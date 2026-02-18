Próba – Európa hadai épp most szállnak partra a Balti-tengerről

Február 11-én futott be a németországi Kiel kikötőjébe a spanyol haditengerészet Castilla nevű, partraszállást támogató hajója – fedélzetén több mint ezer tengerészgyalogossal –, valamint a Cristóbal Colón fregatt. Hozzájuk csatlakozott egy török flottacsoport, amely az Anadolu rohamhajóból, két fregattból és egy ellátó egységből áll. Az Anadoluval egy ezer fős partraszálló különítmény is érkezett, így összesen több mint kétezer szövetséges katona fogja

gyakorolni a Balti-tenger egy partszakaszának elfoglalását.

A hadmozdulatokat a Castilla fedélzetéről irányítják.

A török flotta csoportot vezető Anadolu a világ első olyan hadihajója, amelyet drónhordozónak neveznek. Eredetileg úgy tervezték, hogy amerikai gyártású, F-35-ös vadászbombázók támogassák a hajóról a partra induló tengerész gyalogosokat. Ám, az USA és Törökország közötti politikai vita miatt Washington végül úgy döntött, hogy nem adja át az F-35-ket. Így az Anadolut drónhordozóvá alakították át, bár a robotok mellett azért szállító és harci helikopterek is üzemelnek a fedélzetéről.

Drónok és helikopterek támogatják az Anadolu fedélzetéről partraszálló tengerészgyalogosokat. Kép: NATO Media Information Centre

Mindenesetre a világ első drónhordozó egységének jelenléte a hadgyakorlaton azt is mutatja, mennyire fontosak a harci robotok a NATO új stratégiájában. Ez egyébként különös hangsúlyt fektet arra, hogy a szövetség haderejét a lehető leggyorsabban lehessen harcba vetni bármelyik tagállam területén.

A Steadfast Dart 26 partraszálló műveleteiben 15 hadihajó és 2600 tengerész vesz részt. Hozzájuk szárazföldi és légi egységek csatlakoznak, így összesen 13 ország részéről 10 ezer katona gyakorlatozik a Balti-tenger térségében február 8. és 20. között.

A Steadfast Dart 26 hadgyakorlaton szárazföldi csapatok is nagy számban vesznek részt. Kép: NATO Media Information Centre

Figyelemre méltó tény, hogy

az idei év legnagyobb NATO manőversorozatára kizárólag európai tagországok küldtek csapatokat,

az Egyesült Államok nem. A legfőbb cél az, hogy kipróbálják, mennyire hatékony a nemrég létrehozott Allied Reaction Force (ARF), vagyis a szövetség magas készültségi fokozatú, több nemzetiségű és bárhol, gyorsan bevethető különítménye. Ez a haderőmodell a legfontosabb eleme az euroatlanti térség védelmére kidolgozott új NATO koncepciónak.