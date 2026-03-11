ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.75
usd:
329.7
bux:
0
2026. március 11. szerda Szilárd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Svájcban tűz ütött ki egy távolsági buszon, többen meghaltak
Nyitókép: X / Screenshot

Szörnyű tragédia történt egy távolsági buszon – videó

Infostart

Legkevesebb hat ember meghalt és négyen megsérültek egy távolsági buszon keletkezett tűzben kedden Svájc nyugati részén, az ügyben a helyi rendőrség nyomozást indított.

A fribourgi városi rendőrség szerint a busz Kerzersben, a Fribourg kantonban található városban, mintegy 20 kilométerre a svájci fővárostól, Bernből gyulladt ki. "Jelenleg olyan adatok állnak rendelkezésünkre, amelyek arra utalnak, hogy egy buszban tartózkodó személy szándékosan okozta a tüzet" - mondta Frederic Papaux, a fribourgi rendőrség szóvivője. A rendőrség hozzátette, hogy három sérültet kórházba szállítottak, állapotuk válságos. A mentési művelet során egy mentős is megsérült.

A közösségi médiában keringő képeken látható, hogy a jármű lángokban áll, és vastag füstoszlop emelkedik az égbe.

Papaux elmondta, hogy az utasok pánikba estek és megpróbáltak kimenekülni a lángoló buszból. Azt is mondta, más jármű nem volt érintett az esetben.

Amikor a meg nem erősített közösségi média-jelentésekről kérdezték, miszerint a buszon utazó egyik személy benzint öntött magára, Papaux azt mondta, nem tudja megerősíteni, hogy benzint használtak-e, és hogy miképpen keletkezett a tűz. A rendőrség azt közölte, hogy vizsgálja a tűz okát.

Arra a kérdésre, hogy az eset terrorcselekmény lehetett-e, a rendőrség szóvivője sajtótájékoztatón azt válaszolta, hogy még túl korai lenne ezt kijelenteni.

A svájci Blick című lap egy tanút idézett, aki szerint egy férfi benzint öntött a busz belsejében, majd felgyújtotta magát. A rendőrség szerint hasonló információkat kaptak, de egyelőre nem tudják megerősíteni a beszámolót.

A rendőrség nem tudta azonnal megmondani, hány utas volt a buszon, és hogy a buszsofőr is az áldozatok között van-e. Az áldozatok azonosítása folyamatban van.

Guy Parmelin svájci elnök részvétét fejezte ki, és közölte, hogy az esetet vizsgálják. "Megdöbbent és elszomorít, hogy ismét emberek vesztették életüket egy súlyos tűzvészben Svájcban" - jelentette ki az X közösségi oldalán kiadott nyilatkozatában.

A busz a PostAuto nevű társaság tulajdonában volt, amely főként vidéki területeken üzemeltet menetrend szerinti járatokat.

Kezdőlap    Külföld    Szörnyű tragédia történt egy távolsági buszon – videó

svájc

távolsági busz

tűzhalál

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Exkluzív – Kiderült, miért nem kap a fél ország MVM-számlákat, de már nem kell sokat várni

Exkluzív – Kiderült, miért nem kap a fél ország MVM-számlákat, de már nem kell sokat várni

Az InfoRádiót több hallgató is arról értesítette, hogy januárban és februárban sem postán, sem applikáción keresztül nem kaptak gázszámlát az MVM-től. Az érintettek azt állítják, hogy tájékoztatást sem kaptak az okokról.
 

Az Öböl-háború súlyosan veszélyeztetheti az európai gázellátást is

Így fest most a tankolás Magyarországon európai összehasonlításban

Átadták a Mol-INA kőolajfinomítóját Fiuméban

Baljós jelentés készült, az Egyesült Államok olajtartaléka is veszélyben lehet

VIDEÓ
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.11. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Legintenzívebb támadását indította Irán a háború kitörés óta, helyzet van a Hormuzi-szorosban – Híreink az iráni háborúról szerdán

Legintenzívebb támadását indította Irán a háború kitörés óta, helyzet van a Hormuzi-szorosban – Híreink az iráni háborúról szerdán

Irán szerda kora reggel bejelentette, hogy a háború kezdete óta „legintenzívebb és legkeményebb műveletét” indította el. Az amerikai hírszerzés kedden arról számolt be, hogy Irán elkezdte aláaknázni a Hormuzi-szorost. Donald Trump amerikai elnök katonai válaszcsapással fenyegetett emiatt. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokan pánikba estek a gázszámlák miatt: most jött a fontos bejelentés

Sokan pánikba estek a gázszámlák miatt: most jött a fontos bejelentés

Az MVM szerint a csúszás egy informatikai átállás miatt történt, a kiküldött számlákon viszont már automatikusan megjelenik a rezsikedvezmény.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel launches new strikes at Iran and Lebanon, as US says it has hit 16 Iranian mine-laying ships

Israel launches new strikes at Iran and Lebanon, as US says it has hit 16 Iranian mine-laying ships

Iran steps up retaliatory strikes on Israel and US targets in the UAE, Bahrain, Kuwait and Iraq, state media says, as Qatar reports more missile interceptions.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 11. 06:26
Újabb csapás érte az iráni hadiflottát
2026. március 11. 06:00
Így ütötték ki az irániak a világ két legjelentősebb olajexportáló országát
×
×