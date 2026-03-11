Olyan részeg rollerest fogtak a rendőrök, hogy az tankönyvbe illő – videó

A Veszprém vármegyei rendőrség számolt be az esetről, amiben egy Heves vármegyei férfi ellen indult eljárás, mert alkoholt fogyasztott, utána elektromos rollerrel közlekedett – írja a magyarnemzet.hu. A férfi ellen ittas vezetés miatt indult eljárás.

A rendőrség által közzétett videó első felében az látható, ahogy a láthatóan merev részeg férfi a balatonfüredi vasútállomás aluljárójában csak a társa segítségével tud felállni a padról, majd rögtön el is esik. Utána az e-roller elindításával is meggyűlt a baja, végül kacsázva elindult a gyalogosrámpán.

Nem kizárt, hogy a MÁV biztonsági szolgálata jelezte a rendőröknek, hogy küldjenek fogadóbizottságot az ön- és közveszélyes villanyrolleres elé.

A videót itt tekintheti meg: