Ismét tömeges drótámadás zúdult Ukrajnára

Az adatok szerint a légvédelem 90 drónt hatástalanított, azonban 6 helyszínen 9 drón célba talált, 3 esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat - tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján.

A hivatalos közlemény kiadáskor még tartott a légitámadás, néhány drón az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Ketten meghaltak, öt ember pedig megsebesült Harkiv Sevcsenkivszkij kerületében egy civil vállalat ellen szerda reggel végrehajtott dróncsapás következtében

- tette közzé Oleh Szinyehubov katonai kormányzó és Ihor Terehov polgármester Telegram-bejegyzéseit idézve az Interfax-Ukrajina hírügynökség. A sebesülteket súlyos állapotban szállították kórházba. A hatóságok azt is jelentették, hogy a becsapódás helyszínén tűz ütött ki.