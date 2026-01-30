Bukósisak, zebra, jobbkézszabály – Fura újításokat találtak az új KRESZ-tervben

Herpy Miklós közlekedési jogász alaposan átnézte az új KRESZ-tervezetet, meghökkentő dolgokat talált. Mint az Indexnek adott nyilatkozatából feltárul, vannak előremutató újítások, mint például:

a bizalmi elv – amíg nem ismerjük fel a másik szabálytalanságát, bízhatok a szabályosságban

a büntetőfékezés (az elöl haladó jármű nem veszélyeztetheti a mögötte lévőt) és a driftelés (szándékos farolás, csúsztatás) tilos

különbség lesz a beláthatóság korlátozottsága (kanyar megközelítése) és a láthatóság korlátozottsága (köd, eső) között

elektromos rollerek szabályozása (kis teljesítményű = bicikli; nagy teljesítményű = robogó)

oktatási intézmények körüli 30-as zónák

Vannak viszont szerinte érthetetlen változtatások, amiken még dolgozni kell: