Magyar Péter: a következő napokban orosz módszerekkel élesítik ellenünk a lejárató kampányt

Kedden Somogy vármegyében folytatta országjárását Magyar Péter. A Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje Babócsán bemutatta a helyieknek a Somogy vármegyei 2-es számú választókerület tiszás jelöltjét, Benke Józsefet, Böhönyén pedig Bakos Csaba Attilát, aki a Somogy vármegyei 3-as körzetben indul a Tisza Párt színeiben. Magyar Péter mindkét jelöltjükről elmondta, hogy a parlamentben mindenkit képviselni fognak, nem csak a Tisza szavazóit.

„A következő napokban indítja el a Fidesz az orosz titkosszolgálatokkal közösen a Moldovában korábban már kipróbált lejárató és dezinformációs kampányát elsősorban a közösségi médiafelületeken, azon belül is a TikTokon. Információink szerint Gödön kezdik el a jelöltjeink elleni akciókat” – mondta Magyar Péter az összegyűlteknek.

Úgy fogalmazott, tudják, hogy milyen lejáratásokra kell felkészülniük. Mint mondta, eljutott hozzájuk az a hír, hogy az orosz katonai hírszerzés, a GRU emberei Magyarországon tartózkodnak, és „a Fidesszel közösen azon mesterkednek, hogy miként tudják befolyásolni a magyarországi választást”. Magyar Péter hozzátette: olyan szinten szivárognak ki az információk „a bukás előtt álló hatalomrendszer köreiből”, hogy hozzájuk is eljutnak ezek a fejlemények, még mielőtt kijöttek volna a lejárató videókkal, amelyekkel a Tisza Párt elnöke szerint az egyéni jelöltjeiket és családtagjaikat „hazug vádakkal” próbálják meg rossz színben feltüntetni.

Magyar Péter arra számít, hogy ezen a héten, még március 15-e előtt „élesítik” ellenük a lejárató kampányt, és „előveszik ezt a régi orosz módszert”. Arra kért mindenkit, hogy ne higgyen ezeknek a híreknek, és annak, amit látnak, mert „az sem igaz, amit kérdeznek”. Mint fogalmazott,

„egészen elképesztő dezinformációs kampány, félrevezetés és lejáratás fog indulni”.

Az ellenzéki politikus szerint már 14, mesterséges intelligenciával hamisított lejárató videót készítettek be a Tisza Párt jelöltjeiről és családtagjaikról. A videókat Magyar Péter szerint kamuprofilokról hirdetik majd több tízmillió forintért. A pártelnök ezért felszólította a miniszterelnököt, hogy „állítsa le a tervezett választási csalássorozatot, és utasítsa ki Magyarországról az orosz ügynököket”.

Magyar Péter Böhönyén a Tisza Párt előtt álló feladatokról is beszélt. Ha kormányt alakíthatnak, ígérete szerint az lesz az első lépésük, hogy hazahozzák az uniós forrásokat, korrupcióellenes intézkedéseket vezetnek be, és Magyarország csatlakozni fog az Európai Ügyészséghez. A Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje arra is ígéretet tett, hogy

húsz évre visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatot indítanak minden volt képviselő és a családtagjaik ellen.

Hozzátette: beindítják a magyar gazdaságot, mert szerinte a fő probléma az, hogy négy éve nincs gazdasági növekedés. „Sőt, zuhan az ipar, zuhannak a beruházások. Ami szárnyal, az az infláció, az államadósság, az államháztartás hiánya” – jegyezte meg.

Magyar Péter hozzátette: a Tisza készen áll a kormányzásra, amelyhez a párt szakértői megfelelő programot állítottak össze.