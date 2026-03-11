ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 11. szerda
Harvey Weinstein szexuális zaklatással és erőszakkal vádolt amerikai filmproducer bírósági meghallgatásáról távozik New Yorkban 2019. július 11-én. Weinstein egyik ügyvédje, Jose Baez engedélyt kért a bíróságtól, hogy kiléphessen az ügyből.
Nyitókép: MTI/EPA/Justin Lane

Harvey Weinstein a börtönből: haldoklom

Infostart

A többek között nemi erőszakért elítélt producert a hírhedt Rikers börtönszigeten tartják fogva.

Szinte az egész napot a cellámban töltöm. Néha kimegyek a kerekesszékkel egy kis levegőre, de az csak fél óra. Többnyire napi 23 órát a cellámban vagyok. Az őrökön kívül nincs semmilyen emberi kapcsolatom
– válaszolta a 24.hu szemléje szerint Harvey Weinstein a Hollywood Reporter azt firtató kérdésére, hogy hogyan telik egy napja mostanában.

Weinstein a beszélgetés során egyszerűen pokolnak nevezi az intézményt, és arról panaszkodik, hogy nem mehet ki a többiek közé, mert egyből pénzt követelnek tőle, vagy azt, hogy szerezzen nekik jó ügyvédet. „Folyamatosan fenyegetnek és gúnyolnak. Nem bírnám sokáig odakint” – mondta.

„Csontvelőrákom van. Itt haldoklom. És az ügyész valószínűleg azt szeretné, ha a börtönben halnék meg. De én tényleg haldoklom” – mondja Weinstein, majd a kérdésre, hogy milyen érzés, ha arra a lehetőségre gondol, hogy itt fog meghalni, a következőt feleli: „Halálra rémiszt. Hideg és szívtelen. Hihetetlen, hogy azzal az élettel, amit éltem és mindazzal, amit a társadalomért tettem, nem tanúsítanak irántam annyi engedékenységet, hogy emberségesebben bánjanak velem. Bármit is gondolnak arról, hogy rosszat tettem az életemben, nem kaptam halálbüntetést. Márciusban leszek 74 éves. Nem akarok itt benn meghalni”.

A 23 évre ítélt producer azt elismeri, hogy immorális tettei voltak, például az, hogy többször is megcsalta a feleségét, de büntetőjogilag továbbra is ártatlannak vallja magát, és ez szerinte be is fog bizonyosodni.

Saját karrierjéből a Ponyvaregényt és a Szerelmes Shakespeare-t tartja a két legfontosabb filmnek, azt szeretné, ha ezekhez kötnék a nevét, de nem biztos benne, hogy a filmjei miatt fognak rá emlékezni.

