Orbán Viktor nagy dologra készül februárban, bejelentette a dátumot

„Február 14. A nagy nap” – írta a Facebookon Orbán Viktor, kiegészítve a rejtélyes üzenetet azzal, hogy részletek hamarosan és egy piros szív.

Ez a nap Valentin-nap, meglehet, hogy a szerelmesek ünnepével kapcsolatban tervez valamit a kormányfő.

Ám az is könnyen előfordulhat, hogy ez a szombat a szokásos évértékelőjének lesz az időpontja. Téma van bőven: az ukrajnai háború és az annak lezárására irányuló erőfeszítések, a magyarországi gazdasági helyzet, a közelgő választások és még néhány várható kormányintézkedés.