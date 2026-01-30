ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 30. péntek Martina
Hegycsúcsok naplamentében Szlovéniában
Nyitókép: Getty Images/Anna Kucher

Egyre veszélyesebb a túrázás: riasztó számok érkeztek

Infostart / MTI

Tavaly 50 ember vesztette életét a szlovén hegyekben, közülük 15-en külföldi állampolgárok voltak, ami a legmagasabb szám az elmúlt húsz évben – közölte a Szlovén Hegyimentők Szolgálata (GRZS).

A hegyimentők 2025-ben összesen 660 balesethez vonultak ki, ami 4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi adatot. A mentések során 767 embert hoztak le a hegyekből.

A szolgálat közlése szerint a hegyi balesetek száma folyamatosan emelkedik, a mentési feladatok pedig egyre nagyobb kihívást jelentenek: az elmúlt tíz évben az esetek száma mintegy egyharmadával nőtt. A tavalyi év egyik legsúlyosabb tragédiája októberben történt, amikor a Tosc hegy alatt, a Júliai-Alpok középső részén lavina sodort el három horvát hegymászót, akiket holtan találtak meg.

A beavatkozások túlnyomó többsége, az esetek 89 százaléka mentési akció volt, míg megközelítőleg minden tizedik alkalommal eltűnt személyek felkutatására került sor. A műveletek 41 százalékában a rendőrség vagy a fegyveres erők helikoptereit is bevetették.

A balesetek leggyakoribb kiváltó oka továbbra is a túrázók megcsúszása volt, ezt a terep ismeretének hiánya, a nem megfelelő felszerelés, valamint a felkészültség hiánya követte.

A hegyimentők az esetek 46 százalékában külföldi állampolgároknak nyújtottak segítséget. Leggyakrabban német turistákat kellett menteni, őket lengyel, horvát, magyar, cseh, osztrák, brit, francia, holland és belga állampolgárok követték.

szlovénia

halálos baleset

hegyimentő

