Bukósisak, zebra, jobbkézszabály – Fura újításokat találtak az új KRESZ-tervben

Herpy Miklós közlekedési jogász alaposan átnézte az új KRESZ-tervezetet, meghökkentő dolgokat talált. Mint az Indexnek adott nyilatkozatából feltárul, vannak előremutató újítások, mint például:
- a bizalmi elv – amíg nem ismerjük fel a másik szabálytalanságát, bízhatok a szabályosságban
- a büntetőfékezés (az elöl haladó jármű nem veszélyeztetheti a mögötte lévőt) és a driftelés (szándékos farolás, csúsztatás) tilos
- különbség lesz a beláthatóság korlátozottsága (kanyar megközelítése) és a láthatóság korlátozottsága (köd, eső) között
- elektromos rollerek szabályozása (kis teljesítményű = bicikli; nagy teljesítményű = robogó)
- oktatási intézmények körüli 30-as zónák
Vannak viszont szerinte érthetetlen változtatások, amiken még dolgozni kell:
- kis teljesítményű e-rollereknél kötelező a bukósisak (hogy lesz így bérelhető?), kerékpároknál nem
- a jobbkézszabály korlátozása: aki előbb kezdi meg a forgalmi műveletet, az kanyarodhat előbb
- a többsávos útra mindenki abba a sávba kanyarodik, amelybe szeretne, függetlenül attól, hogy jobbról vagy balról érkezik
- gyalogos vegye fel a szemkontaktust az érkező sofőrrel a zebrán (baleset esetén nem bizonyítható)
- zebrán sávonként meg kell győződnie a gyalogosnak, hogy elsőbbséget kap-e
- egy új alapelv szerint balesetnél mindegyik résztvevő felelőssé lenne tehető (csak a felelősségbiztosítók járnának jól).