2026. március 11. szerda Szilárd
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtóértekezletet tart Kijevben 2025. március 12-én, egy nappal azután, hogy az Oroszországgal hadban álló Ukrajna beleegyezett egy 30 napos tűzszünetbe az Egyesült Államokkal tartott szaúd-arábiai megbeszélésen. A Kreml közölte, hogy Moszkva tájékoztatást vár Washingtontól a dzsiddai amerikai-ukrán tárgyaláson megfogalmazott tűzszüneti javaslatról.
Kitünteti Brüsszel Volodimir Zelenszkijt

Infostart / MTI

Az Európai Parlament keddi strasbourgi plenáris ülésén jelentették be, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is Európai Érdemrendet kap. A Fidesz-KDNP képviselőcsoportja „igazi brüsszeli módszernek” minősítette az EP döntését és megkérdőjelezte az európai vezetők józan ítélőképességét.

A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja közölte: „igazi brüsszeli módszer”, hogy az Európai Parlament kitüntetéssel jutalmazza a Magyarország miniszterelnökét életveszélyesen megfenyegető Zelenszkij ukrán elnököt.

Volodimir Zelenszkij az újonnan alapított Európai Érdemrend kedden bejelentett első kitüntetettjei között szerepel, a neveket az Európai Parlament keddi strasbourgi plenáris ülésén jelentették be. Az ukrán elnök Angela Merkel volt német kancellárral és Lech Walesa egykori lengyel elnökkel együtt a legmagasabb fokozatot kapta meg az érdemrendből, amelyet összesen 20 személyiségnek ítéltek oda.

Egy uniós tagállam demokratikusan megválasztott vezetőjének életveszélyes megfenyegetése összeegyeztethetetlen az európai értékekkel, és súlyos kérdéseket vet fel az európai vezetők józan ítélőképességével kapcsolatban – hívták fel a figyelmet a Fidesz-KDNP képviselői.

„Elfogadhatatlan, hogy az Európai Parlament a legmagasabb kitüntetésével jutalmazná Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, aki egy uniós tagállam, Magyarország miniszterelnökét halálosan megfenyegette” – tette hozzá Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja.

2026. március 11. 09:28
