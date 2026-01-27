ARÉNA - PODCASTOK
eur:
379.99
usd:
317.2
bux:
127493.86
2026. január 27. kedd Angelika
Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója

2026. január 27. 18:00
Hegyi Zsolt a MÁV-csoport vezérigazgatója

2026. január 27. 20:16
Átalakul a brit politika: újabb tory nagyágyú lépett át Nigel Farage pártjába
2026. január 27. 19:28
Robert Fico szerint Szlovákiának ki kell maradnia a Béketanácsból
2026. január 27. 18:52
Fekete Gergő: az eddigi négy döntőmből háromszor vesztettünk, nem barátságos szín az ezüst
2026. január 27. 18:40
Szakértő: húsz év után áttörést ért el az Európai Unió a világ egyik legnagyobb hatalmával
2026. január 27. 18:30
A Szigma, a holnap világa 2026. január 27-ei adása
2026. január 27. 18:00
Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója
2026. január 27. 17:53
Kárpátaljai segélyprogramot indít az Ökumenikus Segélyszervezet, amerikai támogatással
2026. január 27. 17:07
Resperger István: már minden második embert drón öl meg az ukrán fronton
