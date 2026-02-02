ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 2. hétfő
Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi elnöke az Európai Bizottság elnökevel, Ursula von der Leyennel tartott sajtóértekezleten, amelyen az európai versenyképességről készült jelentést ismertetik Brüsszelben 2024. szeptember 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Mario Draghi: még közelebb kell húzódniuk egymáshoz az EU-tagállamoknak

Infostart

A volt EKB-vezér szerint a föderális Európa irányába kell lépni, egyszerűen azért, mert csak így erős az EU, és ezt több példa is bizonyítja.

Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi elnöke szerint az EU-nak vállalnia kell a többsebességes integrációt, ha azt akarja, hogy Európa meghatározó világhatalommá váljon – írja a Politicóra hivatkozva a Portfolio.

A volt EKB-elnök egy belgiumi egyetemen tartott előadást hétfőn. Szerinte minden egyes területen minden egyes partnerrel előrelépéseket kell elérni, amennyire ez csak lehetséges.

Mario Draghi úgy látja, a jelenlegi konföderatív Európa helyett föderatívra van szükség, már ha valóban komolyan gondolja, hogy hatalmi tényező kíván lenni; ennek egyik eszköze, hogy a hatásköröknek közösnek kellene lenni az alábbi területeken:

  • kereskedelempolitika
  • versenypolitika
  • egységes piac
  • monetáris politika (pozitív példa a Mercosur-egyezmény és az indiai szabadkereskedelmi deal)

Draghi szerint az unió gyengeségei elsősorban azokon a területeken mutatkoznak meg, ahol a tagállami kormányok mindmáig ragaszkodnak nemzeti hatásköreikhez:

  • védelempolitika
  • iparpolitika
  • külügyek.

Méltatta ugyanakkor a Grönland-ügy kezelését, hogy nem hátrált meg Amerikával szemben a kontinens. Ez is mutatja, hogy együtt mekkora erőt lehet felmutatni.

Draghi hamarosan EU-csúcstalálkozón is ismerteti ezeket az elképzeléseket.

Mario Draghi: még közelebb kell húzódniuk egymáshoz az EU-tagállamoknak

eu

mario draghi

föderalizmus

