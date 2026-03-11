ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Veszélyes hívásokra figyelmeztet a Google

Infostart

Telefonhívásokkal is kísérleteznek csalók, hogy belépést nyerjenek a felhasználók Gmail-fiókjába. A Google arra figyelmeztet, hogy soha nem telefonál a felhasználóknak azért, hogy jelszót állítsanak vissza vagy fiókproblémát oldjanak meg.

A kibertámadások száma világszerte folyamatosan növekszik és már pszichológiai manipulációk bevetésével is próbálnak hozzáférni a felhasználók fiókjaihoz. A csalók biztonsági üzenetekkel és telefonhívásokkal próbálják rávenni az áldozatokat arra, hogy saját maguk adják át a hozzáférést a fiókjukhoz – írja az Index.

A Google automatikus biztonsági értesítést küld a felhasználók telefonjára vagy e-mail-címére, ha valaki megpróbál belépni engedély nélkül Gmail fiókunkba. A belépési kísérletről a rendszer figyelmezteti a tulajdonost. A biztonsági értesítéssel szinte egy időben a csalók telefonhívást kezdeményezhetnek, és a hívó fél a Google biztonsági csapatának adja ki magát, és azt állítja, hogy segíteni szeretne a fiók visszaállításában. Ilyenkor a csalók a biztonsági kódot próbálják megszerezni.

A Google azonban figyelmeztet, hogy soha nem telefonál a felhasználóknak azért, hogy jelszót állítsanak vissza vagy fiókproblémát oldjanak meg. Ha tehát valaki telefonon keresi meg a felhasználót azzal az indokkal, hogy a Gmail-fiókjával gond van, szinte biztosan csalóról van szó. Hasonló figyelmeztetést adott ki az Apple is.

