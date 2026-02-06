ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.91
usd:
319.95
bux:
130030.34
2026. február 6. péntek Dóra, Dorottya
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy férfi csomagot vesz ki a Magyar Posta csomagautomatájából egy Váci úti bevásárlóközpontnál Budapesten 2014. július 31-én. Az automata csomagok átvételére használható jelenleg, később küldésre is. Egy-egy automata 76 rekesszel rendelkezik, három méretben. A posta július végén 9 új automatát állított üzembe az egyik áruházlánc üzleteinél, így már országszerte 35 működik.
Nyitókép: MTI/Marjai János

Figyelem, estétől nem működnek az MPL csomagautomatái

Infostart

Egy sor egyéb szolgáltatás is szünetelni fog karbantartás miatt.

Informatikai karbantartás miatt 2026. február 6., péntek 20 órától másnap reggel 6 óráig ideiglenesen nem használhatóak az MPL csomagautomaták, ez idő alatt sem csomagot betenni, sem csomagot kivenni nem lehet az automatából – tájékoztatott a Magyar Posta.

Ideiglenesen nem lesznek elérhetőek továbbá a posta.hu portálon 2026. február 7., szombat 18 órától vasárnap hajnai fél 1-ig a következő szolgáltatások: ügyfélrendelkezés, PostaPonti eseményrögzítő (WebPP), ePostakönyv (WEBEFJ, a vámügyintézéshez kapcsolódó online fizetés és dokumentum letöltés – emiatt az online fizetési lehetőséget meghosszabbított fizetési határidővel biztosítják –, Nyomkövetés (Posta mobilapplikációban sem), Felügyeleti modul valamint a Postahelyi modul. De nem lesz elérhető az említett időszakban az Intelligens Küldeménylogisztikai Rendszer, a IKR Workflow Management (IKR VÁM).

Továbbra is elérhető marad ugyanakkor a posta.hu-n és a Posta mobilapplikációban a MPLAPI, a MPLCIKAPI rendszerek, az Online Címiratkitöltő Rendszer (CIK), valamint a Riporting modul (Webtudakozvány) – olvasható a Magyar Posta közleményében.

Kezdőlap    Belföld    Figyelem, estétől nem működnek az MPL csomagautomatái

karbantartás

magyar posta

csomagautomata

mpl

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Surján Orsolya: odaveszett az óvatosságunk, még mindig itt van a pandémiás fáradtság
aréna

Surján Orsolya: odaveszett az óvatosságunk, még mindig itt van a pandémiás fáradtság
Nagyon sok áltudományos hír terjed az oltásokkal kapcsolatban. Nem az elbizonytalanodó emberekre, szülőkre kell haragudni, ebben a világban nagyon tudnak hatni az érzelmeinkre bizonyos történetekkel – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Surján Orsolya országos tisztifőorvos. Hozzátette: a pandémiás fáradtság még mindig jelen van az emberekben, és árt az influenza elleni küzdelemnek is.
 

Surján Orsolya: a légúti tünetek miatt kórházba kerülteknél az influenza vírusa a leggyakoribb

Rosonczy-Kovács Mihály: hiába a zavargások, régen volt Olaszországban ilyen erős kormánykoalíció

Rosonczy-Kovács Mihály: hiába a zavargások, régen volt Olaszországban ilyen erős kormánykoalíció

Nyugat-európai mintává kezd válni, hogy a zavargásokat a baloldal támogatásával anarchisták szervezik, gyakran migrációs hátterű tömegek bevonásával. A Nézőpont Intézet külügyi igazgatója az InfoRádióban arról beszélt, hogy az elmúlt időszak zavargásai, köztük a múlt hétvégi, erőszakba torkollt torinói demonstrációk sem veszélyeztetik az olasz kormány stabilitását.
VIDEÓ
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Merényletet követtek el a hírhedt orosz kémfőnök ellen, masszív támadás sújtotta Oroszországot – Háborús híreink pénteken

Merényletet követtek el a hírhedt orosz kémfőnök ellen, masszív támadás sújtotta Oroszországot – Háborús híreink pénteken

Ismeretlen támadó több lövést adott le Vlagyimir Alekszejev altábornagyra, az orosz katonai hírszerzés vezetőjének első helyettesére Moszkvában péntek reggel. Alekszejevet vádolják a 2016-os amerikai választásokba való beavatkozás, illetve a Szergej Szkripal elleni merénylet megtervezésével is, de a Jevgenyij Prigozsin-féle Wagner-lázadás idején is fontos szerepet játszott. Abu Dzabiban csütörtökön véget ért az orosz, ukrán és amerikai részvétellel tartott béketárgyalások második köre. Áttörő eredményt most sem sikerült elérni, de megállapodtak 314 hadifogoly cseréjében, illetve a megbeszélések folytatásában. Vjacseszlav Gladkov, a Belgorodi terület kormányzója szerint péntekre virradóra az ukránok több rakétával támadták a régió központját, Belgorod városát, ahol súlyos károk keletkeztek. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Nyílnak a tavasz első hírnökei! Felismered az év legkorábbi virágait képekről?

Kvíz: Nyílnak a tavasz első hírnökei! Felismered az év legkorábbi virágait képekről?

Ezúttal arra vagyunk kíváncsiak, mennyire ismered a télvégi, tavaszeleji virágokat - lássuk, hányat vagy képes közülük megnevezni mindössze képek alapján!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russian general shot several times in Moscow

Russian general shot several times in Moscow

Lt Gen Vladimir Alexeyev is a senior figure in the main directorate of Russia's military general staff.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 6. 18:17
Szijjártó Péter is megszólalt az elmaradt teniszes kézfogás ügyében
2026. február 6. 18:05
Mesterterv: drámai végjáték jön – így áll most a Fidesz és a Tisza versenye
×
×
×
×