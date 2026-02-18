ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 18. szerda
Az előző nap megválasztott új katolikus egyházfő, XIV. Leó pápa misézik a bíborosi kollégium tagjaival a vatikáni Sixtus-kápolnában 2025. május 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Vatikáni Média

A pápa visszautasította Donald Trump meghívását, sőt aggasztja is a Béketanács

Infostart

Hiába kapott meghívást a Béketanácsba, XIV. Leó nem fogadta el. A Vatikán szerint az Izrael és Hamász közötti konfliktust az ENSZ-nek kellene rendeznie.

XIV. Leó pápa nem fogadta el Donald Trump meghívását a Béketanácsba – jelentette ki Pietro Parolin bíboros az újságíróknak. Hozzátette, az egyházfőnek aggályai vannak a kezdeményezéssel kapcsolatban – írja az Independent híradása nyomán az Index.

A bíboros kijelentette, a Vatikán álláspontja szerint az Izrael és a Hamász között fennálló konfliktust az ENSZ-nek kell rendeznie.

Donald Trump korábban kijelentette, a Béketanács hatása jóval túlterjed majd a gázai rendezésen, és egyes kérdésekben az ENSZ szervezetével összehangoltan működhet.

A szervezetbe Vlagyimir Putyin orosz elnök is meghívást kapott. Az amerikai elnök a magyar kormányfőt is meginvitálta, Orbán Viktor ezt elfogadta, ezért rövidesen Washingtonba utazik. Románia megfigyelőként lesz jelen a testületben.

A pápa visszautasította Donald Trump meghívását, sőt aggasztja is a Béketanács

