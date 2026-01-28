Varga Zsolt, a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya

Előbb jön az óraátállítás, mint tavaly
2026. január 28. 18:00
2026. január 28. 18:42Hegyi Zsolt az Arénában: már idén megkezdődik több vasúti pályaszakasz felújítása, megvan a hitelkeret is
2026. január 28. 18:00Varga Zsolt, a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya
2026. január 28. 17:18A Fővárosi Közgyűlés döntött az idei forrásmegosztásról és a hidak bekamerázásáról
2026. január 28. 14:30Vogel Soma: nem ciki tanulni a szerbektől, a budapesti vb-n az ő példájukat kell követni
2026. január 28. 13:57Robert Fico először szólalt meg a Magyar Péter-féle állításról
2026. január 28. 12:39Helyettes főállatorvos: 13 ezer pulykát és libát kell elpusztítani
2026. január 28. 10:57Hegyi Zsolt: 6-8 év alatt lehet leselejtezni az összes komfort nélküli vasúti kocsit
2026. január 28. 10:18Az Üzleti reggeli magazin 2026. január 28-i adása