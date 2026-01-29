Szijjártó Péter: Brüsszel újabb pénzügyi követelésekkel lépett fel Ukrajna számára

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az EU-s külügyi tanácsülés szünetében tartott sajtótájékoztatóján kifejtette, hogy Ukrajna most újabb pénzügyi követelésekkel állt elő azon az 1500 milliárd eurón felül, amelyet Brüsszelben már kész tényként kezelnek.

„Nem elég, hogy ma már az ukrán jóléti tervre adandó 1500 milliárd euróról kész tényként beszélnek, és azt természetesnek veszik itt Brüsszelben, hogy adjunk 800 milliárd eurót az ukránoknak az államuk működtetésére meg 700 milliárd eurót a hadseregükre, (…) de a mai napon újabb, még efelett álló, erre rárakódó pénzügyi követelésekkel lépett elő a Brüsszel-Kijev tandem” – mondta.

„Tehát a mai napon az 1500 milliárd eurós ukrán jóléti terv fölött további pénzügyi követelésekkel léptek fel az ukránok Brüsszel által megtámogatva. Röpködtek a százmilliók, röpködtek a milliárd eurók” – tette hozzá.

Szijjártó Péter tudatta, hogy először is azt akarják, hogy az Európai Beruházási Bank forrásait az európai gazdaság fejlesztése, a vasút- és útépítések, az emberek életének javítása helyett csoportosítsák át Kijev számára fegyvervásárlásra.

Emellett pedig azt szeretnék elérni, hogy tegyenek még több pénzt az ukrán energiarendszert támogató alapba – folytatta. „Tehát az 1500 milliárd eurós jóvátételi terven felül újabb pénzügyi követelésekkel léptek elő, röpködtek a százmilliók és a milliárd eurók, (…) és azt akarják, hogy az Európai Beruházási Bank forrásait Ukrajna felfegyverzésére költsük, és az ukrán energiatámogatási alapba is még több pénzt adjunk” – emelte ki.

A miniszter azonban leszögezte, hogy a magyar kormány semmiképp nem fog ehhez hozzájárulni. „Amíg minket látnak, addig a magyar emberek pénzéből egy fillért nem küldhetnek el Ukrajnába ezen őrült ötletek keretében, legyen szó az ukrán jóléti tervről, az 1500 milliárd euróról, legyen szó a mai napon bejelentett újabb pénzügyi követelésekről” – hangsúlyozta.

„Felejtsék el a magyar emberek pénzét! Amíg mi kormányzunk, erre ne számítsanak!” – fogalmazott.

Ennek kapcsán pedig úgy vélekedett, hogy nyilvánvalóan nem véletlen, hogy Ukrajna nyíltan beszállt a magyarországi választási kampányba a Tisza Párt oldalán, mivel a Tisza Párt igent mondana mindezekre, Kijev anyagi és katonai támogatására, hazánk belerángatására a háborúba.

Nyiltan kimondták: az EU nem áll készen a békére

Szijjártó Péter – az európai uniós külügyi tanácsülés szünetében tartott sajtótájékoztatóján – arról is beszélt, hogy „most először nyíltan kimondták az európai uniós külügyi tanács ülésén, hogy a közösség nem áll készen a békére, ami azt jelenti, hogy az EU a háborút választja a békével szemben”. Mint mondta, „Brüsszelben mára teljesen eluralkodott a háborús fanatizmus, és a mostani találkozón is rendkívül durva dolgok történtek”.

Kiemelte, hogy nyíltan beismerték, hogy a tagországok jelentős része háborúzni akar és visszautasítja a békét. „Ez úgy hangzott el többek szájából is, hogy az EU nem áll készen a békére (…) Ez még világosabbá teszi a helyzetet, mint eddig. Az Egyesült Államok elnöke óriási erőfeszítéseket tesz a béke elérése érdekében, és ezeknek a legnagyobb akadálya, a legnagyobb gátja, legnagyobb aláásója maga Brüsszel, maga az Európai Unió” – mondta.

„A döntés Brüsszelben tehát megszületett, az Európai Unió a háborút választja a békével szemben (…) Ennek nyílt kimondása ma először történt meg” – tette hozzá.

Sérelmezte azt is, hogy miközben a transzatlanti szövetség egységéről beszélnek, az Egyesült Államokat több résztvevő is kihívásként jellemezte az Európai Unió számára, amely más geopolitikai szereplőkhöz hasonlóan a közösség megosztására törekszik.

„Szerintem naiv illúzióba kergeti magát az Európai Unió, amikor azt gondolja, hogy betölt olyan szerepet még a világpolitikában, hogy az Egyesült Államoknak bármilyen módon viszonyulnia kelljen hozzánk” – fogalmazott.