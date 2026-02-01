Beérett a hatmilliárdos támogatás a Balatonnál

Sikeres évet zárt 2025-ben a Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART): járatain közel 2,4 millió utas utazott, ami majdnem 30 éves forgalmi csúcsnak felel meg, és mintegy 55 ezerrel haladja meg az előző év eredményét – írja sajtóközleményében a hajózási társaság.

A növekedéshez a komp- és személyhajó-forgalom bővülése, a kedvezményrendszer átalakítása, valamint a kerékpáros és családi utazások számának jelentős emelkedése egyaránt hozzájárult. A rekorderedmény elérését jelentősen elősegítette a 2024-ben Magyarország Kormánya által biztosított, 6 milliárd forintos támogatásból megvalósult flottafejlesztés.

A személyhajókat választók száma az előző évhez képest 4,4 százalékkal nőtt, és átlépte a 900 ezer főt, ami egyértelműen jelzi a vízi közlekedés iránti folyamatosan növekvő érdeklődést.

A Szántód-Tihany közötti kompjáratok 2025-ben is kiemelt szerepet töltöttek be a balatoni közlekedésben: 1 millió 479 ezer utas, 459 ezer gépjármű és 145 ezer kerékpár kelt át a tavon.

A forgalom az előző évhez képest korábban, már augusztus 29-én átlépte a kétmilliós utasszámot. Júniustól decemberig minden hónapban meghaladta az utasszám az egy évvel korábbit, a kerékpáros forgalom pedig szintén tovább erősödött, 198 ezren szállították biciklijüket a hajójáratokon, ami 12 százalékos növekedést jelent.

A személyhajózásban a menetrend szerinti hajók esetében volt tapasztalható a legmagasabb emelkedés, 665 ezer utast szállítottak, ami 7 százalékos bővülés 2024-hez képest. Továbbra is a Fonyód-Badacsony, valamint a Siófok-Balatonfüred-Tihany útvonalak bizonyultak a legnépszerűbbnek.

A flottából kiemelkedett a Füred katamarán, valamint az új Tomaj és Balaton hajók, míg a séta- és nosztalgiajáratok közül a Helka és a Kelén voltak a legkedveltebbek.

Az év egyik fontos eredményeként a társaság sikeresen léptette életbe az új kedvezményrendszert, az extra családi kedvezmények bevezetésének köszönhetően a családi jeggyel utazók száma több mint a duplájára nőtt, és elérte a 170 ezer főt. Emellett folyamatosan erősödött az online és az automatás jegyértékesítés szerepe: a személyhajók esetében már több mint 20 százalék az ilyen módon vásárolt jegyek aránya, a programhajóknál pedig az elővételes online jegyek aránya meghaladta az 50 százalékot.

A hajózás iránti érdeklődés az őszi és téli időszakban is élénk maradt. Az ünnepi programok, a meghosszabbított menetrend, az új, fél óránként közlekedő kompok és a díszkivilágításba öltöztetett fénykomp 4 százalékkal több utast vonzott, mint az előző év azonos időszakában.

Január első felében a kompokon 40 százalékkal több utas utazott, és csodálta meg a téli világot, valamint a befagyott Balatont a kompok fedélzetéről.

A BAHART 2026-ban változatlan hajózási díjakkal indítja az évet. A kompokon továbbra is díjmentesen utazhatnak a 14 év alattiak, a nyugdíjasok, a 65 év felettiek és a nagycsaládosok, míg a 14-25 év közötti fiatalok félárú jegyet válthatnak. A családok és a kerékpárosok kedvezményes feltételekkel vehetik igénybe a komp- és személyhajó-járatokat, sőt márciustól bővülnek a rendszeresen utazók által vásárolt BAHART-kártya kedvezmények is, így akár 20 százalékot is meg lehet majd spórolni. A személyhajózási szezon kezdete március 28.

A 2026-os év különös jelentőséggel bír: a társaság fennállásának 180. jubileumát ünnepli, amelyhez több kiemelt rendezvény és fejlesztés kapcsolódik. Tavaszra elkészül a felújított fonyódi kikötő, majd megkezdődik a révek teljes átalakítása is.