ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.35
usd:
319.41
bux:
127809.69
2026. január 30. péntek Martina
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK

Kertrendezési ötletek: így válaszd ki a legjobb bútorokat az álomkertedhez (x)

Támogatott tartalom

Egy kert akkor igazán hívogató, ha nemcsak gondosan megtervezett és ápolt növények díszítik, hanem kényelmes, strapabíró és stílusos bútorok teszik teljessé. De hogyan válassz használható, kényelmes darabokat? Nem mindegy, hogy csak egy olvasósarkot keresel magadnak, esetleg baráti összejövetelekre tervezel megoldást. Mutatjuk a mi ötleteinket!

Kerti bútor: mire figyelj anyagválasztásnál?

Kerti bútor? Vásárlás előtt érdemes figyelned az anyagminőségre, az időjárásállóságra és persze a kerted méretére is, hiszen más bútorokat érdemes választani egy kis teraszra, és másokat egy tágas udvarba. Ahhoz, hogy kerted valóban az álomkert legyen, érdemes olyan bútorokat választani, amelyek időjárásálló anyagokból, például technorattanból, alumíniumból vagy impregnált fából készülnek. De hova milyen típusú bútort válassz?

Sarokkanapé: bölcs relax a kert központjában

A kinti sarokkanapé az egyik legmenőbb kerti bútor! Ha szeretnél egy központi ülőhelyet a kertbe, ahol barátokkal vagy családdal együtt élvezhetitek a szabad levegőt, akkor ez a legjobb megoldás, de csak akkor, ha van is rá helyed. Ezek a sarokkanapék általában rugalmasan rendezhetők, ezért könnyen alakíthatod a kertedhez. A széles és párnázott felület lehetővé teszi a hosszabb pihenést, olvasást, de akár egy hosszú esti beszélgetést is. A jó bútor nemcsak kényelmes, hanem hosszú távon is ellenáll a kültéri körülményeknek. Nézd meg a teljes kínálatunkat, és válaszd ki a hozzád leginkább illő darabokat!

Klasszikus ülőhelyek minden kertbe

Az elegáns kerti székek vagy kisebb fotelek remek megoldást jelentenek a kisebb terekbe, például egy erkélyre, terasz sarkába, esetleg egy grillező mellé. Könnyen mozgathatók, ezért nemcsak megpihenni jók, mert így rugalmasan variálhatod az elrendezést vendégek fogadásakor. Ezzel a megoldással egyszerűen alakíthatsz ki ülőhelyeket akár kinti asztal köré is. A kertek népszerű elemei a napozók vagy kerti nyugágyak: ezek lehetővé teszik, hogy kényelmesen nyújtózz el a napfényben, esetleg könyvet, újságot olvasva élvezd a friss levegőt és a madárcsicsergést. Ezek a bútorok általában állítható háttámlával rendelkeznek, így pihenésre és napozásra is alkalmasak.

Kültéri étkezőgarnitúra és lounge hangulat

Ha szeretnél a családdal vagy barátokkal a szabadban enni, akkor egy kültéri étkezőgarnitúrára mindenképp szükséged lesz. Egy jó asztal plusz néhány szék kombinációja nemcsak étkezésekhez ideális, de a közös társasjátékokhoz vagy az esti koccintásokhoz is tökéletesek. Étkezőgarnitúrákat több méretben találsz, ha szánsz egy kis időt a böngészésre, könnyen megleled azt, amely illik kertedhez. A lounge jellegű garnitúrák is tökéletesek a pihenősarkok kialakításához. Ez legtöbbször egy kis kanapéból, fotelokból, esetleg dohányzóasztalból áll, ami tökéletes egy kávé vagy hűs ital mellé, pontosabban alá. A lounge bútorok leginkább akkor jönnek jól, ha szeretnél egy olyan teret, ami valójában nappalid meghosszabbításának számít.

(x)

Kezdőlap    Belföld    Kertrendezési ötletek: így válaszd ki a legjobb bútorokat az álomkertedhez (x)

támogatott tartalom

kertrendezés

kerti bútor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor péntek reggel: három csatán már túlvagyok a rezsicsökkentésért, most jön a negyedik

Orbán Viktor péntek reggel: három csatán már túlvagyok a rezsicsökkentésért, most jön a negyedik

Ma a forrása a rezsicsökkentésnek az orosz energia, az extra profitot a kormány elveszi, és az embereknek adja – mondta Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádióban, hozzátéve: „ha itt brüsszeli kormány lesz, akkor kinyírják a rezsicsökkentést. Nem csak a januári rezsistopot, hanem az egészet.” Rögzítette: „a mi védvonalunk nem az ukrán–orosz határ, hanem a NATO kelet-európai határa, Ukrajnát egy köztes állapotban kell tartanunk”.
 

30 százalékos rezsistop – itt van, ki hogyan kapja meg a gáz-, áram-, távfűtés-kedvezményt

Fűtésszámla: 30 százalékos kedvezményt kap a lakosság a januári hideg miatt

Több tízezer fegyveres kap jelentős juttatást pénteken

Szakértő: orosz energiastop esetén a gáznál „csak” árkrízis jön, az olajnál még nagyobb lesz a baj

Szakértő: orosz energiastop esetén a gáznál „csak” árkrízis jön, az olajnál még nagyobb lesz a baj

Az Európai Unió Tanácsa hivatalosan is elfogadta azt a rendeletet, amely 2027 végétől megtiltja az orosz eredetű fosszilis energiahordozó importját az Európai Unióba. Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője szerint az olaj esetében kérdéses, hogy a tilalom után jut-e majd elég Magyarországra; gázból szerinte lesz elegendő, ám jóval drágábban.
 

Beváltotta fenyegetését az EU, pénzügyi feketelistára helyezte Oroszországot

Szijjártó Péter: Brüsszel újabb pénzügyi követelésekkel lépett fel Ukrajna számára

Mol-NIS-vásárlás: a szakértő szerint óriási lehetőségek nyílnak a magyar óriáscég előtt

VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.30. péntek, 18:00
Gyulay Zsolt
a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Csalódást keltő magyar adat érkezett – Mihez kezd most a forint?

Csalódást keltő magyar adat érkezett – Mihez kezd most a forint?

Tavaly a negyedik negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye 0,2%-kal haladta meg az előző negyedévit. Előzetesen az elemzők 0,4%-os bővülésre számítottak, vagyis az eredmény elmarad várakozásoktól. A hazai deviza az euróval és a dollárral szemben is lejjebb került a reggeli órákban, folytatva az elmúlt napok hektikusságát. A magyar növekedési adat mellett európai makrostatisztikák, valamint az Egyesült Államokból érkező infláció is fontosak lesznek ma.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tömegével mondanak fel az orvosok ebben a budapesti kórházban: dühöngenek, akik maradtak - mi lesz így a betegekkel?

Tömegével mondanak fel az orvosok ebben a budapesti kórházban: dühöngenek, akik maradtak - mi lesz így a betegekkel?

Súlyos szakemberhiány alakult ki a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben (OPAI), miután két év alatt 15 szakorvos távozott az intézményből.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump wrong to call UK-China trade 'very dangerous', says minister

Trump wrong to call UK-China trade 'very dangerous', says minister

The business minister says it would be "bonkers" not to engage with China, as the PM arrives in Shanghai.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 30. 09:24
Kijöttek a friss népesedési adatok
2026. január 30. 07:59
Orbán Viktor péntek reggel: három csatán már túlvagyok a rezsicsökkentésért, most jön a negyedik
×
×
×
×