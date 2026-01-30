Rekordot döntött az Ökumenikus Segélyszervezet

Három évtizedes története során az eddigi legnagyobb mértékű, több mint 400 millió forint pénzadomány gyűlt össze a 2025-ben meghirdetett Adventi Adománygyűjtés idején. Az adományokat az ünnepi segélyakciókon túl a rászorulókért és a bajbajutottakért végzett egész éves munkájára fordítja az Ökumenikus Segélyszervezet

2025. november közepén az Ökumenikus Segélyszervezet 30. alkalommal indította el Adventi Adománygyűjtését. A szeretet.éhség. mottóról és „kiharapott” mézeskalácsszívről ismert felhívás hatására – a gyűjtés partnereinek és a médiának köszönhetően –

több mint 600 ezren csatlakoztak a Segélyszervezet célkitűzéseihez, köztük több száz önkéntes, és több mint 400 millió forint adományt ajánlottak föl a karitatív szervezet egész éves munkájának támogatására.

Az adománygyűjtés eredményeit január 29-ei sajtótájékoztatón ismertették, mely alkalommal köszönetet mondtak az összefogás minden támogatójának, partnerének, adományozójának és önkéntesének. A rendezvényen Gáncs Kristóf ügyvezető igazgató ismertette a gyűjtés eredményeit és a felhasználási terveket. Az eseményen a köszönő plakettek átadásába bekapcsolódott Kovács Koko István jószolgálati nagykövet, jelen volt az Ökumenikus Segélyszervezet több ismert önkéntese és a felhívást támogató több vállalat képviselője.

A Budapesten tartott záró sajtótájékoztatón Gáncs Kristóf elmondta, hogy a minden eddiginél magasabb eredménnyel zárult összefogás azt mutatja, hogy a Segélyszervezet szolidáris közössége erős, és érti, hogy rászoruló embertársaink számára hatékony segítséget nyújtani csak együtt sikerülhet.

Emlékeztetett, hogy ezúttal is kettős céllal hirdettek adventi összefogást: hogy rászorulók ezreinek tegyék szebbé az ünnepet, és hogy a következő év hétköznapjaiban is folytatni tudják a nélkülözők és bajbajutottak támogatását, kitörési pontokat kínálva a szegénységből.

Az ügyvezető igazgató felidézte, hogy

az Ökumenikus Segélyszervezet évente közel 10 ezer rászoruló számára nyújt folyamatos segítséget több mint félszáz hazai intézményében.

Ezen felül Országos Segélyközpontjukba megközelítőleg 60 ezer megkeresés érkezik évente, melyek harmadát konkrét segítségnyújtással, sokat pedig tanácsadással válaszolnak meg.

Több mint 300 családnak nyújtanak biztonságos otthont átmeneti lakhatási gondjaik idején, mely több mint 500 gyermek számára jelenti egyúttal azt, hogy együtt maradhatnak szüleikkel.

Évente több mint 300 ezer adag melegételt osztanak ki, Kapaszkodó programjuk keretében országosan 3600 rászoruló gyermek felzárkózását segítik, 1000-nél is több hajléktalannak, illetve 1000 szenvedélybeteg számára nyújtanak rendszeres, átfogó segítséget. Gáncs Kristóf köszönetet mondott minden, a felhíváshoz csatlakozó adományozónak, adománygyűjtő partnernek és önkéntesnek, és arra bíztatta őket, hogy kövessék a Segélyszervezet munkáját a hétköznapokban is.

Hevesi Nóra, az adománygyűjtéshez 2025-ben is csatlakozó Tesco Magyarország kommunikációs vezetője Magyarország legnagyobb adománygyűjtő csapatának eredményeiről számolt be, majd átadta Gáncs Kristófnak a minden eddiginél magasabb, 107 millió forintos áruházi gyűjtést szimbolizáló adománytáblát.

Az MBH Bank idén is jótékonysági akcióval csatlakozott az Adventi Adománygyűjtéshez, melynek keretében december 2. és 31. között minden újonnan nyitott MBH Tripla számla után biztosított támogatást az Ökumenikus Segélyszervezet munkájához. A kezdeményezés lehetővé tette, hogy ügyfelei közvetve csatlakozzanak az ünnepi időszak jótékonysági törekvéseihez. Az így összegyűlt 50 millió forint teljes összegét a bank biztosította. A vállalat támogatását jelképező adománytáblát Pataky Piroska, a MBH Bank marketingigazgatója adta át.

A Mastercard 2025 adventjén új technológiai hátteret biztosított a gyors és biztonságos adománygyűjtéshez: a készpénzes támogatás mellett a Segélyszervezet adományozói már tap on phone megoldással is fizethettek, amely okoseszközöket alakít terminállá. Az Adventi Adománygyűjtés során összesen 20 millió forintnyi bankkártyás adomány érkezett. A Mastercard a teljes összeg megduplázásával 20 millió forintot ajánlott fel, az adományt jelképező táblát Gyimesi Anna marketing manager adta át.

Az adománycsomagok célba juttatásának logisztikai támogatása mellett a Magyar Posta a postákon kihelyezett perselyekben is gyűjtött pénzadományt a Segélyszervezet számára, melyekben 13 158 300 forint gyűlt össze 2025-ben. Az adományt dr. Láng Géza, a Magyar Posta elnök-vezérigazgatója adta át a rendezvényen Gáncs Kristóf ügyvezető igazgatónak. Az Adventi Adománygyűjtéshez kapcsolódó külön akció során november 24. és december 14. között minden MPL csomagautomatán keresztül kezelt csomag feladási díjából 10 forinttal, így ügyfeleinek köszönhetően további 4 millió forinttal támogatta a Magyar Posta a Segélyszervezet rászoruló családokat segítő egész éves munkáját.

Az összefogáshoz ez alkalommal is számos módon lehetett csatlakozni, de

a legnépszerűbb adományozási forma ezúttal is a 1353-as adományvonal volt, amit advent időszakában 231 584 alkalommal tárcsázták országszerte, hívásonként/sms-enként 500 forintot felajánlva a Segélyszervezetnek.

A gyűjtéshez kimagasló arányban járult hozzá a TV2 Tények Plusz december folyamán sugárzott riportsorozata és az RTL Fókusz december 23-ai adománygyűjtő műsora.

Az adományvonalon érkezett 115 792 000 forintnyi felajánlással, a Tesco áruházi adománykuponos gyűjtés során összegyűlt 107 100 000 forinttal, valamint a magán- és vállalati befizetések 177 936 648 forint adományával a 30. Adventi Adománygyűjtés során összesen 400 828 648 forint felajánlás érkezett.

Az adománygyűjtést számos további vállalat segítette: ACG Reklámügynökség Kft., Advent Bazilika, E.ON Hungária Zrt., Gerbeaud Cukrászda, Hegyvidék Bevásárlóközpont, Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt, Kincsem Park, Libri, Magyar Nemzeti Bank, Pensio Minőségi Közétkeztetés Kft., Sauska és Társa Kft., Szerencsejáték Zrt., RTL, Vantage Towers Zrt. és a TV2 Zrt. A rendezvényen jelen lévő vállalati partnerek Gáncs Kristóf ügyvezető igazgatótól, a Tesco áruházi gyűjtésében kimagasló eredményt elérő pénztárosok pedig Hevesi Nórától és Kovács Koko Istvántól vehettek át oklevelet.