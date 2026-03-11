ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 11. szerda Szilárd
Teherán, 2026. március 9.Modzstaba Hameneinek, Ali Hamenei néhai ajatollah fiának a portréját viszi egy támogatója egy teheráni megmozduláson 2026. március 9-én. Az elõzõ napon az iráni Szakértõk Gyûlése az 56 éves Modzstaba Hameneit választotta az ország új legfõbb vezetõjévé. Apjával, a 86 éves Ali Hameneivel légicsapás végzett az Irán elleni izraeli-amerikai hadmûvelet kezdõnapján, február 28-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

Az új iráni legfelsőbb vezető köszöni szépen, él és virul

Infostart

Korábban több híradás is arról számolt be, hogy a néhai Ali Hamenei ajatollah fia és utódja, Modzstaba Hamenei megsérült az iráni háború első napjaiban, ám egy kormányzati tanácsadó most igyekezett eloszlatni a kételyeket.

Jusef Peszeskján kormányzati tanácsadó, az iráni elnök fia közölte: Irán új legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hamenei egészséges és biztonságban van, annak ellenére, hogy a háború során megsérült – írja a The Guardian híradása nyomán a 24.hu.

A nyilatkozat azt követően hangzott el, hogy elindult a találgatás az új legfelsőbb vezető egészségéről és hollétéről, ugyanis azóta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, hogy három napja átvette az ország vezetését.

Jusef Peszeskján a Telegram-csatornáján azt írta: „Felröppent a hír, hogy Modzstaba Hámenei megsérült. Rákérdeztem néhány ismerősnél, akik közvetlen kapcsolatban állnak vele. Azt mondták, Istennek hála egészséges és biztonságban van”.

Az iráni állami televízió korábban „a ramadáni háború sebesült veteránjaként” jellemezte az új felsőbb vezetőt, de részleteket nem közölt a sérüléseiről. A The New York Times több izraeli és iráni forrásra hivatkozva írta, hogy Modzstaba Hamenei a háború első napján megsebesült.

