Kertrendezési ötletek: így válaszd ki a legjobb bútorokat az álomkertedhez (x)

Kerti bútor: mire figyelj anyagválasztásnál?

Kerti bútor? Vásárlás előtt érdemes figyelned az anyagminőségre, az időjárásállóságra és persze a kerted méretére is, hiszen más bútorokat érdemes választani egy kis teraszra, és másokat egy tágas udvarba. Ahhoz, hogy kerted valóban az álomkert legyen, érdemes olyan bútorokat választani, amelyek időjárásálló anyagokból, például technorattanból, alumíniumból vagy impregnált fából készülnek. De hova milyen típusú bútort válassz?

Sarokkanapé: bölcs relax a kert központjában

A kinti sarokkanapé az egyik legmenőbb kerti bútor! Ha szeretnél egy központi ülőhelyet a kertbe, ahol barátokkal vagy családdal együtt élvezhetitek a szabad levegőt, akkor ez a legjobb megoldás, de csak akkor, ha van is rá helyed. Ezek a sarokkanapék általában rugalmasan rendezhetők, ezért könnyen alakíthatod a kertedhez. A széles és párnázott felület lehetővé teszi a hosszabb pihenést, olvasást, de akár egy hosszú esti beszélgetést is. A jó bútor nemcsak kényelmes, hanem hosszú távon is ellenáll a kültéri körülményeknek. Nézd meg a teljes kínálatunkat, és válaszd ki a hozzád leginkább illő darabokat!

Klasszikus ülőhelyek minden kertbe

Az elegáns kerti székek vagy kisebb fotelek remek megoldást jelentenek a kisebb terekbe, például egy erkélyre, terasz sarkába, esetleg egy grillező mellé. Könnyen mozgathatók, ezért nemcsak megpihenni jók, mert így rugalmasan variálhatod az elrendezést vendégek fogadásakor. Ezzel a megoldással egyszerűen alakíthatsz ki ülőhelyeket akár kinti asztal köré is. A kertek népszerű elemei a napozók vagy kerti nyugágyak: ezek lehetővé teszik, hogy kényelmesen nyújtózz el a napfényben, esetleg könyvet, újságot olvasva élvezd a friss levegőt és a madárcsicsergést. Ezek a bútorok általában állítható háttámlával rendelkeznek, így pihenésre és napozásra is alkalmasak.

Kültéri étkezőgarnitúra és lounge hangulat

Ha szeretnél a családdal vagy barátokkal a szabadban enni, akkor egy kültéri étkezőgarnitúrára mindenképp szükséged lesz. Egy jó asztal plusz néhány szék kombinációja nemcsak étkezésekhez ideális, de a közös társasjátékokhoz vagy az esti koccintásokhoz is tökéletesek. Étkezőgarnitúrákat több méretben találsz, ha szánsz egy kis időt a böngészésre, könnyen megleled azt, amely illik kertedhez. A lounge jellegű garnitúrák is tökéletesek a pihenősarkok kialakításához. Ez legtöbbször egy kis kanapéból, fotelokból, esetleg dohányzóasztalból áll, ami tökéletes egy kávé vagy hűs ital mellé, pontosabban alá. A lounge bútorok leginkább akkor jönnek jól, ha szeretnél egy olyan teret, ami valójában nappalid meghosszabbításának számít.

