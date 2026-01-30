ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök az 56. Világgazdasági Fórumnak otthont adó davosi kongresszusi központban 2026. január 21-én, a tanácskozás harmadik napján. A január 23-ig tartó rendezvény mottója: A párbeszéd szellemeMTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller

Ellentmondásosak a hírek az orosz támadások egyhetes leállításáról

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra számít, hogy betartatják Oroszországgal az egyhetes, részleges tűzszünetet. Donald Trump amerikai elnök bejelentése szerint Vlagyimir Putyin az ő közbenjárására ment bele abba, hogy az oroszok az extrém hidegre való tekintettel egy ideig nem támadják az ukrán energiahálózatot.

Donald Trump közölte: az ukránok által átélt extrém hideg miatt, személyesen kérte meg Putyin, orosz elnököt, hogy egy hétig ne lőjenek Kijevre és más városokra.

Ukrajnában kritikus a helyzet, emberek tömegei fagyoskodnak a lakásukban, ahol egyesek már sátrakat állítottak fel és több réteg ruhában próbálják átvészelni, hogy az orosz csapások miatt nincs fűtés és csak ritkán van áram.

Az állítólagos alkuról, amely úgy szól, hogy a felek nem támadják egymás energetikai hálózatát, csütörtök reggel kezdtek írni orosz katonai bloggerek. Moszkvában, Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő nem cáfolta a híresztelést, majd Trump elnök jelentette be a hírt.

A Financial Times azonban az este azt írta, hogy Oroszország hivatalosan nem erősítette meg a bejelentést. Ukrajnában közben a mérsékelt felmelegedés után újabb hideghullámra számítanak. Közben az egész ország területén időszakosan kikapcsolják az áramot, ami a nyugati régiókban ritka volt.

Putyin beleegyezett, „és meg kell jegyeznem, ez nagyon kellemes volt” – mondta Trump, aki szerint komoly előrelépés történt az ukrajnai rendezésről szóló tárgyalásokon – amelyeket a hétvégén felújítanak.

Zelenszkij ukrán elnök sietett gyorsan a háláját kifejezni és közölte: reméli, hogy Amerikának sikerül betartatni az alkut. „Az energetika az élet alapja és értékeljük partnereink törekvéseit, hogy segítenek nekünk életeket menteni. Köszönjük, Trump elnök!” – írt az X-en. Azt is elmondta, hogy a mini-tűzszünet az egyik téma volt a múlt heti, háromoldalú, amerikai, ukrán, orosz tárgyalásokon, Abu Dzabiban.

Alekszej Csepa, az orosz Állami Duma képviselője azt mondta a gazeta.ru híroldalnak, hogy „ha lesz ilyen, az azt bizonyítja, hogy készek vagyunk betartani a megállapodásokat”, majd azt állította, hogy bármikor korábban, amikor volt békekísérlet, az ukránok még intenzívebben lőtték Oroszországot. Ukrajna és támogatói szerint azonban az oroszok soha nem tartották be a kialkudott tűzszüneteket.

Ukrán médiumok ezzel párhuzamosan azt állították, hogy az oroszok az éjszaka légicsapást mértek Zaporizzsje városra, ahol egy „ipari létesítmény” volt a célpont, de kár keletkezett egy többemeletes lakóházban is.

donald trump

vlagyimir putyin

ukrajnai háború

Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.30. péntek, 18:00
Gyulay Zsolt
a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
