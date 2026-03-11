ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.54
usd:
332.94
bux:
122954.54
2026. március 11. szerda Szilárd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
drónok, drón háború, drón, dróncsapás,
Nyitókép: Getty Images / Anton Petrus

Ismét tömeges drótámadás zúdult Ukrajnára

Infostart / MTI

Az orosz hadsereg 99 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai civil infrastrukturális létesítményeket szerdára virradóra, a légvédelem az eszközök 90 százalékát megsemmisítette, azonban a csapásoknak halálos áldozatai és sebesültjei is vannak - jelentették katonai és helyhatósági forrásokból származó információk alapján ukrán hírügynökségek.

Az adatok szerint a légvédelem 90 drónt hatástalanított, azonban 6 helyszínen 9 drón célba talált, 3 esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat - tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján.

A hivatalos közlemény kiadáskor még tartott a légitámadás, néhány drón az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Ketten meghaltak, öt ember pedig megsebesült Harkiv Sevcsenkivszkij kerületében egy civil vállalat ellen szerda reggel végrehajtott dróncsapás következtében

- tette közzé Oleh Szinyehubov katonai kormányzó és Ihor Terehov polgármester Telegram-bejegyzéseit idézve az Interfax-Ukrajina hírügynökség. A sebesülteket súlyos állapotban szállították kórházba. A hatóságok azt is jelentették, hogy a becsapódás helyszínén tűz ütött ki.

Kezdőlap    Külföld    Ismét tömeges drótámadás zúdult Ukrajnára

ukrajna

dróncsapás

orosz-ukrán háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Így ütötték ki az irániak a világ két legjelentősebb olajexportáló országát

Így ütötték ki az irániak a világ két legjelentősebb olajexportáló országát

A perzsa állam ellen indított háborúra válaszul, Irán gyakorlatilag ellehetetlenítette Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emirátusok olajkivitelét.
 

„Ne merjetek tüntetni a kormány ellen” – figyelmeztette az irániakat az ország rendőrfőnöke

Újabb csapás érte az iráni hadiflottát

Az Öböl-háború súlyosan veszélyeztetheti az európai gázellátást is

Baljós jelentés készült, az Egyesült Államok olajtartaléka is veszélyben lehet

VIDEÓ
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.11. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új célpontokat jelölt ki Irán: a bankok és a techcégek irodái is sorra kerülhetnek

Új célpontokat jelölt ki Irán: a bankok és a techcégek irodái is sorra kerülhetnek

Az iráni Forradalmi Gárdához közel álló szervezetek a bankok és pénzintézetek, illetve amerikai és izraeli érdekeltségű cégek közel-keleti központjai elleni támadásokkal fenyegetnek – írja az Al Jazeera.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ennyivel lélegzünk be több mérgező anyagot a budapesti belvárosban, mint amennyit a hivatalos mérések mutatnak

Ennyivel lélegzünk be több mérgező anyagot a budapesti belvárosban, mint amennyit a hivatalos mérések mutatnak

A civil szféra friss, akkreditált mérései rávilágítottak arra, hogy a nagy forgalmú utcakanyonokban a nitrogén-dioxid koncentrációja a hivatalos adatok többszörösét mutatja.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US says 16 Iranian mine-laying ships 'eliminated', as four injured by drones near Dubai airport

US says 16 Iranian mine-laying ships 'eliminated', as four injured by drones near Dubai airport

The US says the ships were targeted in the Strait of Hormuz - a key shipping route. In Dubai, authorities say the airport is operating normally after two drones fell in the area.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 11. 09:54
Kitünteti Brüsszel Volodimir Zelenszkijt
2026. március 11. 07:57
„Ne merjetek tüntetni a kormány ellen” – figyelmeztette az irániakat az ország rendőrfőnöke
×
×