2026. március 11. szerda
A későbbi negyedik helyezett Guzi Blanka a női öttusázók döntőjében, a lövészetes futás versenyszámban a 2024-es párizsi nyári olimpián a versailles-i kastély parkjában 2024. augusztus 11-én.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt

Guzi Blanka öttusázó: Gulyás Michelle a versenyen nem barát

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Los Angelesben szeretne a dobogóra állni az öttusázó – vb-ezüstérmes, olimpiai 4. helyezett – Guzi Blanka, aki címvédőként a héten zajló budapesti szezonnyitó egyik fő esélyese. Az esemény nemcsak nemzetközi verseny, hanem magyar bajnoki címet is ad.

Nem szokta túldimenzionálni a kisebb teljesítményeket, mert tudja, ezek állomások egy hosszabb folyamatban; Guzi Blanka olimpiai 4. helyezett, vb-ezüstérmes öttusázó az InfoRádióban úgy nyilatkozott, nívós verseny lesz az idénynyitó úgy, hogy országos bajnokság is, de a szemét a fő célról nem veszi le, edzésből érkezik a viadalra, nem pihent rá, nem „könnyített fel” rá, bátran fog versenyezni.

Minden öttusázónál adódik a nagy kérdés azok után, hogy a lovak kikerültek a sportágból, és akadálypályán kell helyette átküzdeniük magát. Guzi Blanka személyesen úgy érzi, jó barátságot kötött az OCR-rel másfél év alatt, „bár néha nehéz elviselni azt, hogy lemegyek egyik nap edzésre, minden megy, mint a kisangyal, aztán lemegyek két nap múlva, és semmi nem akar összejönni”, vagyis dinamikusan változik az edzésteljesítmény is, de alapvetően a sportágat nagyon megszerette, illetve az, hogy a gyógytorna és a kondicionáló edzés, illetve a manuálterápia sokkal hangsúlyosabb szerepet kapott a felkészülésben, nagy előnyt fordít a többi számra is szerinte.

Az idénynyitón a fő célja az, hogy jól érezze a versenyzést, magabiztosságot nyerjen belőle az egész évre, jó lendülettel fusson rá a világkupaszezonra.

„Ehhez általában az kell, hogy a kis részcélokat, amiket kitűztem magamnak – legyen az akár az úszóidő, vagy akár az, hogy a lövészeten érezzem a fókuszáltságomat, ezek így összejöjjenek. Azt gondolom, hogy mentálisan, fizikálisan felkészült vagyok.”

Komoly riválisok is lesznek. Például az olimpiai bajnoki címvédő Gulyás Michelle, aki tavaly, az olimpia utáni évben több versenyről kiesett, de most, hogy ott lesz, Guzi Blanka örül, akkor szeret versenyezni, ha a mezőny erős.

„Eb-n, vb-n csapattársak is vagyunk, de általában ez egy egyéni versenyszám, így riválisok vagyunk. Nagyon sokat nem szabad egymás teljesítményével foglalkozni, mert az általában nem vezet jóra, bár biztos ezt is személye válogatja. Amikor verseny van, nincs barátság, de pályán kívül pedig nyilván beszélgethetünk az időjárásról vagy bármiről” – írta le a helyzetet részletesebben.

Egymás jelenléte mindenképp jelent számukra plusz motivációt, hisz az, hogy nagyon eredményes versenyzők vannak a férfiaknál és a nőknél is; „olyan versenyzők ellen tudja összemérni magát az ember, akiknél lehet, hogy tegnap jobb volt, de lehet, hogy holnap már legyőznek”.

Persze nem csak a jó érzés a cél: 2028 lebeg a szeme előtt és Los Angeles, mindegyik számában szeretne addig javulni, ez pedig érmet hozhat Amerikában. Persze a játékokra még ki is kell jutni, ami szintén nem egyszerű feladat.

Sport    Guzi Blanka öttusázó: Gulyás Michelle a versenyen nem barát

