Tartalékos katonák a Magyar Honvédségben
Nyitókép: Magyar Honvédség

A magyarok és a sorkatonaság, itt vannak a számok

Infostart / MTI

A magyarok 71 százaléka nem támogatná a kötelező sorkatonai szolgálatot a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása szerint - hangzott el az M1 aktuális csatornán.

Az intézet a sorkatonaság esetleges visszaállításának magyarországi társadalmi megítélését vizsgálta meg.

A Nézőpont Intézet kutatása szerint Magyarországon a teljes választókorú népesség 71 százaléka nem támogatná a kötelező sorkatonai szolgálat bevezetését, sőt nem találtak olyan társadalmi csoportot, ahol ne lenne legalább kétharmados elutasítottsága ennek az intézkedésnek. Ezzel szemben a választók egynegyede egyetértene a sorkatonaság visszaállításával és mindössze két százaléknyian nem tudnak vagy akarnak állást foglalni a kérdésben.

Magyarországon a kormánypártok egyértelműen a háború és a sorkatonaság ellen foglalnak állást.

Berzétei Ákos, a Nézőpont Intézet elemzője az M1 műsorában elmondta, a sorkatonaság elutasításának lehetnek elvi okai, emellett a fiatalabb generációk már egyáltalán nem militáns szellemben nőttek fel, szemben az idősebbekkel.

Berzétei Ákos szerint azonban a modern kor háborúiban megkérdőjelezhető, hogy a sorkatonaság keretén belül gyorsan kiképzettek mennyire képesek a korszerű technika üzemeltetéséhez szükséges képességeket elsajátítani. A szakértők azt mondják, a drónok, informatikai megoldások, a mesterséges intelligenciát felhasználó felderítési eszközök alkalmazásához hosszú évek gyakorlására van szükség, hogy azokat maximális hatékonyságát el lehessen érni - emelte ki.

Felhívta a figyelmet arra, az orosz-ukrán konfliktus is azt mutatja, hogy a párhetes felkészüléssel, "ágyútöltelékként" kivezényelt katonáknak sajnos nagyon rövid a várható élettartama.

A Nézőpont Intézet reprezentatív kutatása az MTVA-val együttműködésben január 26-27-én, ezer ember telefonos megkérdezésével készült.

