Friedrich Merz német kancellár az évenkénti nyári sajtóértekezleten a berlini kancellári hivatalban 2025. július 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Megszólalt Friedrich Merz az önálló német atomfegyverkezésről

Infostart / MTI

A német kancellár kizárta, hogy Németország saját nukleáris fegyvereket szerezzen be az európai nukleáris elrettentés céljából.

„Nem akarom, hogy Németország saját, független nukleáris fegyverkezésen gondolkodjon” – mondta Merz a Machtwechsel című politikai podcast szerdán megjelenő epizódjában. A kancellár emlékeztetett a meglévő nemzetközi szerződésekre, amelyekben Németország kötelezi magát, hogy nem szerez be nukleáris fegyvereket; köztük a Németország újraegyesítését előkészítő Kettő plusz négy megállapodásra és a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló egyezményre.

Merz ugyanakkor elképzelhetőnek nevezte, hogy német katonai repülőgépeket biztosítsanak francia vagy brit nukleáris fegyverek esetleges bevetéséhez. A nyugat-németországi Büchel légibázison már állomásoznak Tornado harci repülőgépek amerikai nukleáris fegyverek esetleges bevetése céljából, Merz szerint elméletileg ezeket brit és francia nukleáris fegyverekre is lehet alkalmazni.

A német kancellár a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián pénteken arról beszélt, hogy Emmanuel Macron francia elnökkel már folytattak megbeszéléseket az európai nukleáris elrettentésről. Macron már 2020-ban, Donald Trump amerikai elnök első ciklusa alatt is fokozott együttműködést ajánlott a nukleáris elrettentés kérdésében a francia atomfegyverekre alapozva, de elképzeléseit Angela Merkel és Olaf Scholz sem támogatta.

A NATO 32 tagállama közül az Egyesült Államok, Franciaország és az Egyesült Királyság rendelkezik nukleáris fegyverekkel.

Nukleáris elrettentő erejét a NATO jelenleg elsősorban az Egyesült Államok nukleáris arzenáljára alapozza. Becslések szerint Európában mintegy 100 amerikai nukleáris fegyver van telepítve, köztük néhány Büchelben.

