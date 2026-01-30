Egyre veszélyesebb a túrázás: riasztó számok érkeztek

A hegyimentők 2025-ben összesen 660 balesethez vonultak ki, ami 4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi adatot. A mentések során 767 embert hoztak le a hegyekből.

A szolgálat közlése szerint a hegyi balesetek száma folyamatosan emelkedik, a mentési feladatok pedig egyre nagyobb kihívást jelentenek: az elmúlt tíz évben az esetek száma mintegy egyharmadával nőtt. A tavalyi év egyik legsúlyosabb tragédiája októberben történt, amikor a Tosc hegy alatt, a Júliai-Alpok középső részén lavina sodort el három horvát hegymászót, akiket holtan találtak meg.

A beavatkozások túlnyomó többsége, az esetek 89 százaléka mentési akció volt, míg megközelítőleg minden tizedik alkalommal eltűnt személyek felkutatására került sor. A műveletek 41 százalékában a rendőrség vagy a fegyveres erők helikoptereit is bevetették.

A balesetek leggyakoribb kiváltó oka továbbra is a túrázók megcsúszása volt, ezt a terep ismeretének hiánya, a nem megfelelő felszerelés, valamint a felkészültség hiánya követte.

A hegyimentők az esetek 46 százalékában külföldi állampolgároknak nyújtottak segítséget. Leggyakrabban német turistákat kellett menteni, őket lengyel, horvát, magyar, cseh, osztrák, brit, francia, holland és belga állampolgárok követték.