Tankerületekben, iskolákban nyomoz a rendőrség korrupció és más ügyek miatt

Jelenleg öt esetben folytat büntetőeljárást a rendőrség tankerületi központokat és iskolákat érintő korrupciós ügyekben – írja a Népszava.

2025 januárjában még 9 olyan ügyben zajlott nyomozás (például hivatali visszaélés, sikkasztás, hűtlen kezelés miatt), amelyekben oktatási intézmények, tankerületi központok voltak érintettek.

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) arról tájékoztatta a lapot, hogy négy esetben döntöttek a nyomozás megszüntetéséről. További tájékoztatást azonban a folyamatban lévő nyomozásokról a hatóság az eljárás érdekeire hivatkozva nem adott.

A lap kiemel két esetet, az egyikben a Belső-Pesti Tankerületi Központ volt érintett, itt 2024 áprilisában vették őrizetbe a központ akkori gazdasági vezetőjét vesztegetés és más bűncselekmények alapos gyanúja miatt. Később az is kiderült, hogy a volt gazdasági vezetőt a korrupciós és anyagi visszaéléssel kapcsolatos ügyek mellett kábítószer-birtoklás miatt is letartóztatták.

A második esetben a Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium főigazgatóját 2024 decemberében hallgatott ki a rendőrség sikkasztás és hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt. Vezetői megbízását 2024. december 13-án vonta vissza a Belügyminisztérium. A férfi emellett addig a Nemzeti Pedagógus Kar alelnöki tisztségét is betöltötte, illetve jelenleg Sonkád község Fidesz-KDNP-s polgármestere. A rendőrség egyik ügy kapcsán sem adott tájékoztatást a lapnak.