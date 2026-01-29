ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.64
usd:
318.1
bux:
128906.98
2026. január 29. csütörtök Adél
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter érkezik a NATO-tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására Brüsszelben 2025. december 3-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Szijjártó Péter: Brüsszel újabb pénzügyi követelésekkel lépett fel Ukrajna számára

InfoRádió

Ukrajna további pénzügyi követelésekkel lépett fel európai uniós támogatással, azonban amíg a nemzeti kormány van hatalmon Magyarországon, addig a magyar emberek pénzét nem fogják elküldeni Kijevbe – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Brüsszelben.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az EU-s külügyi tanácsülés szünetében tartott sajtótájékoztatóján kifejtette, hogy Ukrajna most újabb pénzügyi követelésekkel állt elő azon az 1500 milliárd eurón felül, amelyet Brüsszelben már kész tényként kezelnek.

„Nem elég, hogy ma már az ukrán jóléti tervre adandó 1500 milliárd euróról kész tényként beszélnek, és azt természetesnek veszik itt Brüsszelben, hogy adjunk 800 milliárd eurót az ukránoknak az államuk működtetésére meg 700 milliárd eurót a hadseregükre, (…) de a mai napon újabb, még efelett álló, erre rárakódó pénzügyi követelésekkel lépett elő a Brüsszel-Kijev tandem” – mondta.

„Tehát a mai napon az 1500 milliárd eurós ukrán jóléti terv fölött további pénzügyi követelésekkel léptek fel az ukránok Brüsszel által megtámogatva. Röpködtek a százmilliók, röpködtek a milliárd eurók” – tette hozzá.

Szijjártó Péter tudatta, hogy először is azt akarják, hogy az Európai Beruházási Bank forrásait az európai gazdaság fejlesztése, a vasút- és útépítések, az emberek életének javítása helyett csoportosítsák át Kijev számára fegyvervásárlásra.

Emellett pedig azt szeretnék elérni, hogy tegyenek még több pénzt az ukrán energiarendszert támogató alapba – folytatta. „Tehát az 1500 milliárd eurós jóvátételi terven felül újabb pénzügyi követelésekkel léptek elő, röpködtek a százmilliók és a milliárd eurók, (…) és azt akarják, hogy az Európai Beruházási Bank forrásait Ukrajna felfegyverzésére költsük, és az ukrán energiatámogatási alapba is még több pénzt adjunk” – emelte ki.

A miniszter azonban leszögezte, hogy a magyar kormány semmiképp nem fog ehhez hozzájárulni. „Amíg minket látnak, addig a magyar emberek pénzéből egy fillért nem küldhetnek el Ukrajnába ezen őrült ötletek keretében, legyen szó az ukrán jóléti tervről, az 1500 milliárd euróról, legyen szó a mai napon bejelentett újabb pénzügyi követelésekről” – hangsúlyozta.

„Felejtsék el a magyar emberek pénzét! Amíg mi kormányzunk, erre ne számítsanak!” – fogalmazott.

Ennek kapcsán pedig úgy vélekedett, hogy nyilvánvalóan nem véletlen, hogy Ukrajna nyíltan beszállt a magyarországi választási kampányba a Tisza Párt oldalán, mivel a Tisza Párt igent mondana mindezekre, Kijev anyagi és katonai támogatására, hazánk belerángatására a háborúba.

Nyiltan kimondták: az EU nem áll készen a békére

Szijjártó Péter – az európai uniós külügyi tanácsülés szünetében tartott sajtótájékoztatóján – arról is beszélt, hogy „most először nyíltan kimondták az európai uniós külügyi tanács ülésén, hogy a közösség nem áll készen a békére, ami azt jelenti, hogy az EU a háborút választja a békével szemben”. Mint mondta, „Brüsszelben mára teljesen eluralkodott a háborús fanatizmus, és a mostani találkozón is rendkívül durva dolgok történtek”.

Kiemelte, hogy nyíltan beismerték, hogy a tagországok jelentős része háborúzni akar és visszautasítja a békét. „Ez úgy hangzott el többek szájából is, hogy az EU nem áll készen a békére (…) Ez még világosabbá teszi a helyzetet, mint eddig. Az Egyesült Államok elnöke óriási erőfeszítéseket tesz a béke elérése érdekében, és ezeknek a legnagyobb akadálya, a legnagyobb gátja, legnagyobb aláásója maga Brüsszel, maga az Európai Unió” – mondta.

