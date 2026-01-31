Dobrev Klára megint beleállt a határon túli szavazókba

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke egy budapesti szállodában tartotta meg első évértékelő beszédét a párt elnökeként. A pártelnök úgy fogalmazott, hogy 2025 nehéz év volt, ami után döbbenten nézik, hogy számos elv és érték - "Európa, demokrácia, pluralizmus, egymás tisztelete, kisebbségi jogok, szabad szerelem, igazságosság, szolidaritás, empátia" - már csak a baloldaliaknak fontos, mintha sokan elfelejtették volna, hogy miért akarják az Orbán-rendszer végét.

A DK elnöke kiállt a közelmúltban ártatlanul meghurcolt DK-s politikusok mellett, megüzenve a hatalomnak, hogy nem hagyják magukat megfélemlíteni, hiába remeg a teljes magyar jobboldal a DK megsemmisítéséért.

Dobrev Klára kiemelte, hogy a Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint már most közel félmillióan regisztráltak a határon túlról a 2026-os választásra, ez pedig kétszer annyi ember, mint ahányan 2022-ben szavaztak a határon túlról.

A pártelnök ezzel kapcsolatban elmondta: "Vegyük el a határon túliak szavazati jogát! Ne szavazhasson, aki soha nem élt itt, soha nem adózott itt, és

nem viseli a döntése következményét!"

Dobrev hozzátette, hogy ha a Fidesznek, a Tiszának és a Mi Hazánknak valóban a nemzet egysége volna fontos, akkor ők is elvennék a határon túliak szavazati jogát.

A DK elnöke végül azzal zárta beszédét, hogy a DK-sok joggal büszkék arra, hogy nem váltogatják az értékrendjüket, nem váltogatják a világnézetüket és nem váltogatják az aktuális mondanivalójukat annak megfelelően, hogy hogyan fúj a szél. "A mi feladatunk, hogy ezt az országot újra egy szabad, igazságos, európai magyar, köztársasággá alakítsuk" - tette hozzá.