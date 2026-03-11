Ráncfelvarrás vár az iPhone-okra, örülhetnek a tulajdonosok

A Bloomberg újságírója belsős információkra hivatkozva azt írta, az Apple fejlesztői az iOS 27-tel terveznek kigyomlálni a rendszerből számos olyan kódrészletet, ami eddig csak a helyet foglalta és feleslegesen merítette az akkumulátort – írja a 9to5Mac híradása nyomán a Player.

A cél ezúttal nem a radikális dizájnváltás, hanem a sokak által kifejezetten gyűlölt Liquid Glass kezelőfelület finomhangolása és a rendszer válaszidejének radikális javítása. Vagyis a látványos változtatások helyett ezúttal a stabilitás kerül a fókuszba, így a régebbi gyári alkalmazások is energiatakarékosabb működést kapnak a hosszabb üzemidő érdekében.

A „digitális nagytakarítás” mellett a mesterséges intelligencia górcső alá kerül, és Siri végre megkapja a 2024 ótta ígérgetett ráncfelvarrást. A digitális asszisztens a jövőben sokkal inkább hasonlít majd egy intelligens chatbotra, amivel valódi beszélgetéseket is folytathatunk.

Ez a frissítés tehát nem a külsőségekről, hanem a nyers erőről és az intelligens működésről szól, amitől az iPhone újra régi fényében ragyoghat – írják.