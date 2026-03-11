ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.34
usd:
329.53
bux:
124570
2026. március 11. szerda Szilárd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Elektromos rolleres várakozik az utcán.
Nyitókép: Getty Images/eclipse_images

Olyan részeg rollerest fogtak a rendőrök, hogy az tankönyvbe illő – videó

Infostart

A férfiról korábban készült felvételek is arról tanúskodnak, hogy a járás is nehezére esett, nemhogy az elektromos rollerezés.

A Veszprém vármegyei rendőrség számolt be az esetről, amiben egy Heves vármegyei férfi ellen indult eljárás, mert alkoholt fogyasztott, utána elektromos rollerrel közlekedett – írja a magyarnemzet.hu. A férfi ellen ittas vezetés miatt indult eljárás.

A rendőrség által közzétett videó első felében az látható, ahogy a láthatóan merev részeg férfi a balatonfüredi vasútállomás aluljárójában csak a társa segítségével tud felállni a padról, majd rögtön el is esik. Utána az e-roller elindításával is meggyűlt a baja, végül kacsázva elindult a gyalogosrámpán.

Nem kizárt, hogy a MÁV biztonsági szolgálata jelezte a rendőröknek, hogy küldjenek fogadóbizottságot az ön- és közveszélyes villanyrolleres elé.

A videót itt tekintheti meg:

Kezdőlap    Bűnügyek    Olyan részeg rollerest fogtak a rendőrök, hogy az tankönyvbe illő – videó

rendőrség

balatonfüred

büntetés

részeg

roller

ittas vezetés

veszprém vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Exkluzív – Kiderült, miért nem kap a fél ország MVM-számlákat, de már nem kell sokat várni

Exkluzív – Kiderült, miért nem kap a fél ország MVM-számlákat, de már nem kell sokat várni

Az InfoRádiót több hallgató is arról értesítette, hogy januárban és februárban sem postán, sem applikáción keresztül nem kaptak gázszámlát az MVM-től. Az érintettek azt állítják, hogy tájékoztatást sem kaptak az okokról.
 

Az Öböl-háború súlyosan veszélyeztetheti az európai gázellátást is

Így fest most a tankolás Magyarországon európai összehasonlításban

Átadták a Mol-INA kőolajfinomítóját Fiuméban

Baljós jelentés készült, az Egyesült Államok olajtartaléka is veszélyben lehet

VIDEÓ
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.11. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Legintenzívebb támadását indította Irán a háború kitörés óta, helyzet van a Hormuzi-szorosban – Híreink az iráni háborúról szerdán

Legintenzívebb támadását indította Irán a háború kitörés óta, helyzet van a Hormuzi-szorosban – Híreink az iráni háborúról szerdán

Irán szerda kora reggel bejelentette, hogy a háború kezdete óta „legintenzívebb és legkeményebb műveletét” indította el. Az amerikai hírszerzés kedden arról számolt be, hogy Irán elkezdte aláaknázni a Hormuzi-szorost. Donald Trump amerikai elnök katonai válaszcsapással fenyegetett emiatt. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Real-City a mai BL-csúcsrangadó: visszavágna a PSG is, de vajon sikerül?

Real-City a mai BL-csúcsrangadó: visszavágna a PSG is, de vajon sikerül?

A mai játéknap kiemelt összecsapásain a címvédő Paris Saint-Germain a Chelsea-t fogadja, a sérülések miatt megtizedelt Real Madrid pedig a Manchester Cityt látja vendégül.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel launches new strikes at Iran and Lebanon, as US says it has hit 16 Iranian mine-laying ships

Israel launches new strikes at Iran and Lebanon, as US says it has hit 16 Iranian mine-laying ships

Meanwhile, the UAE says its air defence systems are responding to a "missile threat".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 10. 18:51
Autókat rongáltak fiatalok az újbudai éjszakában – videó örökítette meg az őrjöngést
2026. március 10. 14:05
Saját unokahúgát rontotta meg a visszaeső nógrádi szexuális bűnöző
×
×