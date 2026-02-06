Figyelem, estétől nem működnek az MPL csomagautomatái

Informatikai karbantartás miatt 2026. február 6., péntek 20 órától másnap reggel 6 óráig ideiglenesen nem használhatóak az MPL csomagautomaták, ez idő alatt sem csomagot betenni, sem csomagot kivenni nem lehet az automatából – tájékoztatott a Magyar Posta.

Ideiglenesen nem lesznek elérhetőek továbbá a posta.hu portálon 2026. február 7., szombat 18 órától vasárnap hajnai fél 1-ig a következő szolgáltatások: ügyfélrendelkezés, PostaPonti eseményrögzítő (WebPP), ePostakönyv (WEBEFJ, a vámügyintézéshez kapcsolódó online fizetés és dokumentum letöltés – emiatt az online fizetési lehetőséget meghosszabbított fizetési határidővel biztosítják –, Nyomkövetés (Posta mobilapplikációban sem), Felügyeleti modul valamint a Postahelyi modul. De nem lesz elérhető az említett időszakban az Intelligens Küldeménylogisztikai Rendszer, a IKR Workflow Management (IKR VÁM).

Továbbra is elérhető marad ugyanakkor a posta.hu-n és a Posta mobilapplikációban a MPLAPI, a MPLCIKAPI rendszerek, az Online Címiratkitöltő Rendszer (CIK), valamint a Riporting modul (Webtudakozvány) – olvasható a Magyar Posta közleményében.