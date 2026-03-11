NAV: közeleg egy fontos határidő

Eddig 40 ezren igényelték a postázást, 90 százalékban SMS-ben. Az adóazonosító jel és születési dátuma megadásával többféle módon kérhető a tervezet postázása. A legegyszerűbb SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon, SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn formában.

Ezenkívül űrlapon, levélben, telefonon vagy akár személyesen is igényelhető. A kész tervezeteket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tértivevényesen, április 30-áig küldi el postán.

A postázás helyett azonban érdemes az online utat választani - ajánlja a NAV.

Az Ügyfélkapu+ vagy a DÁP-regisztrációval rendelkezőknek elektronikusan érhető el a tervezet, március 15-től. A dokumentum a hivatal eSZJA-oldalán akár okostelefonon is megtekinthető, szükség esetén módosítható is. Aki egyetért a benne foglalt adatokkal, az - néhány kattintással - jóvá is tudja hagyni.