Mario Draghi: még közelebb kell húzódniuk egymáshoz az EU-tagállamoknak

Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi elnöke szerint az EU-nak vállalnia kell a többsebességes integrációt, ha azt akarja, hogy Európa meghatározó világhatalommá váljon – írja a Politicóra hivatkozva a Portfolio.

A volt EKB-elnök egy belgiumi egyetemen tartott előadást hétfőn. Szerinte minden egyes területen minden egyes partnerrel előrelépéseket kell elérni, amennyire ez csak lehetséges.

Mario Draghi úgy látja, a jelenlegi konföderatív Európa helyett föderatívra van szükség, már ha valóban komolyan gondolja, hogy hatalmi tényező kíván lenni; ennek egyik eszköze, hogy a hatásköröknek közösnek kellene lenni az alábbi területeken:

kereskedelempolitika

versenypolitika

egységes piac

monetáris politika (pozitív példa a Mercosur-egyezmény és az indiai szabadkereskedelmi deal)

Draghi szerint az unió gyengeségei elsősorban azokon a területeken mutatkoznak meg, ahol a tagállami kormányok mindmáig ragaszkodnak nemzeti hatásköreikhez:

védelempolitika

iparpolitika

külügyek.

Méltatta ugyanakkor a Grönland-ügy kezelését, hogy nem hátrált meg Amerikával szemben a kontinens. Ez is mutatja, hogy együtt mekkora erőt lehet felmutatni.

Draghi hamarosan EU-csúcstalálkozón is ismerteti ezeket az elképzeléseket.