„A döntés Brüsszelben tehát megszületett, az Európai Unió a háborút választja a békével szemben (…) Ennek nyílt kimondása ma először történt meg” – tette hozzá.

Sérelmezte azt is, hogy miközben a transzatlanti szövetség egységéről beszélnek, az Egyesült Államokat több résztvevő is kihívásként jellemezte az Európai Unió számára, amely más geopolitikai szereplőkhöz hasonlóan a közösség megosztására törekszik.

„Szerintem naiv illúzióba kergeti magát az Európai Unió, amikor azt gondolja, hogy betölt olyan szerepet még a világpolitikában, hogy az Egyesült Államoknak bármilyen módon viszonyulnia kelljen hozzánk” – fogalmazott.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Szijjártó Péter: Brüsszel újabb pénzügyi követelésekkel lépett fel Ukrajna számára

ukrajna

brüsszel

szijjártó péter

háború

tisza párt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Horváth Péter a felvételi megoldókulcs ügyéről: csak jobban járhatnak a diákok, rosszabbul nem

Horváth Péter a felvételi megoldókulcs ügyéről: csak jobban járhatnak a diákok, rosszabbul nem

A hatodikosok matematika és a nyolcadikosok magyar központi középiskolai írásbeli felvételijének megoldókulcsát is ki kellett utólag egészíteni; Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, a győri Révay Miklós Gimnázium igazgatója szerint ez az iskolának kellemetlenség, a diákok azonban jól járhatnak. Arra is reagált, hogy az idei matematika feladatlap sokak szerint jóval nehezebb volt, mint a korábbiak.
30 százalékos rezsistop – itt van, ki hogyan kapja meg a gáz-, áram-, távfűtés-kedvezményt

30 százalékos rezsistop – itt van, ki hogyan kapja meg a gáz-, áram-, távfűtés-kedvezményt

Lantos Csaba energiaügyi miniszter elmagyarázta annak részleteit, hogy miként kapják meg a kedvezményt a gázzal, az árammal és a távhővel fűtők, a havi diktálósok és az átalányt fizetők. Vigyázat, van, akinek nyilatkozatot kell majd tennie! Bizonyos társasházakra nem vonatkozik a kedvezmény.
 

30 százalékos kedvezményt kap a lakosság a januári hideg miatt – Kormányinfó

Több tízezer fegyveres kap jelentős juttatást pénteken

Itt az utolsó pár nap – fontos határidő a lakhatási támogatásoknál

VIDEÓ
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.29. csütörtök, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rengeteg magyar veszni hagy közel 200 ezer forintnyi ingyenpénzt – mutatjuk, mit kell tenni érte!

Rengeteg magyar veszni hagy közel 200 ezer forintnyi ingyenpénzt – mutatjuk, mit kell tenni érte!

A 2026-os minimálbéremelés egy kevéssé ismert adókedvezményt is megemel, amely havi több mint 16 ezer forinttal csökkentheti az érintettek szja-terhét, éves szinten közel 200 ezer forintot hagyva náluk. A személyi kedvezmény súlyosnak minősített, de sok esetben hétköznapi krónikus betegségekhez kötődik, és a jogosultak jelentős része ma sem él vele. A lehetőség ráadásul öt évre visszamenőleg is érvényesíthető, így egyeseknél akár több százezer forint is bennragadhat kihasználatlanul.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem csitul az ANK-botrány: keményen büntetett a szövetség, fizethetnek mint a katonatiszt

Nem csitul az ANK-botrány: keményen büntetett a szövetség, fizethetnek mint a katonatiszt

A január 18-i döntőben történtek miatt Szenegál és Marokkó együtt közel egymillió dollárnyi büntetést kapott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
We're making Minnesota operation 'safer, by the book', says Trump's border tsar

We're making Minnesota operation 'safer, by the book', says Trump's border tsar

Tom Homan has been deployed after two people were shot dead by federal agents in the city in less than a month.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 29. 14:26
Több ázsiai országban is reptéri ellenőrzéseket rendeltek el a Nipah-vírusos esetek miatt
2026. január 29. 14:02
Hegynek ütközött egy utasszállító Kolumbiában – képek és videó
×
×
×
×