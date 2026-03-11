Az új iráni legfelsőbb vezető köszöni szépen, él és virul

Jusef Peszeskján kormányzati tanácsadó, az iráni elnök fia közölte: Irán új legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hamenei egészséges és biztonságban van, annak ellenére, hogy a háború során megsérült – írja a The Guardian híradása nyomán a 24.hu.

A nyilatkozat azt követően hangzott el, hogy elindult a találgatás az új legfelsőbb vezető egészségéről és hollétéről, ugyanis azóta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, hogy három napja átvette az ország vezetését.

Jusef Peszeskján a Telegram-csatornáján azt írta: „Felröppent a hír, hogy Modzstaba Hámenei megsérült. Rákérdeztem néhány ismerősnél, akik közvetlen kapcsolatban állnak vele. Azt mondták, Istennek hála egészséges és biztonságban van”.

Az iráni állami televízió korábban „a ramadáni háború sebesült veteránjaként” jellemezte az új felsőbb vezetőt, de részleteket nem közölt a sérüléseiről. A The New York Times több izraeli és iráni forrásra hivatkozva írta, hogy Modzstaba Hamenei a háború első napján megsebesült.