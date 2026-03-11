ARÉNA - PODCASTOK
Egy kistestű, fehér szőrű kutya a fűben, pórázon.
Nyitókép: Pexels

Ezt jelentheti, ha a kutya lassan csóválja a farkát

Infostart

A közhiedelemmel ellentétben a kutya nem mindig örömében csóvál, egészen mást is jelenthet ez a jelzés.

Sokak számára elsőre úgy tűnhet, hogy egy farkát csóváló kutya egyértelműen boldog, a valóság azonban ennél jóval összetettebb: a kutyák főként testbeszéddel kommunikálnak, és a farok minden apró mozdulata mögött más-más érzelem vagy szándék bújhat meg – írja a Házipatika.

A portál leszögezi: fontos, hogy a kutyák mozdulatait nem önmagukban, hanem testtartásukkal, fejük, tekintetük és fülük állásával együtt lehet csak igazán jól értelmezni.

Ha a kutya lassan, óvatosan csóválja a farkát, az gyakran azt jelzi, hogy bizonytalan, és még mérlegeli, hogyan reagáljon – ez tipikus viselkedés lehet például egy ismeretlen személy vagy kutya közelében.

Emellett a lassú farokmozgás sokszor társul enyhébb stresszhez vagy szorongáshoz is, különösen akkor, ha a farok alacsonyan van, és a kutya testtartása merev vagy visszahúzódó. Ilyenkor a kutya még nem döntötte el, hogy biztonságos-e számára a környezet, ezért óvatos.

A jelzések nem feltétlenül értelmezhetőek pusztán a farok mozgásából. A különböző faroktípusoknál e jelzések észlelése eltérő lehet. A hosszú, mozgékony farkú kutyáknál a lassú csóválás könnyen megfigyelhető, hiszen minden apró rezdülés jól látszik. A rövid vagy csonka farkú kutyáknál azonban a csóválás rejtettebb, így a test többi jelzésére – például a hát, a vállak, a fej és a fülek mozgására – érdemes jobban figyelni.

Ha a farok alig látható, a lassú csóválást gyakran a farok tövének apró mozgásáról, vagy a teljes test enyhe billegéséről lehet felismerni.

Ha a gazda észleli ezt a bizonytalanságot, stresszt vagy szorongást, fontos a türelmes és nyugodt hozzááállás a kutyához. A hirtelen mozdulatok, túlzott közeledés fokozhatják a feszültséget az állatban, ezzel szemben viszont a lassú mozdulatok, megnyugtató hang és a biztonságos tér biztosítása segíti őt abban, hogy nyugodtabban értékelje a helyzetet. Ha a kutya óvatosan közeledik, engedni kell neki, hogy a saját tempójában tegye ezt, és jutalmazni a nyugodt viselkedést, ezzel erősítve a bizalmat és csökkentve a stresszt – tanácsolja a portál.

