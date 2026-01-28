ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.74
usd:
318.93
bux:
128194.87
2026. január 28. szerda Karola, Károly
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK

Aréna

Varga Zsolt, a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya

2026. január 28. 18:00
Varga Zsolt a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya

Podcastok

Adóinfó Családi hét Energiavilág EP-percek Fővárosi mozaik GeoTrendek Hetes Karantén idején Katedra Könyvpercek Kultúr Percek Napinfó Orvosmeteorológiai percek Ötkarika Paragrafus Párbeszéd a gazdaságról Pólópercek Szigma – a holnap világa Trendfigyelő Üzleti reggeli magazin Vállalatok és Piacok Vegyesúszás Világszám Világtükör Vívópercek

Audio tartalmak

2026. január 28. 18:42
Hegyi Zsolt az Arénában: már idén megkezdődik több vasúti pályaszakasz felújítása, megvan a hitelkeret is
2026. január 28. 18:00
Varga Zsolt, a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya
2026. január 28. 17:18
A Fővárosi Közgyűlés döntött az idei forrásmegosztásról és a hidak bekamerázásáról
2026. január 28. 14:30
Vogel Soma: nem ciki tanulni a szerbektől, a budapesti vb-n az ő példájukat kell követni
2026. január 28. 13:57
Robert Fico először szólalt meg a Magyar Péter-féle állításról
2026. január 28. 12:39
Helyettes főállatorvos: 13 ezer pulykát és libát kell elpusztítani
2026. január 28. 10:57
Hegyi Zsolt: 6-8 év alatt lehet leselejtezni az összes komfort nélküli vasúti kocsit
2026. január 28. 10:18
Az Üzleti reggeli magazin 2026. január 28-i adása
×
×
×