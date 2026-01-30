ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 30. péntek
Nyitókép: Pixabay

Bukósisak, zebra, jobbkézszabály – Fura újításokat találtak az új KRESZ-tervben

Infostart

Herpy Miklós közlekedési jogász alaposan átnézte az új KRESZ-tervezetet. A gyalogosnak például fel kellene vennie a szemkontaktust az érkező sofőrrel a zebrán, de ez baleset esetén sehogyan sem bizonyítható.

Herpy Miklós közlekedési jogász alaposan átnézte az új KRESZ-tervezetet, meghökkentő dolgokat talált. Mint az Indexnek adott nyilatkozatából feltárul, vannak előremutató újítások, mint például:

  • a bizalmi elv – amíg nem ismerjük fel a másik szabálytalanságát, bízhatok a szabályosságban
  • a büntetőfékezés (az elöl haladó jármű nem veszélyeztetheti a mögötte lévőt) és a driftelés (szándékos farolás, csúsztatás) tilos
  • különbség lesz a beláthatóság korlátozottsága (kanyar megközelítése) és a láthatóság korlátozottsága (köd, eső) között
  • elektromos rollerek szabályozása (kis teljesítményű = bicikli; nagy teljesítményű = robogó)
  • oktatási intézmények körüli 30-as zónák

Vannak viszont szerinte érthetetlen változtatások, amiken még dolgozni kell:

  • kis teljesítményű e-rollereknél kötelező a bukósisak (hogy lesz így bérelhető?), kerékpároknál nem
  • a jobbkézszabály korlátozása: aki előbb kezdi meg a forgalmi műveletet, az kanyarodhat előbb
  • a többsávos útra mindenki abba a sávba kanyarodik, amelybe szeretne, függetlenül attól, hogy jobbról vagy balról érkezik
  • gyalogos vegye fel a szemkontaktust az érkező sofőrrel a zebrán (baleset esetén nem bizonyítható)
  • zebrán sávonként meg kell győződnie a gyalogosnak, hogy elsőbbséget kap-e
  • egy új alapelv szerint balesetnél mindegyik résztvevő felelőssé lenne tehető (csak a felelősségbiztosítók járnának jól).

