a Meta vezérigazgatója, valamint Larry Ellison (190 milliárd dollár), az Oracle társalapítója is – írja az Index.

Az első tíz helyre pedig az Nvidia alapítója, Jensen Huang is bekerült 154 milliárd dolláros vagyonával, őt követi Warren Buffett befektető (149 milliárd dollár) és Amancia Ortega (148 milliárd dollár) üzletember, aki a Zara és Bershka üzletláncairól ismert.

Donald Trump vagyona 27 százalékkal, 6,5 milliárd dollárra nőtt, ezzel az Egyesült Államok elnöke a világ 645. leggazdagabb emberévé vált.

Néhány figyelemre méltó új név is debütált a listán, köztük Dr. Dre amerikai rapper, a világhírű énekesnő, Beyoncé, vagy Roger Federer teniszező. Az ő vagyonuk körülbelül 1 milliárd dollár, mint írtuk, Beyoncé nem olyan régen érte el ezt a mérföldkövet.

A listán szereplők összesen 20,1 billió dolláros vagyonnal rendelkeznek, ami a tavalyi évhez képest 4 billió dolláros emelkedést jelent. Elon Musk érte el a legnagyobb nyereséget, vagyona 497 milliárd dollárral gyarapodott. A listára 390 új név is felkerült, például Kimbal Musk, a techmilliárdos öccse is.

Tavalyhoz képest 89 olyan vagyonos ember van, akiknek neve leesett a listáról, például Jared Isaacman, a NASA vezetője, vagy Charles Cohen ingatlanfejlesztő.

Jellemzően férfiak uralják a Forbes rangsorát, idén azonban 122 nő is felkerült, akik önerővel küzdötték fel magukat. Ők összesen 426 milliárd dolláros vagyont birtokolnak.

