ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.64
usd:
331.07
bux:
0
2026. március 11. szerda Szilárd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Ráncfelvarrás vár az iPhone-okra, örülhetnek a tulajdonosok

Infostart

Nagy digitális lomtalanítás érkezik az iOS 27-tel, rengeteg olyasmitől megszabadulnak a fejlesztők, amik eddig feleslegesen foglalták az értékes helyet.

A Bloomberg újságírója belsős információkra hivatkozva azt írta, az Apple fejlesztői az iOS 27-tel terveznek kigyomlálni a rendszerből számos olyan kódrészletet, ami eddig csak a helyet foglalta és feleslegesen merítette az akkumulátort – írja a 9to5Mac híradása nyomán a Player.

A cél ezúttal nem a radikális dizájnváltás, hanem a sokak által kifejezetten gyűlölt Liquid Glass kezelőfelület finomhangolása és a rendszer válaszidejének radikális javítása. Vagyis a látványos változtatások helyett ezúttal a stabilitás kerül a fókuszba, így a régebbi gyári alkalmazások is energiatakarékosabb működést kapnak a hosszabb üzemidő érdekében.

A „digitális nagytakarítás” mellett a mesterséges intelligencia górcső alá kerül, és Siri végre megkapja a 2024 ótta ígérgetett ráncfelvarrást. A digitális asszisztens a jövőben sokkal inkább hasonlít majd egy intelligens chatbotra, amivel valódi beszélgetéseket is folytathatunk.

Ez a frissítés tehát nem a külsőségekről, hanem a nyers erőről és az intelligens működésről szól, amitől az iPhone újra régi fényében ragyoghat – írják.

Kezdőlap    Tech    Ráncfelvarrás vár az iPhone-okra, örülhetnek a tulajdonosok

apple

fejlesztés

mesterséges intelligencia

szoftver

alkalmazás

javítás

siri

operációs rendszer

ios

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Így ütötték ki az irániak a világ két legjelentősebb olajexportáló országát

Így ütötték ki az irániak a világ két legjelentősebb olajexportáló országát

A perzsa állam ellen indított háborúra válaszul, Irán gyakorlatilag ellehetetlenítette Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emirátusok olajkivitelét.
 

„Ne merjetek tüntetni a kormány ellen” – figyelmeztette az irániakat az ország rendőrfőnöke

Újabb csapás érte az iráni hadiflottát

Az Öböl-háború súlyosan veszélyeztetheti az európai gázellátást is

Baljós jelentés készült, az Egyesült Államok olajtartaléka is veszélyben lehet

VIDEÓ
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.11. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Úgy rángatják a forintot a befektetők, mintha nem lenne holnap

Úgy rángatják a forintot a befektetők, mintha nem lenne holnap

Továbbra is az iráni–amerikai háborús helyzet és a közel-keleti biztonsági helyzet határozza meg leginkább a piacok mozgását. Főként az olajár ingadozására reagálnak a befektetők, de szerdán több fontos makroadat is befolyásolhatja majd a hangulatot. A forint erősödéssel kezdett szerdán, miután a kedd esti, a Hormuzi-szoros lezárásával kapcsolatos bejelentések után oldódni látszanak a globális olajellátással kapcsolatos félelmek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyobb a baj, mint hitték, történelmi lépés készül: soha nem látott mértékben nyúlhatnak hozzá az olajtartalékhoz

Nagyobb a baj, mint hitték, történelmi lépés készül: soha nem látott mértékben nyúlhatnak hozzá az olajtartalékhoz

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) történetének eddigi legnagyobb stratégiai kőolajkészlet-felszabadítását javasolja.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US says 16 Iranian mine-laying ships 'eliminated', as four injured by drones near Dubai airport

US says 16 Iranian mine-laying ships 'eliminated', as four injured by drones near Dubai airport

The US says the ships were targeted in the Strait of Hormuz - a key shipping route. In Dubai, authorities say the airport is operating normally after two drones fell in the area.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 11. 08:23
NAV: közeleg egy fontos határidő
2026. március 11. 08:10
Magyar Péter: a következő napokban orosz módszerekkel élesítik ellenünk a lejárató kampányt
×
×