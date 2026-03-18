2026. március 18. szerda Ede, Sándor
Nyitókép: Facebook/FIFA World Cup

A YouTube-ra költözik a labdarúgó-vb, exkluzív felvételek is lesznek

Infostart

Szorosan együttműködik a FIFA a YouTube-bal a közelgő labdarúgó-világbajnokságon. Exkluzív tartalmakhoz, az összes kameraképhez és korlátozott számban teljes mérkőzésekhez is hozzáférést biztosít a megállapodás.

Partnerségi együttműködést kötött a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség a YouTube-bal a 2026-os labdarúgó-világbajnokság idejére. A Prefferd Platform elnevezésű megállapodásokat sorra köti a FIFA a különböző streaming platformokkal, hogy maximalizálja a nyári vb bevételeit. Legutóbb a TikTokkal jelentettek be hasonló partnerséget.

A hvg.hu cikke emlékeztet, hogy a FIFA-nak a közvetítési jogok jelentik a legnagyobb bevételi forrást a torna kapcsán, a médiavállalatok hatalmas összegeket fizetnek a meccsek, exkluzív tartalmak hozzáféréséért.

Az együttműködéssel a médiapartnerek lehetőségük lesz – korlátozott számban – kiválasztott mérkőzéseket teljes egészében streamelni a YouTube-csatornáikon. Emellett minden mérkőzés első 10 percét élőben is közvetíthetik, amivel arra vehetik rá a nézőket, hogy a mérkőzés megtekintését a televíziós csatornán folytassák. Ezenkívül a FIFA médiapartnerei hozzáférhetnek a mérkőzésfelvétel összes kameraszögéhez, hogy egyedi tartalmakat készíthessenek.

A FIFA a játék történelmét is elérhetővé teszi a felületen azáltal, hogy megnyitja digitális archívumát a FIFA hivatalos YouTube-csatornáján – beleértve korábbi teljes mérkőzéseket és a sportág történelmének számos más ikonikus pillanatát.

youtube

streaming

fifa 2026

