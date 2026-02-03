ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.63
usd:
322.58
bux:
130314.26
2026. február 3. kedd Balázs
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Orbán Viktor a 2026. január 10-i Fidesz-KDNP kongresszuson. A mottó: Fidesz- a biztos választás
Nyitókép: Mandiner

Orbán Viktor nagy dologra készül februárban, bejelentette a dátumot

Infostart

Rejtélyes üzenetet tett közzé a miniszterelnök.

„Február 14. A nagy nap” – írta a Facebookon Orbán Viktor, kiegészítve a rejtélyes üzenetet azzal, hogy részletek hamarosan és egy piros szív.

Ez a nap Valentin-nap, meglehet, hogy a szerelmesek ünnepével kapcsolatban tervez valamit a kormányfő.

Ám az is könnyen előfordulhat, hogy ez a szombat a szokásos évértékelőjének lesz az időpontja. Téma van bőven: az ukrajnai háború és az annak lezárására irányuló erőfeszítések, a magyarországi gazdasági helyzet, a közelgő választások és még néhány várható kormányintézkedés.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor nagy dologra készül februárban, bejelentette a dátumot

orbán viktor

évértékelő

február

valentin-nap

dátum

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.03. kedd, 18:00
Kovács László
a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meglepő fordulat a háborús övezetben: történelmi megállapodás született, ami mindent megváltoztathat

Meglepő fordulat a háborús övezetben: történelmi megállapodás született, ami mindent megváltoztathat

Január 30-án több hónapnyi tárgyalás és ellenségeskedés után a szíriai kormányerők és az ország északkeleti részét irányításuk alatt tartó, kurdok dominálta Szíriai Demokratikus Erők (SDF) megállapodtak egy tűzszünetben, ami a korábbi próbálkozásokkal ellentétben úgy tűnik, valóban leállította a harcokat. Cikkünkben átvesszük, mik a megállapodás fontosabb pontjai, illetve buktatói.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így néz ki most Fenyő Miklós szeretett balatoni villája: élete végén gyönyörűen felújíttatta

Így néz ki most Fenyő Miklós szeretett balatoni villája: élete végén gyönyörűen felújíttatta

Fenyő Miklós szerette a Balatont, és Zamárdiban álló villáját igazi nyári menedékként alakította ki. Az épületet néhány éve vásárolta meg, majd építtette újjá.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Clintons agree to testify on Epstein as vote looms to hold them in contempt of Congress

Clintons agree to testify on Epstein as vote looms to hold them in contempt of Congress

The couple bows to the House Oversight Committee's demands after arguing for months that its subpoenas were invalid.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 3. 09:20
Szakjogász a kátyúkárokról: akár a közút kezelőjén is behajtható a keletkezett kár
2026. február 3. 08:26
Másodfokú riasztást adtak ki ónos eső miatt
×
×
×
×